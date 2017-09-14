RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11846118471184811849>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 09:37

  ЛАД написав:flyman, я понимаю вашу горячую ненависть к коммунистам. Видимо, именно они загнали вас в тот подвал, в кот. вы сейчвс живёте и приучили жить на 140 долл.
Но, простите, вы написали чушь:
А ідеї соціалізму-комунізму (Німеччина/СРСР/США - в останніх саме втручання держави в ринок привело до жахливої кризи, раніше, без втручання вони швидко закінчувалися), довели до ВД.
В каких "останніх"?
В США?
И какие же там были "ідеї соціалізму-комунізму", которые "довели до ВД"?

Народ, давайте не спорить о вопросах, которые до сих пор вызывают горячие споры среди экономистов. Слишком всё мутно в этой "науке" экономике (Виталий меня опять заклеймит, как за медицину :) ).
Например,
В качестве первоначального ответа на кризис Конгресс США принял Закон о тарифах Смута-Хоули 17 июня 1930 года. Закон был якобы направлен на защиту американской экономики от иностранной конкуренции путем введения высоких тарифов на иностранный импорт.
...........
По распространенному мнению, Закон о тарифах Смута-Хоули был одной из главных причин депрессии. [ 28 ] [ 29 ] В опросе американских историков экономики, проведенном в 1995 году, две трети согласились с тем, что Закон о тарифах Смута-Хоули по крайней мере усугубил Великую депрессию. [ 30 ] Согласно веб-сайту Сената США, Закон о тарифах Смута-Хоули является одним из самых катастрофических актов в истории Конгресса.
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression.
А сегодня "крутой" президент Трамп собирается делать фактически то же самое - повышать импортные тарифы..

зато в ЛАДА любов до комуно-фашистів та руськоміра з ненавистю до інших
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37870
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 09:48

  Bobua написав:
  Faceless написав:На траві й корі подовжували животіння перед голодною смертю, виживали - якщо пощастить. На монокрупі результат буде не кращий, ймовірно з хронічними хворобами і патологіями. Хоча раніше з депресухи здохне


От почитайте як воюють кеендеерівіці з “виправних” таборів: https://www.facebook.com/story.php?stor ... 7071728288

А то якраз країна де живуть на крупі і впроголодь...

пост яскравий приклад іпсо про незламно потужних непереможних ніндзя що перемагають превосходящі сіли, замовчуючи те не було би потужного наступу не було би незламних кеендерівців
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37870
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 09:57

До речі, про наркотики: https://www.facebook.com/story.php?stor ... 2866827399

У статті описують як діти “підсідають”.
І прирівнюють комп.ігри і соцмережі до кокаїнів-героїнів...

Але цікаво -- чи зможуть такі наркомани воювати? 🤔

Звичайні воюють доволі успішно.
Див. карту під Покровськом.
Наразі думаю, що смертники, яких москвини посилають вперед шеренги -- під кайфом, мабуть. Але особливим. Бо можуть йти і стріляти. Але таки загальмовані...

Як на полі бою використають цифрових наркоманів?
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2482
З нами з: 24.08.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 10:11

  fox767676 написав:ЖЕЛЕЗНЫЙ конь идёт на смену на британской лошадке, и новый Цезарь на смену одряхлевшим королям

Не впевнений, що Трампу і Ко вдасться реалізувати хоча б відсотків 30% своїх намірів.

По суті він виступає таким собі американським Горбачовим з Перебудовою Америки. І взад, і вперед одночасно.
Імхо. Не дадуть йому ні демократи, ні частина самих республіканців, ні британські, ні європейські сім'ї дуже розійтись.
Але галасу буде багато.
Матриця. Вистава. Для піпла...
А потім повернуться з тріумфом деми. І розставлять всіх по кутах.

Різниця між "Соросом" і "Трампом" колосальна.
Сорос фінансує партію, а Трамп - лише одне крісло.
Вагові категорії неспідставні.

Подивимось. Станеться інакше, то визнаю, що помилявся, а вам тоді буде черговий респект та уважуха.
Поки ж маю таке бачення і нічого з цим зробити не можу))
Глобалізація форево...
І глибинні держави великих країн не можуть цього не розуміти.
Ймовірність великої лажі з їх боку звісно є. Але суттєво менша, ніж бажання вижити.
detroytred
 
Повідомлень: 31727
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 10:16

  Bobua написав:Як на полі бою використають цифрових наркоманів?

Будуть керувати роботами всіх типів.
По суті вже використовують...

Як з чашкою кави і цигаркою за монітором знищують реальні об'єкти показано вдосталь.

Свого часу кольт урівняв...
Тепер пульт керування дроном урівнює чахлика-очкарика з крутим спецназівцем, який обвішаний кольтами.

Не менш цікаво інше: незабаром дрони стануть доступні, як сірники, і підуть в бит, в цивілку по повній.
І от тоді почнеться веселуха...
Як будуть обмежувати - ?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 січ, 2025 10:28, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 31727
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 10:51

  flyman написав:а якщо Трамп - альтер его W.A.S.P. яких задовбали ті всі небінарні воукери тоді що?

Без якщо.
Це так і є.

Імхо -- сороси, воукери і т.д. потужніші. На порядки. Тому що їх фундамент - глобалізація.

Якщо трампісти все ж таки схочуть битися за свої цілі "до останнього подиху", тобто насмерть, то --- Мортимер "Темні століття" попереду, апокаляпсиси тощо.

Але повторюсь -- вистава... програють. Повернуться деми і розставлять всіх по кутах.
Чому так вважаю?
Бо є факт, як деми віддали владу Трампу... без усяких Громадянських війн тощо.
Чинно, красиво, порядно.

І як вони легко загнали в колію Трампа стосовно України.
Як два пальці об асфальт, не напружуючись.

Трамп... інструмент демів.
Це тільки в кіно Обраний начебто переміг)))
В реалії ж архітектор(-ри) Матриці використовує отого (отих) борцунів.
detroytred
 
Повідомлень: 31727
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 10:59

  detroytred написав:
  flyman написав:а якщо Трамп - альтер его W.A.S.P. яких задовбали ті всі небінарні воукери тоді що?

Без якщо.
Це так і є.

Імхо -- сороси, воукери і т.д. потужніші. На порядки. Тому що їх фундамент - глобалізація.

Якщо трампісти все ж таки схочуть битися за свої цілі "до останнього подиху", тобто насмерть, то --- Мортимер "Темні століття" попереду, апокаляпсиси тощо.

Але повторюсь -- вистава... програють. Повернуться деми і розставлять всіх по кутах.
Чому так вважаю?
Бо є факт, як деми віддали владу Трампу... без усяких Громадянських війн тощо.
Чинно, красиво, порядно.

І як вони легко загнали в колію Трампа стосовно України.
Як два пальці об асфальт, не напружуючись.

Трамп... інструмент демів.
Це тільки в кіно Обраний начебто переміг)))
В реалії ж архітектор(-ри) Матриці використовує отого (отих) борцунів.

одна біда, небінарні воукери традиційним шляхом не множаться, на відміну від традиційних, так що то тупиковий шлях еволюції поки не придумають якесь брунькування
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37870
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 11:02

  flyman написав:
  Bobua написав:
  Faceless написав:На траві й корі подовжували животіння перед голодною смертю, виживали - якщо пощастить. На монокрупі результат буде не кращий, ймовірно з хронічними хворобами і патологіями. Хоча раніше з депресухи здохне


От почитайте як воюють кеендеерівіці з “виправних” таборів: https://www.facebook.com/story.php?stor ... 7071728288

А то якраз країна де живуть на крупі і впроголодь...

пост яскравий приклад іпсо про незламно потужних непереможних ніндзя що перемагають превосходящі сіли, замовчуючи те не було би потужного наступу не було би незламних кеендерівців


Хто на кому стояв? 🤔
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2482
З нами з: 24.08.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 11:10

  Bobua написав:Хто на кому стояв? 🤔

Славко на ТБ
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37870
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 11:15

  detroytred написав:
  Bobua написав:Як на полі бою використають цифрових наркоманів?

Будуть керувати роботами всіх типів.
По суті вже використовують...

Як з чашкою кави і цигаркою за монітором знищують реальні об'єкти показано вдосталь.

Свого часу кольт урівняв...
Тепер пульт керування дроном урівнює чахлика-очкарика з крутим спецназівцем, який обвішаний кольтами.

Не менш цікаво інше: незабаром дрони стануть доступні, як сірники, і підуть в бит, в цивілку по повній.
І от тоді почнеться веселуха...
Як будуть обмежувати - ?


Дерева, дерева і ще раз дерева.

От Барселона вже почала.
https://www.facebook.com/reel/467040376172402
Асфальт зносять -- дерева садять.
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2482
З нами з: 24.08.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 11846118471184811849>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80864
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254632
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 898479
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13432)
12.01.2025 10:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.