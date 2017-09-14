В Украине с осени резко выросло число случаев СЗЧ и дезертирства - вопреки тому, что заявлял президент Зеленский.



На это обратил внимание служащай в ВСУ журналист Владимир Бойко.



Напомним, в конце года Зеленский в эфире телемарафона заявил о том, что самовольное оставление части с осени пошло на спад. «СЗЧ в 2024 году увеличилось, но с сентября-октября оно уменьшилось. Это факт», - сказал он.



Однако Бойко проанализировал статистику, которая опубликована по этому поводу на сайте Офиса генпрокурора. Она прямо опровергает слова президента.



Всего по статьям 407 и 408 (оставление части + СЗЧ с целью уклонения от службы) открыто за минувший год 89 449 уголовных производств, что на 368% больше, чем годом ранее.



При этом каждый месяц число таких дел только возрастало, и осенние месяцы исключением не стали. Больше всего таких производств было внесено в реестр досудебных расследований в декабре - более 17 тысяч. В сентябре их было почти 8 тысяч (накануне в августе не дошло даже до 7 тыс), а в ноябре стало почти 10.



При этом в сентябре рекордно возросло и количество врученных подозрений - если в августе их было только 193, то в первый месяц осени - уже 2061. В октябре была схожая цифра, а дальше число подозрений до конца года только снижалось, составив на декабрь 361 (при огромном росте открытых дел, что, видимо, связано с введением до 1 января амнистии за возвращение в часть).



Бойко составил помесячную разбивку таких дел (в скобках - число врученных подозрений).



Январь - 3448 (21)

Февраль - 4613 (53)

Март - 4715 (51)

Апрель - 5114 (441)

Май - 6928 (434)

Июнь – 6061 (498)

Июль – 6960 (186)

Август - 6808 (193)

Сентябрь - 7808 (2061)

Октябрь - 9417 (2065)

Ноябрь – 9984 (1648)

Декабрь 17593 (361)



При этом журналист обращает внимание на то, что подозрений вручают гораздо меньше, чем открывают дел. Из чего можно сделать вывод, что СЗЧ-шников и дезертиров практичкески не ищут (без объявления подозрения подать на розыск нельзя).



При этом число возбужденных уголовных дел также не соответствует реальному числу сзчшников. Последнее гораздо больше.