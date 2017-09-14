В сельской местности и небольших городах женщины расширили свою деятельность в огородах, чтобы включить в себя как можно больше производства продуктов питания. В Соединенных Штатах сельскохозяйственные организации спонсировали программы по обучению домохозяек тому, как оптимизировать свои огороды и выращивать домашнюю птицу для мяса и яиц. [ 67 ] Сельские женщины делали из мешков для корма платья и другие предметы для себя, своих семей и домов. [ 68 ] В американских городах афроамериканские женщины-изготовители лоскутных одеял расширили свою деятельность, способствовали сотрудничеству и обучали новичков. Одеяла создавались для практического использования из различных недорогих материалов и усиливали социальное взаимодействие женщин, а также способствовали товариществу и личному самоудовлетворению. [ 69 ]



Устная история свидетельствует о том, как домохозяйки в современном промышленном городе справлялись с нехваткой денег и ресурсов. Часто они обновляли стратегии, которые использовали их матери, когда они росли в бедных семьях. Использовались дешевые продукты, такие как супы, бобы и лапша. Они покупали самые дешевые куски мяса — иногда даже конину — и перерабатывали воскресное жаркое в сэндвичи и супы. Они шили и латали одежду, обменивали у соседей вещи, которые им стали больше, и обходились более холодными домами. Новая мебель и бытовая техника откладывались до лучших дней. Многие женщины также работали вне дома или снимали квартирантов, стирали за деньги или за наличные и шили для соседей в обмен на то, что они могли предложить. Расширенные семьи использовали взаимопомощь — дополнительную еду, свободные комнаты, ремонтные работы, денежные ссуды — чтобы помочь кузенам и родственникам.