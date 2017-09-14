Він це називає -- за себе.
І спробуйте це спростувати!
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Додано: Нед 12 січ, 2025 12:15
Додано: Нед 12 січ, 2025 12:15
не так, а так: буде спеціальна шапочка із фольги (так звана клітка Фарадея) та інтерфейс силою мислі - ось вам і телекінез.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 січ, 2025 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 січ, 2025 12:19
Тема сутенера не розкрита.
Вообще-то проститутка - это женщина, отдающаяся за деньги. А бесплатная проститутка - это всё равно что священник, не верящий в Бога. (з мордокниги)
Додано: Нед 12 січ, 2025 12:22
крім операторів дронів є іще оператори операторів. Но там теж не мед. По півсутки тупити в монітори і керувати з 8ма стрімами одночасно, не кожен зможе. Хотя є в мене тут такі що після цього ще і вонлайн ігри грають. Раз приходжу сидя 2 убиванці ще один одного бють в якісь грі ненавбивались за зміну.
Питаю нема такої шоб вони трахнути одне одного могли? харашо шо вони дрищі, но по відкритому просторі тепер надо акуратно
Додано: Нед 12 січ, 2025 12:41
Вера Павловна з Чернишевського або Зоя Космодем'янська -- теж не фонтан. Інша крайність.
Все, що посередині, то хто?
Трохи простітутки чи трохи космодем'янські?
А якщо 2 в 1, то це хто? -- простітутка, космодем'янська в квадраті (тіпа, як заперечення заперечення))
Отакий каламбурчик.
Я склав. Єралашик. Від Детройта.
Будівельник заразив. Негайно треба припинити з ним спілкування.
Бо спокушає оте вчорашнє його -- накшалт про а-ля Велика Депресія фігня, рік і закрутилося все знов.
Зручно це...
З єралашиками.
Неймовірно зручно.
Додано: Нед 12 січ, 2025 13:08
Наступного тижня Верховна Рада може проголосувати за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.
Воєнний стан та мобілізацію продовжать з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
Згідно з процедурою, президент має подати відповідні два законопроєкти про затвердження своїх указів. За словами Железняка, найімовірніше документи вже з’являться у понеділок.
Після того, Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки повинен схвалити законопроєкти. Пізніше їх винесуть на голосування в Раду. Для продовження воєнного стану та мобілізації президент має підписати законопроєкти.
Це буде 14 раз, коли Рада проголосує за продовження воєнного стану та мобілізацію. Востаннє парламент голосував за це у жовтні – до 7 лютого 2025 року.
цікаво чи протягнуть знову загальну бусифікацію чи обмежаться лише воєнним станом?
нібито до Великодня чи до дня пабєди мало б бути припинення вогню і мирні перемовини
Додано: Нед 12 січ, 2025 13:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
І? Навіть в найоптимістичніших прогнозах воєнний стан просто не продовжать після такої угоди. В значно реалістичніших доведеться домагатись скасування стану десь через пів року тиском народу і міжнародних партнерів.
Додано: Нед 12 січ, 2025 13:21
з якої такої радості тільки воєнним станом мають обмежитись? Це в смислі ті хто тут ті мають пожизнєнно бути? А нових не набирати?
А Ви в курсі що зара резерви всі вкинуті на донбас? Всі ті новостворені 150ті, і толку ноль? Ми продовжуєм втрачати там міста...
Я вже не говорю що про строки демобілізації ніхто даж не говорить... з самого початку ясно було шо ці розмови лохотрон. Но заміняти вбитих і калік все одно треба.
Додано: Нед 12 січ, 2025 13:27
Интересно, что вас больше напрягает - воєнний стан чи продовження вогню?
Вас влаштує припинення воєнного стану при продовженні війни?
І чим особисто вам заважає воєнний стан - забороною на виїзд? Тпк це не дуже пов'язані речі. І ви, наче, цим не переймалися.
Додано: Нед 12 січ, 2025 13:29
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