Чахлика уравнивает, а очкарика не очень. Это я как очкарик говорю.
Пробовал я смотреть глазами оператора дрона - ничего не разобрать. Там и с идеальным зрением видимость далеко не идеальна.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 11:41
Чахлика уравнивает, а очкарика не очень. Это я как очкарик говорю.
Пробовал я смотреть глазами оператора дрона - ничего не разобрать. Там и с идеальным зрением видимость далеко не идеальна.
Додано: Нед 12 січ, 2025 11:44
detroytred
Индикатором былой мощи европейских домов были спецоперации - усмирение всяких сипаев в бантустанах или табакерки с шарфиками конкурирующим домам . Вот если б медведев прокусил путину горло, а мишустин накормил медведева вкуснейшим новичком - вот я бы поверил в силу Короны. Но корона сейчас способна воздействовать только на тех кто хотел быть воздействавным, типа украинских фанатов Залужного и Арестовичча
А гдобализм - есть теоретики, есть практики, а есть борьба и единство противоположностей. Демократы и соросовцы ушли в схоластику став ничтожными на практике, трамписты же изгоняют теории переходят к практике
Додано: Нед 12 січ, 2025 11:48
Но-но-но))
Арестович ногами й руками за Трампа. І категорично проти демів.
Так в тому і фішка-непонятка, що щеліни-арестовичи, будучі прихильниками Трампа, і якби маючи інфо зі Штатів, вовсю наголошують на ідеалістичності (а не матеріалістичності) підгрунтя в трампістів.
Додано: Нед 12 січ, 2025 11:52
Додано: Нед 12 січ, 2025 11:55
Додано: Нед 12 січ, 2025 12:01
З часом допрацюють.
Або інтерфейс, або очі (корекцію зору).
А то і овсі алгоритми -- буде ШІ керувати дроном. Чахлику лише треба пульт буде мати і завдання надати.
Додано: Нед 12 січ, 2025 12:01
Щелин русский фашист, не зигун , а типа ильина и прочих чахоточных интеллигентов с философского парохода.
Такие вместе с припудренной соросятней тип арестовича должны быть взяты под колпак ФБР
Додано: Нед 12 січ, 2025 12:03
Проблема в тому, чи зможе Трамп взяти собі оте ФБР і тд.
Трамп мені нагадує отого Обраного в Матриці))
Коли більшість залюбки їсть омарів (нехай і ілюзійних) в теплих коконах, він пропонує вонючу вівсянку і війну насмерть з дронами в темних "холодних" брудних підземеллях.
Як щастя.
Але головне - він сам лише інструмент в руках архітекторів, Матриці.
І може в Трампа є якась воля...
Але оті в підземеллях заради боротьби з Матрицею живуть в диктатурі воєнного комунізму. І Морфєй їх вождь.
Треш...
Додано: Нед 12 січ, 2025 12:13
Люся мастєр перевзування в стрибку в повітрі, за кого він тільки не був "ногами та руками" в політичному борделі, Портніков може позаздрити.
Додано: Нед 12 січ, 2025 12:15
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