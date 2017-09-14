ЛАД написав:flyman, я понимаю вашу горячую ненависть к коммунистам. Видимо, именно они загнали вас в тот подвал, в кот. вы сейчвс живёте и приучили жить на 140 долл. Но, простите, вы написали чушь:
А ідеї соціалізму-комунізму (Німеччина/СРСР/США - в останніх саме втручання держави в ринок привело до жахливої кризи, раніше, без втручання вони швидко закінчувалися), довели до ВД.
В каких "останніх"? В США? И какие же там были "ідеї соціалізму-комунізму", которые "довели до ВД"?
Народ, давайте не спорить о вопросах, которые до сих пор вызывают горячие споры среди экономистов. Слишком всё мутно в этой "науке" экономике (Виталий меня опять заклеймит, как за медицину ). Например,
В качестве первоначального ответа на кризис Конгресс США принял Закон о тарифах Смута-Хоули 17 июня 1930 года. Закон был якобы направлен на защиту американской экономики от иностранной конкуренции путем введения высоких тарифов на иностранный импорт. ........... По распространенному мнению, Закон о тарифах Смута-Хоули был одной из главных причин депрессии. [ 28 ] [ 29 ] В опросе американских историков экономики, проведенном в 1995 году, две трети согласились с тем, что Закон о тарифах Смута-Хоули по крайней мере усугубил Великую депрессию. [ 30 ] Согласно веб-сайту Сената США, Закон о тарифах Смута-Хоули является одним из самых катастрофических актов в истории Конгресса.
Faceless написав:На траві й корі подовжували животіння перед голодною смертю, виживали - якщо пощастить. На монокрупі результат буде не кращий, ймовірно з хронічними хворобами і патологіями. Хоча раніше з депресухи здохне
У статті описують як діти “підсідають”. І прирівнюють комп.ігри і соцмережі до кокаїнів-героїнів...
Але цікаво -- чи зможуть такі наркомани воювати? 🤔
Звичайні воюють доволі успішно. Див. карту під Покровськом. Наразі думаю, що смертники, яких москвини посилають вперед шеренги -- під кайфом, мабуть. Але особливим. Бо можуть йти і стріляти. Але таки загальмовані...
fox767676 написав:ЖЕЛЕЗНЫЙ конь идёт на смену на британской лошадке, и новый Цезарь на смену одряхлевшим королям
Не впевнений, що Трампу і Ко вдасться реалізувати хоча б відсотків 30% своїх намірів.
По суті він виступає таким собі американським Горбачовим з Перебудовою Америки. І взад, і вперед одночасно. Імхо. Не дадуть йому ні демократи, ні частина самих республіканців, ні британські, ні європейські сім'ї дуже розійтись. Але галасу буде багато. Матриця. Вистава. Для піпла... А потім повернуться з тріумфом деми. І розставлять всіх по кутах.
Різниця між "Соросом" і "Трампом" колосальна. Сорос фінансує партію, а Трамп - лише одне крісло. Вагові категорії неспідставні.
Подивимось. Станеться інакше, то визнаю, що помилявся, а вам тоді буде черговий респект та уважуха. Поки ж маю таке бачення і нічого з цим зробити не можу)) Глобалізація форево... І глибинні держави великих країн не можуть цього не розуміти. Ймовірність великої лажі з їх боку звісно є. Але суттєво менша, ніж бажання вижити.
flyman написав:а якщо Трамп - альтер его W.A.S.P. яких задовбали ті всі небінарні воукери тоді що?
Без якщо. Це так і є.
Імхо -- сороси, воукери і т.д. потужніші. На порядки. Тому що їх фундамент - глобалізація.
Якщо трампісти все ж таки схочуть битися за свої цілі "до останнього подиху", тобто насмерть, то --- Мортимер "Темні століття" попереду, апокаляпсиси тощо.
Але повторюсь -- вистава... програють. Повернуться деми і розставлять всіх по кутах. Чому так вважаю? Бо є факт, як деми віддали владу Трампу... без усяких Громадянських війн тощо. Чинно, красиво, порядно.
І як вони легко загнали в колію Трампа стосовно України. Як два пальці об асфальт, не напружуючись.
Трамп... інструмент демів. Це тільки в кіно Обраний начебто переміг))) В реалії ж архітектор(-ри) Матриці використовує отого (отих) борцунів.
flyman написав:а якщо Трамп - альтер его W.A.S.P. яких задовбали ті всі небінарні воукери тоді що?
Без якщо. Це так і є.
Імхо -- сороси, воукери і т.д. потужніші. На порядки. Тому що їх фундамент - глобалізація.
Якщо трампісти все ж таки схочуть битися за свої цілі "до останнього подиху", тобто насмерть, то --- Мортимер "Темні століття" попереду, апокаляпсиси тощо.
Але повторюсь -- вистава... програють. Повернуться деми і розставлять всіх по кутах. Чому так вважаю? Бо є факт, як деми віддали владу Трампу... без усяких Громадянських війн тощо. Чинно, красиво, порядно.
І як вони легко загнали в колію Трампа стосовно України. Як два пальці об асфальт, не напружуючись.
Трамп... інструмент демів. Це тільки в кіно Обраний начебто переміг))) В реалії ж архітектор(-ри) Матриці використовує отого (отих) борцунів.
одна біда, небінарні воукери традиційним шляхом не множаться, на відміну від традиційних, так що то тупиковий шлях еволюції поки не придумають якесь брунькування
Faceless написав:На траві й корі подовжували животіння перед голодною смертю, виживали - якщо пощастить. На монокрупі результат буде не кращий, ймовірно з хронічними хворобами і патологіями. Хоча раніше з депресухи здохне