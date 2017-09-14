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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1185011851118521185311854>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:05

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:І чим особисто вам заважає воєнний стан - забороною на виїзд?

Особисто для мене найгірше те беззаконня яке почала творити наша влада прикриваючись "воєнним станом". Зокрема прийняття законів "заднім числом": прибуток банків, видача паспортів емігрантам, зміна правил вступу, зміна податків...
Я просто не знаю яку дурню приймуть завтра.

Так это никак не связано с "воєнним станом".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:06

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:не вигадуйте. чи не беззаконня...

Саме беззаконня: як приклад візьмемо податки, то мені не важко платити +1% чи +3%, а от грубе порушення закону
Пункт 4.1.9 Податкового кодексу України передбачає, що зміни до податкового законодавства, які впливають на показники бюджету, повинні бути прийняті та опубліковані не пізніше ніж за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду.

Зміни до податкового законодавства, що передбачають нові податки, збори, або зміну ставок, можуть набувати чинності виключно з початку нового бюджетного року.

Тобто прийняті в листопаді 2024 зміни і потім вправлені в грудні косяки, мають діяти з 1 січня 2026 року.

як ви полюбляєте про норми мирного часу згадувати під час війни...

а може несплату податків в військовий час прирівняємо до саботажу. й хитродупих ФОПвців трошки виведемо на чисту воду :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Так это никак не связано с "воєнним станом".

Прямо зв'язано. Якщо б не воєнний стан, то вже давно б можна зібрати Майдан і пояснити владі, що так робити не можна.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:09

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Так это никак не связано с "воєнним станом".

Прямо зв'язано. Якщо б не воєнний стан, то вже давно б можна зібрати Майдан і пояснити владі, що так робити не можна.

не прикривайтесь Майданом. ті, хто може організовувати Майдан, зараз воюють або волонтерять. й через таку дурницю Майдан ніхто організовувати не буде. а ви собі обурюйтесь далі, в дописах :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тому треба думати, не як здатися, а що робити далі
Мирні переговори? Історик Грицак протверезив українців
«Якщо у 2025-му році буде мир, то це насправді не буде мир, це буде перемир'я. Війна не закінчиться у 2025-му. Путін має плани набагато довші (на війну). Тому дуже важливо розуміти, що наша перемога, це буде перемогою у кінцевій війні, яка триватиме довго», – зауважив історик.

За словами професора, ключовою стратегією для України є вихід із-під впливу Росії: «Я, очевидно, зараз скажу те, за що мене не будуть дуже любити, але це те, у що я вірю, і це моя чесна позиція. Я вважаю, що потрібно розуміти, що є стратегією для нас. Стратегія для нас – вийти з-під Росії. Не тому, що Росія погана, а тому, що Росія – це зона небезпеки. Це або війна, або репресії, які постійно повторюються».

Грицак підкреслив, що Україна не зможе самостійно вийти з «зони небезпеки», у якій вона перебуває. На його думку, єдиним реальним виходом є вступ до Європейського Союзу та НАТО.

«Дай Боже, нам вдасться у ближчому часі увійти в Європейський Союз і, можливо, в НАТО в тих територіях, в яких вдасться. І відкласти, прагматично, повернення захоплених територій і людей на той час, коли Росія зазнає колапсу. Такий режим, як у Росії, на короткій дистанції може надувати щоки і вбивати, але він не має великого майбутнього. Тобто ми, не відмовляючись від нині окупованих територій, маємо увійти до євроатлантичних структур. Не знаю, як це буде з НАТО, бо навряд чи нам вдасться увійти до НАТО без окупованих територій. Так чи інакше, ми маємо вирішити корінне питання нашої безпеки», – сказав Ярослав Грицак.

Професор пояснив, що важливість Європи для України полягає не у високому рівні життя чи добрих умовах, а передусім у тому, що вона є зоною, де війна неможлива. Він наголошує, що без безпеки жодне суспільство не може повноцінно розвиватися, і саме це має бути стратегічною метою України.

оце наша мета, якій путін хоче завадити за будь-яку ціну. й ЛАД наприклад теж не дуже хоче в Європу.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 12 січ, 2025 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:тому треба думати, не як здатися, а що робити далі

Ось тут Ви праві. Сиджу, обираю яке податкове резиденсво буде кращим...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:16

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тому треба думати, не як здатися, а що робити далі

Ось тут Ви праві. Сиджу, обираю яке податкове резиденсво буде кращим...

як добре жити на Закарпатті, а не десь в Харкові...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ярослав Грицак: Зеленський має вирішити: він хоче переобратися, чи залишитися в історії
Є дуже добрі спогади російського історика Ніколая Нікуліна про війну. Його забрали на війну прямо після школи. У 1975 році, коли Радянський союз гучно відзначав перемогу у війні, він пішов на поле битви, де загинуло дуже багато його знайомих й через стільки років натрапив на залишки скелетів. Його цей образ сильно завів, і він написав свої спогади. Це найточніша і найжорстокіша правда про війну До слова: хто хоче зрозуміти теперішню російську армію, має прочитати ці спогади – від того часу мало що змінилося.

Він пише, що німецькі кулеметники втрачали розум, бо вони просто змучилися вбивати, коли радянські солдати йшли і йшли. Але для нашої розмови важлива одна теза. Нікулін пише, що у такій системі війни першими помирають найбільш порядні і чесні, які не можуть дозволити собі ховатися за спини інших і йдуть бій. Виживають штабні щурі, енкаведисти, кар’єристи, які трималися якнайдалі від фронту. Потім вони розповідають про війну, яка вона була красива, патріотична і т.д. І вже тоді Нікулін зробив передбачення: за 20-30 років вони своїми розповідями виховають покоління, яке не знатиме правди війни і буде готове знову воювати, йти у м’ясні атаки.

Найкоротший російський анекдот, який я знаю звучить так: «Майбутнє Росії». Все має майбутнє, але Росія не має доброго сценарію. Є поганий і дуже поганий. Я думаю, що ідеально було б, якби внаслідок кризи у влади стався транзит влади від Путіна до когось іншого з його оточення, який привів би до змін в самій Росії. Але умовою має бути дошкульні поразки Росії на фронті та будь-що, що підірве образ Путіна як непереможного альфа-самця

Я думаю, що так. Це питання поколінь. Такі зміни відбуваються поступово. Коли Німеччина програла війна, реальні зміни почалися з 50-х-60-х років. Багато німців відмовлялися вірити у звірства, які вчинялися над євреями, так само багато росіян заперечують Бучу. З цим потрібно буде працювати. Колись президент Німеччини сказав, що найкраще, що сталося з його країною – це те, що вона програла війну. Те саме можна сказати про Росію. Але проблема в тому, що на Заході немає сценарію ані української перемоги ані російської поразки.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 12 січ, 2025 14:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тому треба думати, не як здатися, а що робити далі

Ось тут Ви праві. Сиджу, обираю яке податкове резиденсво буде кращим...

Простите, выбираете из?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:23

  Banderlog написав:
  jump написав:



цікаво чи протягнуть знову загальну бусифікацію чи обмежаться лише воєнним станом? :?

нібито до Великодня чи до дня пабєди мало б бути припинення вогню і мирні перемовини :roll:
з якої такої радості тільки воєнним станом мають обмежитись? Це в смислі ті хто тут ті мають пожизнєнно бути? А нових не набирати? :lol:
А Ви в курсі що зара резерви всі вкинуті на донбас? Всі ті новостворені 150ті, і толку ноль? Ми продовжуєм втрачати там міста...
Я вже не говорю що про строки демобілізації ніхто даж не говорить... з самого початку ясно було шо ці розмови лохотрон. Но заміняти вбитих і калік все одно треба.


1.Що Вас заставляє там бути "пожизнєнно?
Успіх якось вирішив це питання для себе 8) причому законним способом.
Якби Ви мали таке бажання, міркую, що давно би поїхали домів.

2.Новобранці є під рукою-100тис цивільних/військових бусифікаторів+100тис мусорів/помічників бусифікаторів-їх саме час прогнати через горнило війни. Бо вона нібито має скінчитись, так навіть заявив найвеличніший, а купа люду зі зброєю відсиділась у тилу, знущаючись із населення.

3.Про тиловиків, що купили собі теплі місця/штабістів та інших воєнпенсів навіть немає змісту писати-усе вже писано-переписано. Ось Вам і резерви 8)
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