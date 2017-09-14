Головне де гроші беруть на це свято життя. Для барселонців.
В якомусь містечку, де інші іспанці (або ще далі, не іспанці) вихаркують легені від сажі зі своїх виробництв. От за гроші замість для "фільтрів" у них, барселонці роблять в себе свято.
І чому ті дурні дихаючі сажею іспанці (або далі, не іспанці) не хочуть всі мешкати в райській Барселоні? Серед дерев в місті.
Донбасці тупі... Їхали б всі в Барселону, ніж оту фігню влаштували.
Яскравий приклад свята за чужий кошт. Навіщо самому вкалувати більше, щоб мати Айфона? Нехай хтось вкалує. https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-46972590 Оцініть красоту заголовка! Він повинен бути таким: "діти-раби Конго працюють замість нас". Але редакція дає: "Наші смартфони працюють завдяки "дітям-рабам" у ДР Конго".
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 січ, 2025 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Индикатором былой мощи европейских домов были спецоперации - усмирение всяких сипаев в бантустанах или табакерки с шарфиками конкурирующим домам . Вот если б медведев прокусил путину горло, а мишустин накормил медведева вкуснейшим новичком - вот я бы поверил в силу Короны. Но корона сейчас способна воздействовать только на тех кто хотел быть воздействавным, типа украинских фанатов Залужного и Арестовичча А гдобализм - есть теоретики, есть практики, а есть борьба и единство противоположностей. Демократы и соросовцы ушли в схоластику став ничтожными на практике, трамписты же изгоняют теории переходят к практике
fox767676 написав:Щелин русский фашист, не зигун , а типа ильина и прочих чахоточных интеллигентов с философского парохода. Такие вместе с припудренной соросятней тип арестовича должны быть взяты под колпак ФБР
Проблема в тому, чи зможе Трамп взяти собі оте ФБР і тд.