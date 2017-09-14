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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11845118461184711848

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 09:37

  ЛАД написав:flyman, я понимаю вашу горячую ненависть к коммунистам. Видимо, именно они загнали вас в тот подвал, в кот. вы сейчвс живёте и приучили жить на 140 долл.
Но, простите, вы написали чушь:
А ідеї соціалізму-комунізму (Німеччина/СРСР/США - в останніх саме втручання держави в ринок привело до жахливої кризи, раніше, без втручання вони швидко закінчувалися), довели до ВД.
В каких "останніх"?
В США?
И какие же там были "ідеї соціалізму-комунізму", которые "довели до ВД"?

Народ, давайте не спорить о вопросах, которые до сих пор вызывают горячие споры среди экономистов. Слишком всё мутно в этой "науке" экономике (Виталий меня опять заклеймит, как за медицину :) ).
Например,
В качестве первоначального ответа на кризис Конгресс США принял Закон о тарифах Смута-Хоули 17 июня 1930 года. Закон был якобы направлен на защиту американской экономики от иностранной конкуренции путем введения высоких тарифов на иностранный импорт.
...........
По распространенному мнению, Закон о тарифах Смута-Хоули был одной из главных причин депрессии. [ 28 ] [ 29 ] В опросе американских историков экономики, проведенном в 1995 году, две трети согласились с тем, что Закон о тарифах Смута-Хоули по крайней мере усугубил Великую депрессию. [ 30 ] Согласно веб-сайту Сената США, Закон о тарифах Смута-Хоули является одним из самых катастрофических актов в истории Конгресса.
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression.
А сегодня "крутой" президент Трамп собирается делать фактически то же самое - повышать импортные тарифы..

зато в ЛАДА любов до комуно-фашистів та руськоміра з ненавистю до інших
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 09:48

  Bobua написав:
  Faceless написав:На траві й корі подовжували животіння перед голодною смертю, виживали - якщо пощастить. На монокрупі результат буде не кращий, ймовірно з хронічними хворобами і патологіями. Хоча раніше з депресухи здохне


От почитайте як воюють кеендеерівіці з “виправних” таборів: https://www.facebook.com/story.php?stor ... 7071728288

А то якраз країна де живуть на крупі і впроголодь...

пост яскравий приклад іпсо про незламно потужних непереможних ніндзя що перемагають превосходящі сіли, замовчуючи те не було би потужного наступу не було би незламних кеендерівців
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 09:57

До речі, про наркотики: https://www.facebook.com/story.php?stor ... 2866827399

У статті описують як діти “підсідають”.
І прирівнюють комп.ігри і соцмережі до кокаїнів-героїнів...

Але цікаво -- чи зможуть такі наркомани воювати? 🤔

Звичайні воюють доволі успішно.
Див. карту під Покровськом.
Наразі думаю, що смертники, яких москвини посилають вперед шеренги -- під кайфом, мабуть. Але особливим. Бо можуть йти і стріляти. Але таки загальмовані...

Як на полі бою використають цифрових наркоманів?
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 10:11

  fox767676 написав:ЖЕЛЕЗНЫЙ конь идёт на смену на британской лошадке, и новый Цезарь на смену одряхлевшим королям

Не впевнений, що Трампу і Ко вдасться реалізувати хоча б відсотків 30% своїх намірів.

По суті він виступає таким собі американським Горбачовим з Перебудовою Америки. І взад, і вперед одночасно.
Імхо. Не дадуть йому ні демократи, ні частина самих республіканців, ні британські, ні європейські сім'ї дуже розійтись.
Але галасу буде багато.
Матриця. Вистава. Для піпла...
А потім повернуться з тріумфом деми. І розставлять всіх по кутах.

Різниця між "Соросом" і "Трампом" колосальна.
Сорос фінансує партію, а Трамп - лише одне крісло.
Вагові категорії неспідставні.

Подивимось. Станеться інакше, то визнаю, що помилявся, а вам тоді буде черговий респект та уважуха.
Поки ж маю таке бачення і нічого з цим зробити не можу))
Глобалізація форево...
І глибинні держави великих країн не можуть цього не розуміти.
Ймовірність великої лажі з їх боку звісно є. Але суттєво менша, ніж бажання вижити.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 10:16

  Bobua написав:Як на полі бою використають цифрових наркоманів?

Будуть керувати роботами всіх типів.
По суті вже використовують...

Як з чашкою кави і цигаркою за монітором знищують реальні об'єкти показано вдосталь.

Свого часу кольт урівняв...
Тепер пульт керування дроном урівнює чахлика-очкарика з крутим спецназівцем, який обвішаний кольтами.

Не менш цікаво інше: незабаром дрони стануть доступні, як сірники, і підуть в бит, в цивілку по повній.
І от тоді почнеться веселуха...
Як будуть обмежувати - ?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 січ, 2025 10:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 10:24

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:У РФ пока хватает и самолётов и бомб.
Но авиацию они рискуют применять только в прифронтовых районах

Та да, і виключно по війсковим цілям.
Відповім вашими словами: Вам самому нє смєшно?

Тяжёлый случай.
Вы ещё "голоса" не слышите?
Вы видели рашистские самолёты, например, над Киевом?
Или вы ракеты и шахеды тоже называете "авиацией"?
Бред всё-таки должен иметь хоть какие-то границы.

Им по марафону сказали, что ракеты кончились и идёт захват москвы
Бетон
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