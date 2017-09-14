Додано: Нед 12 січ, 2025 13:38

ЛАД написав: Shaman написав: ..............

я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв . ..............я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв

Этот вопрос оставил отдельно, т.к. предыдущий и так получался слишком длинным.

1. Во 2 МВ у нас не было "партнёров". Были союзники. Практически сразу.

2. Были расчёты на открытие второго фронта в Европе. Они оправдались с большой задержкой, но они были. Уже с начала 1942.

3. Ленд-лиз был распространён на СССР с ноября 1941 года. И по нему нам давали все виды оружия без ограничений - и автомобили, и орудия, и танки, и самолёты. И в больших количествах, которые ограничивались действительно только производственными возможностями США и возможностями доставки. И никакими другими "соображениями".

4. У СССР была промышленность, способная делать оружие. В 1941 она эвакуировалась и производство резко упало. Но уже в 1942 эти заводы начали работать и выпускать продукцию.

5. У СССР были огромные человеческие ресурсы, превосходившие ресурсы Германии. И я нигде не встречал никаких сообщений о проблемах с мобилизацией. Хотя, думаю, "ухилянты" были и тогда, но это были относительно редкие случаи, не превращавшиеся в проблему. Почему так, это другой вопрос и сейчас обсуждать не будем.

6. Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время.

Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023.

Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. По нашему календарю это было бы в мае 2024. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина.

Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.



Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Этот вопрос оставил отдельно, т.к. предыдущий и так получался слишком длинным.1. Во 2 МВ у нас не было "партнёров". Были. Практически сразу.2. Были расчёты на открытие второго фронта в Европе. Они оправдались с большой задержкой, но они были. Уже с начала 1942.3. Ленд-лиз был распространён на СССР с ноября 1941 года. И по нему нам давали все виды оружия без ограничений - и автомобили, и орудия, и танки, и самолёты. И в больших количествах, которые ограничивались действительно только производственными возможностями США и возможностями доставки. И никакими другими "соображениями".4. У СССР была промышленность, способная делать оружие. В 1941 она эвакуировалась и производство резко упало. Но уже в 1942 эти заводы начали работать и выпускать продукцию.5. У СССР были. И я нигде не встречал никаких сообщений о проблемах с мобилизацией. Хотя, думаю, "ухилянты" были и тогда, но это были относительно редкие случаи, не превращавшиеся в проблему. Почему так, это другой вопрос и сейчас обсуждать не будем.6. Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время.Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023.Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. По нашему календарю это было бы в мае 2024. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина.Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.Надеюсь, ответил на ваш вопрос.

ви скажете, що вчусь у вас, але насправді - ні, не відповіли. бо якщо прибрати цю словісні плетива, то реальна відповідь така. - "огромные человеческие ресурсы" й повна відсутність берегти життя. тому оці м'ясні штурми, штрафбати (про таке чули, й скільки людей там залишалось в живих?), й загороджувальні загони, й "ни шагу назад". до речі, це й зараз перевага Раші над нами. так, щоб заманити людей, використовують гроші. але коли вони вже потрапили до лав руської армії - все перелічене вище.з приводу ситуації - які Курськ та Сталінград? в термінах 2СВ Раша десь в своєму наступі ще до Києва не дійшла. тому єдине, на чому спекулюють алармісти - це наш відступ. й що багато захопили? я бачу критичним лише втрату Покровська, яка ще не сталася. а які втрати Раші - на таке захоплення доволі великі?й це зараз так очевидно - а в 41-42 була суцільна проблема. але людей клали й клали мільйонами, бо ніхто просто не збирався здаватися, отам дійсно воювали до останнього. а з такими ідеями, як у Вас, швиденько б до стіночки.висновок - коли воює Раша - воювати треба до останнього (бо людські ресурси нескінчені - це теж велика помилка путіна), що в 2СВ, що зараз. а всі, з ким Раша воює - мають здатися.ви оцю вашу логіку спробуйте застосувати до Раші - чого вона досягла за ці 3 роки, й що втратила. й хто зараз її партнер, а хто супротивник. воювати з розвиненою частиною світу - ідея погана. але чому вони тоді не здаються?ви зараз скажете, що Раша вас не цікавить.але насправді, ви змінюєте логіку в залежності від того, про що пишете. за Сталіна - треба до останнього, а от за Україну - краще здатися, бо вам ця мова й так не потрібна