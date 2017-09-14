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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11848118491185011851

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:30

Міністр оборони Польщі виключив можливість відправлення польських миротворців в Україну після війни.

Він переконаний, що «прикордонні держави не повинні в жодний спосіб з'являтися зі своїми військами в Україні» і що в НАТО має бути «розподіл тягаря і диверсифікація»

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 13:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:І чим особисто вам заважає воєнний стан - забороною на виїзд?

Особисто для мене найгірше те беззаконня яке почала творити наша влада прикриваючись "воєнним станом". Зокрема прийняття законів "заднім числом": прибуток банків, видача паспортів емігрантам, зміна правил вступу...
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 11848118491185011851
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