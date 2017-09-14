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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11845118461184711848>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 01:26

В Украине с осени резко выросло число случаев СЗЧ и дезертирства - вопреки тому, что заявлял президент Зеленский.

На это обратил внимание служащай в ВСУ журналист Владимир Бойко.

Напомним, в конце года Зеленский в эфире телемарафона заявил о том, что самовольное оставление части с осени пошло на спад. «СЗЧ в 2024 году увеличилось, но с сентября-октября оно уменьшилось. Это факт», - сказал он.

Однако Бойко проанализировал статистику, которая опубликована по этому поводу на сайте Офиса генпрокурора. Она прямо опровергает слова президента.

Всего по статьям 407 и 408 (оставление части + СЗЧ с целью уклонения от службы) открыто за минувший год 89 449 уголовных производств, что на 368% больше, чем годом ранее.

При этом каждый месяц число таких дел только возрастало, и осенние месяцы исключением не стали. Больше всего таких производств было внесено в реестр досудебных расследований в декабре - более 17 тысяч. В сентябре их было почти 8 тысяч (накануне в августе не дошло даже до 7 тыс), а в ноябре стало почти 10.

При этом в сентябре рекордно возросло и количество врученных подозрений - если в августе их было только 193, то в первый месяц осени - уже 2061. В октябре была схожая цифра, а дальше число подозрений до конца года только снижалось, составив на декабрь 361 (при огромном росте открытых дел, что, видимо, связано с введением до 1 января амнистии за возвращение в часть).

Бойко составил помесячную разбивку таких дел (в скобках - число врученных подозрений).

Январь - 3448 (21)
Февраль - 4613 (53)
Март - 4715 (51)
Апрель - 5114 (441)
Май - 6928 (434)
Июнь – 6061 (498)
Июль – 6960 (186)
Август - 6808 (193)
Сентябрь - 7808 (2061)
Октябрь - 9417 (2065)
Ноябрь – 9984 (1648)
Декабрь 17593 (361)

При этом журналист обращает внимание на то, что подозрений вручают гораздо меньше, чем открывают дел. Из чего можно сделать вывод, что СЗЧ-шников и дезертиров практичкески не ищут (без объявления подозрения подать на розыск нельзя).

При этом число возбужденных уголовных дел также не соответствует реальному числу сзчшников. Последнее гораздо больше.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 01:42

  stm написав:
  Banderlog написав:...........
Краще Ви поспорьте)
Я не знайомий з ккк мож там щось і забавне. Майнкампф читав. Капітал не подужав. Не хвата усідчєвості. І те що ми одне одного не розумієм, це самособою понятно.
З чистого сєксізму спитаю. Шо пропонуєте Ви ? Який шлях до розвязки війни?

Много авиации Миражей и иже с ними и много бомб. Но пока это утопия...
У РФ пока хватает и самолётов и бомб.
Но авиацию они рискуют применять только в прифронтовых районах, куда бомбы можно сбросить, не заходя в зону действия наших ПВО. Думаете, у них ПВО хуже нашей?

Вашими жизнями прикрывают неусидчивость, самое ужасное я бы действовала так же. Тормозила в восприятии войны и тянула время.
Тот же вопрос, что к шаману - в расчёте на что?
(не понял, что такое "неусидчивость"?)

Я не считаю Байдена слабаком, Салливана - да. Трампа считаю вселенской проблемой.
Из плюсов, они таки договариваются на ввод войск не наших. Из минусов только при прекращении огня.
Кто договаривается? Пока, вроде, никто не согласился.
То, что их войска в нашей войне участвовать не будут, по-моему, давно понятно и не вызывает сомнений.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 01:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щелін каже Шелєсту, що Трамп шатає британський шпіндєль
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 01:57

  ЛАД написав:У РФ пока хватает и самолётов и бомб.
Но авиацию они рискуют применять только в прифронтовых районах

Та да, і виключно по війсковим цілям.
Відповім вашими словами: Вам самому нє смєшно?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 02:29

  flyman написав:Щелін каже Шелєсту, що Трамп шатає британський шпіндєль

А без щелина не видно было ?
Что ты в рот кацапам заглядываешь , неужто не полноценный чтобы самому думать?
Последней глупостью для Украины будет ориентация на британских лузеров и их ставленников.
ЖЕЛЕЗНЫЙ конь идёт на смену на британской лошадке, и новый Цезарь на смену одряхлевшим королям

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Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 12 січ, 2025 02:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 02:35

  Water написав:
  ЛАД написав:У РФ пока хватает и самолётов и бомб.
Но авиацию они рискуют применять только в прифронтовых районах

Та да, і виключно по війсковим цілям.
Відповім вашими словами: Вам самому нє смєшно?

Тяжёлый случай.
Вы ещё "голоса" не слышите?
Вы видели рашистские самолёты, например, над Киевом?
Или вы ракеты и шахеды тоже называете "авиацией"?
Бред всё-таки должен иметь хоть какие-то границы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 06:58

  stm написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:
Виталий, йопта, СДВГ - это не все люди, а люди с дефицитом внимания. Чего опять вы постите?!!! Лучше согласитесь с Бандерлогом что ККК - единственная вера правильных людей )))

Краще Ви поспорьте)
Я не знайомий з ккк мож там щось і забавне. Майнкампф читав. Капітал не подужав. Не хвата усідчєвості. І те що ми одне одного не розумієм, це самособою понятно.
З чистого сєксізму спитаю. Шо пропонуєте Ви ? Який шлях до розвязки війни?

Много авиации Миражей и иже с ними и много бомб. Но ...
Из плюсов, они таки договариваются на ввод войск не наших. Из минусов только при прекращении огня.

я план одобряю, і якщо буде голосування підримаю його. :lol:
Багато бомб це добре, а ще визвати італійських карабінерів на міциклетах з кулеметами і безліч бобиків з участковими щоб сзчшники не розбігались...
Поки в мене є підозра, що вся ця історія скінчиться обвалом фронту, безліч бобиків не буде. а мені доведеться тікати в жіночому одязі городами до Сучави.
Востаннє редагувалось Banderlog в Нед 12 січ, 2025 09:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 09:04

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..............
я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв 8) .


5. У СССР были огромные человеческие ресурсы, превосходившие ресурсы Германии. И я нигде не встречал никаких сообщений о проблемах с мобилизацией. Хотя, думаю, "ухилянты" были и тогда, но это были относительно редкие случаи, не превращавшиеся в проблему. Почему так, это другой вопрос и сейчас обсуждать не будем.
чому ж не будем? ) бо вони проводили мобілізацію не в білих перчатках а за дезетирство могли розстріляти. Не грались в гуманізм коли була загроза знищенню держави.
Смертну кару сталін відмінив лиш через 2р після війни в 47р.
А ще напевно тому що комуністи і самі воювали і дітей своїх не ховали. На відміну від наших кулявлобів і кулябів, які готові воювати лопатами но чужими руками. Хоча куляба он знову вискочив каже сина зупиняти од походу на фронт не буде бо це не етично. Чого сам не іде на фронт скромно
мовчить :lol: https://t.me/voynareal/107089
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:На траві й корі подовжували животіння перед голодною смертю, виживали - якщо пощастить. На монокрупі результат буде не кращий, ймовірно з хронічними хворобами і патологіями. Хоча раніше з депресухи здохне


От почитайте як воюють кеендеерівіці з “виправних” таборів: https://www.facebook.com/story.php?stor ... 7071728288

А то якраз країна де живуть на крупі і впроголодь...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 09:26

  Bobua написав:
  Faceless написав:На траві й корі подовжували животіння перед голодною смертю, виживали - якщо пощастить. На монокрупі результат буде не кращий, ймовірно з хронічними хворобами і патологіями. Хоча раніше з депресухи здохне


От почитайте як воюють кеендеерівіці з “виправних” таборів: https://www.facebook.com/story.php?stor ... 7071728288

А то якраз країна де живуть на крупі і впроголодь...
ви певні що вони виросли без мяса?) Пару 10в тисяч елітної піхоти кндр може собі дозволити. В нас теж в 23 були не погані ссо.
Banderlog
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