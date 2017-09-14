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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11848118491185011851>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:15

  flyman написав:Люся мастєр перевзування в стрибку в повітрі, за кого він тільки не був "ногами та руками" в політичному борделі, Портніков може позаздрити.

Він це називає -- за себе.
І спробуйте це спростувати!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:15

  detroytred написав:
  Сибарит написав:
  detroytred написав:Свого часу кольт урівняв...
Тепер пульт керування дроном урівнює чахлика-очкарика з крутим спецназівцем, який обвішаний кольтами.

Чахлика уравнивает, а очкарика не очень. Это я как очкарик говорю.
Пробовал я смотреть глазами оператора дрона - ничего не разобрать. Там и с идеальным зрением видимость далеко не идеальна.

З часом допрацюють.
Або інтерфейс, або очі (корекцію зору).
А то і овсі алгоритми -- буде ШІ керувати дроном. Чахлику лише треба пульт буде мати і завдання надати.

не так, а так: буде спеціальна шапочка із фольги (так звана клітка Фарадея) та інтерфейс силою мислі - ось вам і телекінез.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 січ, 2025 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:19

Тема сутенера не розкрита.

  detroytred написав:
  flyman написав:Люся мастєр перевзування в стрибку в повітрі, за кого він тільки не був "ногами та руками" в політичному борделі, Портніков може позаздрити.

Він це називає -- за себе.
І спробуйте це спростувати!

Вообще-то проститутка - это женщина, отдающаяся за деньги. А бесплатная проститутка - это всё равно что священник, не верящий в Бога. (з мордокниги)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:22

  Сибарит написав:
  detroytred написав:Свого часу кольт урівняв...
Тепер пульт керування дроном урівнює чахлика-очкарика з крутим спецназівцем, який обвішаний кольтами.

Чахлика уравнивает, а очкарика не очень. Это я как очкарик говорю.
Пробовал я смотреть глазами оператора дрона - ничего не разобрать. Там и с идеальным зрением видимость далеко не идеальна.
крім операторів дронів є іще оператори операторів. Но там теж не мед. По півсутки тупити в монітори і керувати з 8ма стрімами одночасно, не кожен зможе. Хотя є в мене тут такі що після цього ще і вонлайн ігри грають. Раз приходжу сидя 2 убиванці ще один одного бють в якісь грі :lol: ненавбивались за зміну.
Питаю нема такої шоб вони трахнути одне одного могли? :lol: харашо шо вони дрищі, но по відкритому просторі тепер надо акуратно :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 12:41

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:Люся мастєр перевзування в стрибку в повітрі, за кого він тільки не був "ногами та руками" в політичному борделі, Портніков може позаздрити.

Він це називає -- за себе.
І спробуйте це спростувати!

Вообще-то проститутка - это женщина, отдающаяся за деньги. А бесплатная проститутка - это всё равно что священник, не верящий в Бога. (з мордокниги)

Вера Павловна з Чернишевського або Зоя Космодем'янська -- теж не фонтан. Інша крайність.

Все, що посередині, то хто?
Трохи простітутки чи трохи космодем'янські?
А якщо 2 в 1, то це хто? -- простітутка, космодем'янська в квадраті (тіпа, як заперечення заперечення))

Отакий каламбурчик.
Я склав. Єралашик. Від Детройта.
Будівельник заразив. Негайно треба припинити з ним спілкування.
Бо спокушає оте вчорашнє його -- накшалт про а-ля Велика Депресія фігня, рік і закрутилося все знов.
Зручно це...
З єралашиками.
Неймовірно зручно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:08

Наступного тижня Верховна Рада може проголосувати за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Воєнний стан та мобілізацію продовжать з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Згідно з процедурою, президент має подати відповідні два законопроєкти про затвердження своїх указів. За словами Железняка, найімовірніше документи вже з’являться у понеділок.

Після того, Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки повинен схвалити законопроєкти. Пізніше їх винесуть на голосування в Раду. Для продовження воєнного стану та мобілізації президент має підписати законопроєкти.

Це буде 14 раз, коли Рада проголосує за продовження воєнного стану та мобілізацію. Востаннє парламент голосував за це у жовтні – до 7 лютого 2025 року.


цікаво чи протягнуть знову загальну бусифікацію чи обмежаться лише воєнним станом? :?

нібито до Великодня чи до дня пабєди мало б бути припинення вогню і мирні перемовини :roll:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:нібито до Великодня чи до дня пабєди мало б бути припинення вогню і мирні перемовини

І? Навіть в найоптимістичніших прогнозах воєнний стан просто не продовжать після такої угоди. В значно реалістичніших доведеться домагатись скасування стану десь через пів року тиском народу і міжнародних партнерів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:21

  jump написав:



цікаво чи протягнуть знову загальну бусифікацію чи обмежаться лише воєнним станом? :?

нібито до Великодня чи до дня пабєди мало б бути припинення вогню і мирні перемовини :roll:
з якої такої радості тільки воєнним станом мають обмежитись? Це в смислі ті хто тут ті мають пожизнєнно бути? А нових не набирати? :lol:
А Ви в курсі що зара резерви всі вкинуті на донбас? Всі ті новостворені 150ті, і толку ноль? Ми продовжуєм втрачати там міста...
Я вже не говорю що про строки демобілізації ніхто даж не говорить... з самого початку ясно було шо ці розмови лохотрон. Но заміняти вбитих і калік все одно треба.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:27

  Дюрі-бачі написав:
  jump написав:нібито до Великодня чи до дня пабєди мало б бути припинення вогню і мирні перемовини

І? Навіть в найоптимістичніших прогнозах воєнний стан просто не продовжать після такої угоди. В значно реалістичніших доведеться домагатись скасування стану десь через пів року тиском народу і міжнародних партнерів.

Интересно, что вас больше напрягает - воєнний стан чи продовження вогню?
Вас влаштує припинення воєнного стану при продовженні війни?
І чим особисто вам заважає воєнний стан - забороною на виїзд? Тпк це не дуже пов'язані речі. І ви, наче, цим не переймалися.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:29

  Бетон написав:На один блок-пост от 10 до 15 сотрудников ТЦК. Сколько блок-постов в одном городе и по всей стране? Но нам усердно говорят, что не хватает людей на фронте.

По словам депутатов, у нас миллион человек в армии, в рф 650 тысяч.
Почему у нас везде не хватает людей?

Простий розрахунок
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