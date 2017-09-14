ЛАД написав:І чим особисто вам заважає воєнний стан - забороною на виїзд?
Особисто для мене найгірше те беззаконня яке почала творити наша влада прикриваючись "воєнним станом". Зокрема прийняття законів "заднім числом": прибуток банків, видача паспортів емігрантам, зміна правил вступу, зміна податків... Я просто не знаю яку дурню приймуть завтра.
Shaman написав:.............. я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв .
Этот вопрос оставил отдельно, т.к. предыдущий и так получался слишком длинным. 1. Во 2 МВ у нас не было "партнёров". Были союзники. Практически сразу. 2. Были расчёты на открытие второго фронта в Европе. Они оправдались с большой задержкой, но они были. Уже с начала 1942. 3. Ленд-лиз был распространён на СССР с ноября 1941 года. И по нему нам давали все виды оружия без ограничений - и автомобили, и орудия, и танки, и самолёты. И в больших количествах, которые ограничивались действительно только производственными возможностями США и возможностями доставки. И никакими другими "соображениями". 4. У СССР была промышленность, способная делать оружие. В 1941 она эвакуировалась и производство резко упало. Но уже в 1942 эти заводы начали работать и выпускать продукцию. 5. У СССР были огромные человеческие ресурсы, превосходившие ресурсы Германии. И я нигде не встречал никаких сообщений о проблемах с мобилизацией. Хотя, думаю, "ухилянты" были и тогда, но это были относительно редкие случаи, не превращавшиеся в проблему. Почему так, это другой вопрос и сейчас обсуждать не будем. 6. Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время. Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023. Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. По нашему календарю это было бы в мае 2024. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина. Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.
Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
ви скажете, що вчусь у вас, але насправді - ні, не відповіли. бо якщо прибрати цю словісні плетива, то реальна відповідь така. - "огромные человеческие ресурсы" й повна відсутність берегти життя. тому оці м'ясні штурми, штрафбати (про таке чули, й скільки людей там залишалось в живих?), й загороджувальні загони, й "ни шагу назад". до речі, це й зараз перевага Раші над нами. так, щоб заманити людей, використовують гроші. але коли вони вже потрапили до лав руської армії - все перелічене вище.
з приводу ситуації - які Курськ та Сталінград? в термінах 2СВ Раша десь в своєму наступі ще до Києва не дійшла. тому єдине, на чому спекулюють алармісти - це наш відступ. й що багато захопили? я бачу критичним лише втрату Покровська, яка ще не сталася. а які втрати Раші - на таке захоплення доволі великі?
й це зараз так очевидно - а в 41-42 була суцільна проблема. але людей клали й клали мільйонами, бо ніхто просто не збирався здаватися, отам дійсно воювали до останнього. а з такими ідеями, як у Вас, швиденько б до стіночки.
висновок - коли воює Раша - воювати треба до останнього (бо людські ресурси нескінчені - це теж велика помилка путіна), що в 2СВ, що зараз. а всі, з ким Раша воює - мають здатися.
ви оцю вашу логіку спробуйте застосувати до Раші - чого вона досягла за ці 3 роки, й що втратила. й хто зараз її партнер, а хто супротивник. воювати з розвиненою частиною світу - ідея погана. але чому вони тоді не здаються?
ви зараз скажете, що Раша вас не цікавить. але насправді, ви змінюєте логіку в залежності від того, про що пишете. за Сталіна - треба до останнього, а от за Україну - краще здатися, бо вам ця мова й так не потрібна
jump написав:Наступного тижня Верховна Рада може проголосувати за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.
Воєнний стан та мобілізацію продовжать з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
Згідно з процедурою, президент має подати відповідні два законопроєкти про затвердження своїх указів. За словами Железняка, найімовірніше документи вже з’являться у понеділок.
Після того, Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки повинен схвалити законопроєкти. Пізніше їх винесуть на голосування в Раду. Для продовження воєнного стану та мобілізації президент має підписати законопроєкти.
Це буде 14 раз, коли Рада проголосує за продовження воєнного стану та мобілізацію. Востаннє парламент голосував за це у жовтні – до 7 лютого 2025 року.
цікаво чи протягнуть знову загальну бусифікацію чи обмежаться лише воєнним станом?
нібито до Великодня чи до дня пабєди мало б бути припинення вогню і мирні перемовини
наприклад в Кривбасі тітушня на пікапах товче людей ногами як худобу відправляючи на утилізацію. бусифікація перетворюється на відкритий загін худоби. все попереду
ЛАД написав:І чим особисто вам заважає воєнний стан - забороною на виїзд?
Особисто для мене найгірше те беззаконня яке почала творити наша влада прикриваючись "воєнним станом". Зокрема прийняття законів "заднім числом": прибуток банків, видача паспортів емігрантам, зміна правил вступу, зміна податків... Я просто не знаю яку дурню приймуть завтра.
не вигадуйте. чи не беззаконня...
частина цих законів - проти надто хитродупих, які раптово вирішили повчитися в 40 років. звісно, вам плюс - й контракт вони платять, й викладачам особисто.
а інші громадян слабо стосуються. чи вам жалко заплатити ще 3% від зп на армію?
єдиний потенційний ризик, що прикриваючись воєнним станом, почнуть тягнути з виборами. але це потенційний ризик - поки що цього немає. а якщо буде, ІМХО, це швидко виправлять.
Shaman написав:.............. я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв .
5. У СССР были огромные человеческие ресурсы, превосходившие ресурсы Германии. И я нигде не встречал никаких сообщений о проблемах с мобилизацией. Хотя, думаю, "ухилянты" были и тогда, но это были относительно редкие случаи, не превращавшиеся в проблему. Почему так, это другой вопрос и сейчас обсуждать не будем.
чому ж не будем? ) бо вони проводили мобілізацію не в білих перчатках а за дезетирство могли розстріляти. Не грались в гуманізм коли була загроза знищенню держави. Смертну кару сталін відмінив лиш через 2р після війни в 47р. А ще напевно тому що комуністи і самі воювали і дітей своїх не ховали. На відміну від наших кулявлобів і кулябів, які готові воювати лопатами но чужими руками. Хоча куляба он знову вискочив каже сина зупиняти од походу на фронт не буде бо це не етично. Чого сам не іде на фронт скромно мовчить https://t.me/voynareal/107089
Вот поэтому и не затрагивал вопрос о причинах - потому что налетят флаймэны, песикоты и иже с ними, вспомнят ГУЛАГ и всё прочее и начнётся очередной срач о любви к "комунякам". Если флай сумел в посте о Законе о тарифах Смута-Хоули 17 июня 1930 года усмотреть "любов до комуно-фашистів та руськоміра"... Хотя я его понимаю. При проклятых "комуняках" он бы сейчас занимался чем-то более полезным для обороны, чем сидеть в схроне за 140 долл. и мечтать о том, когда он сможет "поїхати до Польщі" и найти себе, наконец, филиппинку, которая будет его ублажать за чашку риса.
ЛАД написав: В 2022 мы отказались. Да и сегодня не стремимся. Больше нас склоняют к переговорам Трамп и другие. А Раша сегодня при успехах на фронте, понятно, не хочет - "покращує позиції перед перемовинами".
ви самі так вирішили чи вам хтось сказав? я вже написав - в 2022 пропонували лише капітуляцію, перемовин не було. а ви далі про своє. ще раз - оце захоплення на фронті декілька райцентрів - це успіх? вам нагадати, скільки гітлер чи сталін захоплювали за півроку?
чому без надії? звідки ця інфантильна віра, що Раша всесильна? в нас зараз пішла війна на виснаження - тут хто здався, той й програв. в нас є багато своїх проблем. а у противника їх ще більше. якихось ресурсів в них більше, чогось менше. ніякої війни на роки не буде зараз, буде призупинення. в тому чи іншому форматі. не треба лякати раніше часу.
"без надії" я не писал. Я спрашивал - на что надежда? Вы так и не ответили. На удачу? На "чёрного лебедя"? Что "Раша всесильна" я тоже не писал. То, что она сильнее нас, не вызывает сомнения ни у одного трезвого человека. На основе чего вы уверены, что "ніякої війни на роки не буде зараз, буде призупинення"? И я не "лякаю раніше часу". Я уже писал - у меня нет информации Генштаба или президента и я не могу судить о положении на фронте. Но сегодня достаточно часто звучат слова о низкой укомплектованности войск личным составом, об усталости людей, воюющих год-два-три, о том, что мобилизация идёт плохо (и очень плохо). Наконец, часто говорится об ускорении темпов наступления и даже об угрозе прорыва фронта. Чему из этого вы не верите и на основании чего?
надія на те, що ресурси в Раші воювати скінчаться раніше. Бо Раша сильніша нас це так, але нам допомагають найрозвиненіші країни, а Раша навіть допомогу собі змушена купувати. й виснажитися вона може через будь-яку з вказаних причин.
кажуть багато,, особливо російські ІПСО. проукраїнські аналітики цього капець-капець не бачать. так, проблеми є - там може вашому Зе треба коаліцію створювати з іншими політичними силами, а не гратися в Наполеончика. може це зробимо, а не здамося? поміняємо лояльних на ефективних, навіть якщо вони сміють не погоджуватися з головнокомандуючим? й навіть можуть створити конкуренцію на наступних виборах.
прискорення наступу та обвал фронту - хтось так каже? а давайте послухаємо тих, хто каже про обвал Раші. але обвал України - ЛАД так, вірю, обвал Раші - ні, не вірю що там з приводу віри
В итоге вы не ответили ни на один из вопросов, который я задал в своём посте. Оставили только веру. Но вы знаете, вера хороша, когда для неё есть хоть какие-то основания.
чи ви не хочете бачити відповідей, бо вони вам не подобаються. що там про успіхи сг в Україні, нарешті побачили чи ще ні? а от Європа побачила, вже половина стогне.
я вам навів багато прикладів, чому в Раші виснаження - не лише зараз, а й раніше - а ви всі це пропускаєте повз вуха. губернатори вже рапортують чи то про 4, чи то про 5 млн контрактникам - це від успішних дій?
Саме беззаконня: як приклад візьмемо податки, то мені не важко платити +1% чи +3%, а от грубе порушення закону обурює
Пункт 4.1.9 Податкового кодексу України передбачає, що зміни до податкового законодавства, які впливають на показники бюджету, повинні бути прийняті та опубліковані не пізніше ніж за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду.
Зміни до податкового законодавства, що передбачають нові податки, збори, або зміну ставок, можуть набувати чинності виключно з початку нового бюджетного року.
Тобто прийняті в листопаді 2024 зміни і потім вправлені в грудні косяки, мають діяти з 1 січня 2026 року.
По данным источников ВЧК-ОГПУ, в ходе атаки БПЛА на нефтебазу в Энгельсе полностью было уничтожено пожаром три резервуара по 120 000 кубов каждый и еще шесть получили серьезные повреждения. Выведен из строя резервуарный парк, которых хранил топливо для военного аэродрома, порядка 800 000 тонн. В настоящее время МЧС России имеет острый дефицит пенообразователя для тушения горящей нефти и топлива. Пожарные теперь вынуждены, что называется, сопровождать пожары на нефтебазах и контролировать выгорание топлива.