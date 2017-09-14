«Якщо у 2025-му році буде мир, то це насправді не буде мир, це буде перемир'я. Війна не закінчиться у 2025-му. Путін має плани набагато довші (на війну). Тому дуже важливо розуміти, що наша перемога, це буде перемогою у кінцевій війні, яка триватиме довго», – зауважив історик.



За словами професора, ключовою стратегією для України є вихід із-під впливу Росії: «Я, очевидно, зараз скажу те, за що мене не будуть дуже любити, але це те, у що я вірю, і це моя чесна позиція. Я вважаю, що потрібно розуміти, що є стратегією для нас. Стратегія для нас – вийти з-під Росії. Не тому, що Росія погана, а тому, що Росія – це зона небезпеки. Це або війна, або репресії, які постійно повторюються».



Грицак підкреслив, що Україна не зможе самостійно вийти з «зони небезпеки», у якій вона перебуває. На його думку, єдиним реальним виходом є вступ до Європейського Союзу та НАТО.



«Дай Боже, нам вдасться у ближчому часі увійти в Європейський Союз і, можливо, в НАТО в тих територіях, в яких вдасться. І відкласти, прагматично, повернення захоплених територій і людей на той час, коли Росія зазнає колапсу. Такий режим, як у Росії, на короткій дистанції може надувати щоки і вбивати, але він не має великого майбутнього. Тобто ми, не відмовляючись від нині окупованих територій, маємо увійти до євроатлантичних структур. Не знаю, як це буде з НАТО, бо навряд чи нам вдасться увійти до НАТО без окупованих територій. Так чи інакше, ми маємо вирішити корінне питання нашої безпеки», – сказав Ярослав Грицак.



Професор пояснив, що важливість Європи для України полягає не у високому рівні життя чи добрих умовах, а передусім у тому, що вона є зоною, де війна неможлива. Він наголошує, що без безпеки жодне суспільство не може повноцінно розвиватися, і саме це має бути стратегічною метою України.