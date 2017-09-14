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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11851118521185311854>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:27

  Shaman написав:тому треба думати, не як здатися, а що робити далі
Мирні переговори? Історик Грицак протверезив українців
«Якщо у 2025-му році буде мир, то це насправді не буде мир, це буде перемир'я. Війна не закінчиться у 2025-му. Путін має плани набагато довші (на війну). Тому дуже важливо розуміти, що наша перемога, це буде перемогою у кінцевій війні, яка триватиме довго», – зауважив історик.

За словами професора, ключовою стратегією для України є вихід із-під впливу Росії: «Я, очевидно, зараз скажу те, за що мене не будуть дуже любити, але це те, у що я вірю, і це моя чесна позиція. Я вважаю, що потрібно розуміти, що є стратегією для нас. Стратегія для нас – вийти з-під Росії. Не тому, що Росія погана, а тому, що Росія – це зона небезпеки. Це або війна, або репресії, які постійно повторюються».

Грицак підкреслив, що Україна не зможе самостійно вийти з «зони небезпеки», у якій вона перебуває. На його думку, єдиним реальним виходом є вступ до Європейського Союзу та НАТО.

«Дай Боже, нам вдасться у ближчому часі увійти в Європейський Союз і, можливо, в НАТО в тих територіях, в яких вдасться. І відкласти, прагматично, повернення захоплених територій і людей на той час, коли Росія зазнає колапсу. Такий режим, як у Росії, на короткій дистанції може надувати щоки і вбивати, але він не має великого майбутнього. Тобто ми, не відмовляючись від нині окупованих територій, маємо увійти до євроатлантичних структур. Не знаю, як це буде з НАТО, бо навряд чи нам вдасться увійти до НАТО без окупованих територій. Так чи інакше, ми маємо вирішити корінне питання нашої безпеки», – сказав Ярослав Грицак.

Професор пояснив, що важливість Європи для України полягає не у високому рівні життя чи добрих умовах, а передусім у тому, що вона є зоною, де війна неможлива. Він наголошує, що без безпеки жодне суспільство не може повноцінно розвиватися, і саме це має бути стратегічною метою України.

оце наша мета, якій путін хоче завадити за будь-яку ціну. й ЛАД наприклад теж не дуже хоче в Європу.

Ферарі краще)))
А за ціной не постоїмо.
Отакий собі мікст ринку і совдепу.
2 в 1.

Але навіть за такого переводжу, що вказав Білецький --- або реформи, або катастрофа.
Тобто якщо проти катастрофи або Лайноса, тобто лише за Ферарі і не менш, то потрібні реформи.

Де хоч натяк про можливість чи започаткування реформ?
То волати за Ферарі при таких умовах -- це обман.
І сплачувати при цьому ціну...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:32

  ЛАД написав:...
Оставили только веру. Но вы знаете, вера хороша, когда для неё есть хоть какие-то основания.

й взагалі, ЛАД, я вже забився на пляшку бренді, що буде якесь затишшя в першому півріччі 2025. чесно кажучи, зараз вже не так впевнений, але треба тримати покерфейс :D

можу й з вами забитися ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:35

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тому треба думати, не як здатися, а що робити далі

Ось тут Ви праві. Сиджу, обираю яке податкове резиденсво буде кращим...

як добре жити на Закарпатті, а не десь в Харкові...

А вы точно сейчас в Харькове а не подменяете Песда-кота на черниговском потужном турбодиване?
И это - мы с вами пока выжили, я со своими ногами и спиной точно штабная крыса, а вы как себя видете - НКВДистом или карьеристом?
И это - если эта власть всё делает по экономике для пересичного абсолютно правильно (в плане -"никаких майданов!вы раскачиваете "Велюр") и абсолютно законно - когда вы сообразно своему мотопехотному ВУСу будете её защищать рядом с тем же Кэндлом, Бандерлогом и прочими?
И какие комитеты швондеров и татаровых будут решать какой ФОП фиктивный, а какой для уклонения от налогов(на пенсии прокурорам-инвалидам)?
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 12 січ, 2025 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:35

  jump написав:1.Що Вас заставляє там бути "пожизнєнно?
Успіх якось вирішив це питання для себе 8) причому законним способом.
Якби Ви мали таке бажання, міркую, що давно би поїхали домів.
...

не грайтесь словами - підстави або є, або немає. й якщо їх немає, то вирішити питання можливо лише корупційним способом, а не законним.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:36

  Shaman написав:можу й з вами забитися

с дедушками забиваться опасно
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:40

  Дюрі-бачі написав:
  jump написав:нібито до Великодня чи до дня пабєди мало б бути припинення вогню і мирні перемовини

І? Навіть в найоптимістичніших прогнозах воєнний стан просто не продовжать після такої угоди. В значно реалістичніших доведеться домагатись скасування стану десь через пів року тиском народу і міжнародних партнерів.


ось уже нейтралітети заявили про рандеву 8)

Швейцарія організує зустріч Трампа з Путіним для завершення війни: як обійдуть ордер на арешт

Речник МЗС відповів на питання, як розв'яжуть проблему з ордером на арешт Путіна, виписаний Міжнародним кримінальним судом. Чиновник пояснив, що для досягнення миру зроблять виключення.

"Федеральна рада має право робити винятки у випадку мирних переговорів"
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... nnya-viyni
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:51

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:В моєму світі це вибір обох сторін, і не схоже на базар, але не звертайте увагу на цю паралельну реальність.
оба одновременно проявили 1ю инициативу? Заходит мужчина в купе, видит женщину и сразу говорит вы мне подходите, будьте моей половиной, и в это же время она ему говорит тоже самое. То что вы живете в идеальном мире для меня не новость.

Наразі, з'явилося таке цікаве явище серед жінок, як знайди чоловіка зі статками, вийди заміж, здай його ТЦК в піхоту для отримання статків та виплат. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 14:56

  jump написав:
  Banderlog написав:
  jump написав:



цікаво чи протягнуть знову загальну бусифікацію чи обмежаться лише воєнним станом? :?

нібито до Великодня чи до дня пабєди мало б бути припинення вогню і мирні перемовини :roll:
з якої такої радості тільки воєнним станом мають обмежитись? Це в смислі ті хто тут ті мають пожизнєнно бути? А нових не набирати? :lol:
А Ви в курсі що зара резерви всі вкинуті на донбас? Всі ті новостворені 150ті, і толку ноль? Ми продовжуєм втрачати там міста...
Я вже не говорю що про строки демобілізації ніхто даж не говорить... з самого початку ясно було шо ці розмови лохотрон. Но заміняти вбитих і калік все одно треба.


1.Що Вас заставляє там бути "пожизнєнно?
Успіх якось вирішив це питання для себе 8) причому законним способом.
Якби Ви мали таке бажання, міркую, що давно би п

в успіха хвора жінка. І був час щоб все то провернути. В мене законних підстав нема.
Єдине що я міг би це перевестись в тил. Особого смислу сидіти в тилу не бачу, тут я хоч не зря міняю свій час.
Но ставати майором в мене шось натхнення нема...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 15:00

  _Mykola_ написав:

Наразі, з'явилося таке цікаве явище серед жінок, як знайди чоловіка
дядько з села де я родився, знайшов інвалідку для одруження, но його жінка не согласна. Він подав в суд на розлучення. Місяця 3 розводили. А після вона подала на апеляцію, дали півроку на примирення)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 15:01

  _Mykola_ написав:
  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:В моєму світі це вибір обох сторін, і не схоже на базар, але не звертайте увагу на цю паралельну реальність.
оба одновременно проявили 1ю инициативу? Заходит мужчина в купе, видит женщину и сразу говорит вы мне подходите, будьте моей половиной, и в это же время она ему говорит тоже самое. То что вы живете в идеальном мире для меня не новость.

Наразі, з'явилося таке цікаве явище серед жінок, як знайди чоловіка зі статками, вийди заміж, здай його ТЦК в піхоту для отримання статків та виплат. :mrgreen:

у мужика с деньгами молоденькие девочки на подтанцовке, а за ними очередь.
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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 12 січ, 2025 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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