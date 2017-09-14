|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 12 січ, 2025 13:30
Міністр оборони Польщі виключив можливість відправлення польських миротворців в Україну після війни.
Він переконаний, що «прикордонні держави не повинні в жодний спосіб з'являтися зі своїми військами в Україні» і що в НАТО має бути «розподіл тягаря і диверсифікація»
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5010
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 січ, 2025 13:36
ЛАД написав:
І чим особисто вам заважає воєнний стан - забороною на виїзд?
Особисто для мене найгірше те беззаконня яке почала творити наша влада прикриваючись "воєнним станом". Зокрема прийняття законів "заднім числом": прибуток банків, видача паспортів емігрантам, зміна правил вступу...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4658
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 774 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|27
|80866
|
|
|1493
|254632
|
|
|6076
|898490
|
|