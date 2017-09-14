«Якщо у 2025-му році буде мир, то це насправді не буде мир, це буде перемир'я. Війна не закінчиться у 2025-му. Путін має плани набагато довші (на війну). Тому дуже важливо розуміти, що наша перемога, це буде перемогою у кінцевій війні, яка триватиме довго», – зауважив історик.
За словами професора, ключовою стратегією для України є вихід із-під впливу Росії: «Я, очевидно, зараз скажу те, за що мене не будуть дуже любити, але це те, у що я вірю, і це моя чесна позиція. Я вважаю, що потрібно розуміти, що є стратегією для нас. Стратегія для нас – вийти з-під Росії. Не тому, що Росія погана, а тому, що Росія – це зона небезпеки. Це або війна, або репресії, які постійно повторюються».
Грицак підкреслив, що Україна не зможе самостійно вийти з «зони небезпеки», у якій вона перебуває. На його думку, єдиним реальним виходом є вступ до Європейського Союзу та НАТО.
«Дай Боже, нам вдасться у ближчому часі увійти в Європейський Союз і, можливо, в НАТО в тих територіях, в яких вдасться. І відкласти, прагматично, повернення захоплених територій і людей на той час, коли Росія зазнає колапсу. Такий режим, як у Росії, на короткій дистанції може надувати щоки і вбивати, але він не має великого майбутнього. Тобто ми, не відмовляючись від нині окупованих територій, маємо увійти до євроатлантичних структур. Не знаю, як це буде з НАТО, бо навряд чи нам вдасться увійти до НАТО без окупованих територій. Так чи інакше, ми маємо вирішити корінне питання нашої безпеки», – сказав Ярослав Грицак.
Професор пояснив, що важливість Європи для України полягає не у високому рівні життя чи добрих умовах, а передусім у тому, що вона є зоною, де війна неможлива. Він наголошує, що без безпеки жодне суспільство не може повноцінно розвиватися, і саме це має бути стратегічною метою України.
оце наша мета, якій путін хоче завадити за будь-яку ціну. й ЛАД наприклад теж не дуже хоче в Європу.
Ферарі краще))) А за ціной не постоїмо. Отакий собі мікст ринку і совдепу. 2 в 1.
Але навіть за такого переводжу, що вказав Білецький --- або реформи, або катастрофа. Тобто якщо проти катастрофи або Лайноса, тобто лише за Ферарі і не менш, то потрібні реформи.
Де хоч натяк про можливість чи започаткування реформ? То волати за Ферарі при таких умовах -- це обман. І сплачувати при цьому ціну...
Shaman написав:тому треба думати, не як здатися, а що робити далі
Ось тут Ви праві. Сиджу, обираю яке податкове резиденсво буде кращим...
як добре жити на Закарпатті, а не десь в Харкові...
А вы точно сейчас в Харькове а не подменяете Песда-кота на черниговском потужном турбодиване? И это - мы с вами пока выжили, я со своими ногами и спиной точно штабная крыса, а вы как себя видете - НКВДистом или карьеристом? И это - если эта власть всё делает по экономике для пересичного абсолютно правильно (в плане -"никаких майданов!вы раскачиваете "Велюр") и абсолютно законно - когда вы сообразно своему мотопехотному ВУСу будете её защищать рядом с тем же Кэндлом, Бандерлогом и прочими? И какие комитеты швондеров и татаровых будут решать какой ФОП фиктивный, а какой для уклонения от налогов(на пенсии прокурорам-инвалидам)?
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 12 січ, 2025 14:37, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:нібито до Великодня чи до дня пабєди мало б бути припинення вогню і мирні перемовини
І? Навіть в найоптимістичніших прогнозах воєнний стан просто не продовжать після такої угоди. В значно реалістичніших доведеться домагатись скасування стану десь через пів року тиском народу і міжнародних партнерів.
ось уже нейтралітети заявили про рандеву
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Faceless написав:В моєму світі це вибір обох сторін, і не схоже на базар, але не звертайте увагу на цю паралельну реальність.
оба одновременно проявили 1ю инициативу? Заходит мужчина в купе, видит женщину и сразу говорит вы мне подходите, будьте моей половиной, и в это же время она ему говорит тоже самое. То что вы живете в идеальном мире для меня не новость.
Наразі, з'явилося таке цікаве явище серед жінок, як знайди чоловіка зі статками, вийди заміж, здай його ТЦК в піхоту для отримання статків та виплат.
цікаво чи протягнуть знову загальну бусифікацію чи обмежаться лише воєнним станом?
нібито до Великодня чи до дня пабєди мало б бути припинення вогню і мирні перемовини
з якої такої радості тільки воєнним станом мають обмежитись? Це в смислі ті хто тут ті мають пожизнєнно бути? А нових не набирати? А Ви в курсі що зара резерви всі вкинуті на донбас? Всі ті новостворені 150ті, і толку ноль? Ми продовжуєм втрачати там міста... Я вже не говорю що про строки демобілізації ніхто даж не говорить... з самого початку ясно було шо ці розмови лохотрон. Но заміняти вбитих і калік все одно треба.
1.Що Вас заставляє там бути "пожизнєнно? Успіх якось вирішив це питання для себе причому законним способом. Якби Ви мали таке бажання, міркую, що давно би п
в успіха хвора жінка. І був час щоб все то провернути. В мене законних підстав нема. Єдине що я міг би це перевестись в тил. Особого смислу сидіти в тилу не бачу, тут я хоч не зря міняю свій час. Но ставати майором в мене шось натхнення нема...
Наразі, з'явилося таке цікаве явище серед жінок, як знайди чоловіка
дядько з села де я родився, знайшов інвалідку для одруження, но його жінка не согласна. Він подав в суд на розлучення. Місяця 3 розводили. А після вона подала на апеляцію, дали півроку на примирення)))
Faceless написав:В моєму світі це вибір обох сторін, і не схоже на базар, але не звертайте увагу на цю паралельну реальність.
оба одновременно проявили 1ю инициативу? Заходит мужчина в купе, видит женщину и сразу говорит вы мне подходите, будьте моей половиной, и в это же время она ему говорит тоже самое. То что вы живете в идеальном мире для меня не новость.
Наразі, з'явилося таке цікаве явище серед жінок, як знайди чоловіка зі статками, вийди заміж, здай його ТЦК в піхоту для отримання статків та виплат.
у мужика с деньгами молоденькие девочки на подтанцовке, а за ними очередь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 12 січ, 2025 15:08, всього редагувалось 1 раз.