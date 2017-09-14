В Украине с осени резко выросло число случаев СЗЧ и дезертирства - вопреки тому, что заявлял президент Зеленский.
На это обратил внимание служащай в ВСУ журналист Владимир Бойко.
Напомним, в конце года Зеленский в эфире телемарафона заявил о том, что самовольное оставление части с осени пошло на спад. «СЗЧ в 2024 году увеличилось, но с сентября-октября оно уменьшилось. Это факт», - сказал он.
Однако Бойко проанализировал статистику, которая опубликована по этому поводу на сайте Офиса генпрокурора. Она прямо опровергает слова президента.
Всего по статьям 407 и 408 (оставление части + СЗЧ с целью уклонения от службы) открыто за минувший год 89 449 уголовных производств, что на 368% больше, чем годом ранее.
При этом каждый месяц число таких дел только возрастало, и осенние месяцы исключением не стали. Больше всего таких производств было внесено в реестр досудебных расследований в декабре - более 17 тысяч. В сентябре их было почти 8 тысяч (накануне в августе не дошло даже до 7 тыс), а в ноябре стало почти 10.
При этом в сентябре рекордно возросло и количество врученных подозрений - если в августе их было только 193, то в первый месяц осени - уже 2061. В октябре была схожая цифра, а дальше число подозрений до конца года только снижалось, составив на декабрь 361 (при огромном росте открытых дел, что, видимо, связано с введением до 1 января амнистии за возвращение в часть).
Бойко составил помесячную разбивку таких дел (в скобках - число врученных подозрений).
Январь - 3448 (21) Февраль - 4613 (53) Март - 4715 (51) Апрель - 5114 (441) Май - 6928 (434) Июнь – 6061 (498) Июль – 6960 (186) Август - 6808 (193) Сентябрь - 7808 (2061) Октябрь - 9417 (2065) Ноябрь – 9984 (1648) Декабрь 17593 (361)
При этом журналист обращает внимание на то, что подозрений вручают гораздо меньше, чем открывают дел. Из чего можно сделать вывод, что СЗЧ-шников и дезертиров практичкески не ищут (без объявления подозрения подать на розыск нельзя).
При этом число возбужденных уголовных дел также не соответствует реальному числу сзчшников. Последнее гораздо больше.
Banderlog написав:........... Краще Ви поспорьте) Я не знайомий з ккк мож там щось і забавне. Майнкампф читав. Капітал не подужав. Не хвата усідчєвості. І те що ми одне одного не розумієм, це самособою понятно. З чистого сєксізму спитаю. Шо пропонуєте Ви ? Який шлях до розвязки війни?
Много авиации Миражей и иже с ними и много бомб. Но пока это утопия...
У РФ пока хватает и самолётов и бомб. Но авиацию они рискуют применять только в прифронтовых районах, куда бомбы можно сбросить, не заходя в зону действия наших ПВО. Думаете, у них ПВО хуже нашей?
Вашими жизнями прикрывают неусидчивость, самое ужасное я бы действовала так же. Тормозила в восприятии войны и тянула время.
Тот же вопрос, что к шаману - в расчёте на что? (не понял, что такое "неусидчивость"?)
Я не считаю Байдена слабаком, Салливана - да. Трампа считаю вселенской проблемой. Из плюсов, они таки договариваются на ввод войск не наших. Из минусов только при прекращении огня.
Кто договаривается? Пока, вроде, никто не согласился. То, что их войска в нашей войне участвовать не будут, по-моему, давно понятно и не вызывает сомнений.
flyman написав:Щелін каже Шелєсту, що Трамп шатає британський шпіндєль
А без щелина не видно было ? Что ты в рот кацапам заглядываешь , неужто не полноценный чтобы самому думать? Последней глупостью для Украины будет ориентация на британских лузеров и их ставленников. ЖЕЛЕЗНЫЙ конь идёт на смену на британской лошадке, и новый Цезарь на смену одряхлевшим королям
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 12 січ, 2025 02:44, всього редагувалось 1 раз.