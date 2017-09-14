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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11846118471184811849

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 11:36

  Bobua написав:
  detroytred написав:Дерева, дерева і ще раз дерева.

От Барселона вже почала.
https://www.facebook.com/reel/467040376172402
Асфальт зносять -- дерева садять.

Головне де гроші беруть на це свято життя. Для барселонців.

В якомусь містечку, де інші іспанці (або ще далі, не іспанці) вихаркують легені від сажі зі своїх виробництв.
От за гроші замість для "фільтрів" у них, барселонці роблять в себе свято.

І чому ті дурні дихаючі сажею іспанці (або далі, не іспанці) не хочуть всі мешкати в райській Барселоні?
Серед дерев в місті.

Донбасці тупі...
Їхали б всі в Барселону, ніж оту фігню влаштували.

Яскравий приклад свята за чужий кошт. Навіщо самому вкалувати більше, щоб мати Айфона? Нехай хтось вкалує.
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-46972590
Оцініть красоту заголовка!
Він повинен бути таким: "діти-раби Конго працюють замість нас".
Але редакція дає: "Наші смартфони працюють завдяки "дітям-рабам" у ДР Конго".
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 січ, 2025 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 11:41

  detroytred написав:Свого часу кольт урівняв...
Тепер пульт керування дроном урівнює чахлика-очкарика з крутим спецназівцем, який обвішаний кольтами.

Чахлика уравнивает, а очкарика не очень. Это я как очкарик говорю.
Пробовал я смотреть глазами оператора дрона - ничего не разобрать. Там и с идеальным зрением видимость далеко не идеальна.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 11:44

detroytred

Индикатором былой мощи европейских домов были спецоперации - усмирение всяких сипаев в бантустанах или табакерки с шарфиками конкурирующим домам . Вот если б медведев прокусил путину горло, а мишустин накормил медведева вкуснейшим новичком - вот я бы поверил в силу Короны. Но корона сейчас способна воздействовать только на тех кто хотел быть воздействавным, типа украинских фанатов Залужного и Арестовичча
А гдобализм - есть теоретики, есть практики, а есть борьба и единство противоположностей. Демократы и соросовцы ушли в схоластику став ничтожными на практике, трамписты же изгоняют теории переходят к практике
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 11:48

  fox767676 написав: и Арестовича

Но-но-но))
Арестович ногами й руками за Трампа. І категорично проти демів.

Так в тому і фішка-непонятка, що щеліни-арестовичи, будучі прихильниками Трампа, і якби маючи інфо зі Штатів, вовсю наголошують на ідеалістичності (а не матеріалістичності) підгрунтя в трампістів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 11:52

  detroytred написав:
  fox767676 написав: и Арестовича

Но-но-но))
Арестович ногами й руками за Трампа. І категорично проти демів.


Засланный казачок на задании, ему не впервой
Я как генетический трампист примазашуюся соросятню нюхом чую
Он враг, и его не должно быть
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 11:55

  fox767676 написав:Засланный казачок на задании, ему не впервой

Цілком можливо.

Подивимось, як воно далі буде.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:01

Щелин русский фашист, не зигун , а типа ильина и прочих чахоточных интеллигентов с философского парохода.
Такие вместе с припудренной соросятней тип арестовича должны быть взяты под колпак ФБР
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:01

  Сибарит написав:
  detroytred написав:Свого часу кольт урівняв...
Тепер пульт керування дроном урівнює чахлика-очкарика з крутим спецназівцем, який обвішаний кольтами.

Чахлика уравнивает, а очкарика не очень. Это я как очкарик говорю.
Пробовал я смотреть глазами оператора дрона - ничего не разобрать. Там и с идеальным зрением видимость далеко не идеальна.

З часом допрацюють.
Або інтерфейс, або очі (корекцію зору).
А то і овсі алгоритми -- буде ШІ керувати дроном. Чахлику лише треба пульт буде мати і завдання надати.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:03

  fox767676 написав:Щелин русский фашист, не зигун , а типа ильина и прочих чахоточных интеллигентов с философского парохода.
Такие вместе с припудренной соросятней тип арестовича должны быть взяты под колпак ФБР

Проблема в тому, чи зможе Трамп взяти собі оте ФБР і тд.
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