Додано: Нед 12 січ, 2025 15:30

Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: ..............

я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв . ..............я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв

Этот вопрос оставил отдельно, т.к. предыдущий и так получался слишком длинным.

1. Во 2 МВ у нас не было "партнёров". Были союзники. Практически сразу.

2. Были расчёты на открытие второго фронта в Европе. Они оправдались с большой задержкой, но они были. Уже с начала 1942.

3. Ленд-лиз был распространён на СССР с ноября 1941 года. И по нему нам давали все виды оружия без ограничений - и автомобили, и орудия, и танки, и самолёты. И в больших количествах, которые ограничивались действительно только производственными возможностями США и возможностями доставки. И никакими другими "соображениями".

4. У СССР была промышленность, способная делать оружие. В 1941 она эвакуировалась и производство резко упало. Но уже в 1942 эти заводы начали работать и выпускать продукцию.

5. У СССР были огромные человеческие ресурсы, превосходившие ресурсы Германии. И я нигде не встречал никаких сообщений о проблемах с мобилизацией. Хотя, думаю, "ухилянты" были и тогда, но это были относительно редкие случаи, не превращавшиеся в проблему. Почему так, это другой вопрос и сейчас обсуждать не будем.

6. Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время.

Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023.

Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. По нашему календарю это было бы в мае 2024. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина.

Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.



Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Этот вопрос оставил отдельно, т.к. предыдущий и так получался слишком длинным.1. Во 2 МВ у нас не было "партнёров". Были. Практически сразу.2. Были расчёты на открытие второго фронта в Европе. Они оправдались с большой задержкой, но они были. Уже с начала 1942.3. Ленд-лиз был распространён на СССР с ноября 1941 года. И по нему нам давали все виды оружия без ограничений - и автомобили, и орудия, и танки, и самолёты. И в больших количествах, которые ограничивались действительно только производственными возможностями США и возможностями доставки. И никакими другими "соображениями".4. У СССР была промышленность, способная делать оружие. В 1941 она эвакуировалась и производство резко упало. Но уже в 1942 эти заводы начали работать и выпускать продукцию.5. У СССР были. И я нигде не встречал никаких сообщений о проблемах с мобилизацией. Хотя, думаю, "ухилянты" были и тогда, но это были относительно редкие случаи, не превращавшиеся в проблему. Почему так, это другой вопрос и сейчас обсуждать не будем.6. Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время.Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023.Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. По нашему календарю это было бы в мае 2024. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина.Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.Надеюсь, ответил на ваш вопрос.

ви скажете, що вчусь у вас, але насправді - ні, не відповіли. бо якщо прибрати цю словісні плетива, то реальна відповідь така. - "огромные человеческие ресурсы" й повна відсутність берегти життя. тому оці м'ясні штурми, штрафбати (про таке чули, й скільки людей там залишалось в живих?), й загороджувальні загони, й "ни шагу назад". до речі, це й зараз перевага Раші над нами. так, щоб заманити людей, використовують гроші. але коли вони вже потрапили до лав руської армії - все перелічене вище.



з приводу ситуації - які Курськ та Сталінград? в термінах 2СВ Раша десь в своєму наступі ще до Києва не дійшла. тому єдине, на чому спекулюють алармісти - це наш відступ. й що багато захопили? я бачу критичним лише втрату Покровська, яка ще не сталася. а які втрати Раші - на таке захоплення доволі великі?



й це зараз так очевидно - а в 41-42 була суцільна проблема. але людей клали й клали мільйонами, бо ніхто просто не збирався здаватися, отам дійсно воювали до останнього. а з такими ідеями, як у Вас, швиденько б до стіночки.



висновок - коли воює Раша - воювати треба до останнього (бо людські ресурси нескінчені - це теж велика помилка путіна), що в 2СВ, що зараз. а всі, з ким Раша воює - мають здатися.



ви оцю вашу логіку спробуйте застосувати до Раші - чого вона досягла за ці 3 роки, й що втратила. й хто зараз її партнер, а хто супротивник. воювати з розвиненою частиною світу - ідея погана. але чому вони тоді не здаються?



ви зараз скажете, що Раша вас не цікавить. але насправді, ви змінюєте логіку в залежності від того, про що пишете. за Сталіна - треба до останнього, а от за Україну - краще здатися, бо вам ця мова й так не потрібна ви скажете, що вчусь у вас, але насправді - ні, не відповіли. бо якщо прибрати цю словісні плетива, то реальна відповідь така. - "огромные человеческие ресурсы" й повна відсутність берегти життя. тому оці м'ясні штурми, штрафбати (про таке чули, й скільки людей там залишалось в живих?), й загороджувальні загони, й "ни шагу назад". до речі, це й зараз перевага Раші над нами. так, щоб заманити людей, використовують гроші. але коли вони вже потрапили до лав руської армії - все перелічене вище.з приводу ситуації - які Курськ та Сталінград? в термінах 2СВ Раша десь в своєму наступі ще до Києва не дійшла. тому єдине, на чому спекулюють алармісти - це наш відступ. й що багато захопили? я бачу критичним лише втрату Покровська, яка ще не сталася. а які втрати Раші - на таке захоплення доволі великі?й це зараз так очевидно - а в 41-42 була суцільна проблема. але людей клали й клали мільйонами, бо ніхто просто не збирався здаватися, отам дійсно воювали до останнього. а з такими ідеями, як у Вас, швиденько б до стіночки.висновок - коли воює Раша - воювати треба до останнього (бо людські ресурси нескінчені - це теж велика помилка путіна), що в 2СВ, що зараз. а всі, з ким Раша воює - мають здатися.ви оцю вашу логіку спробуйте застосувати до Раші - чого вона досягла за ці 3 роки, й що втратила. й хто зараз її партнер, а хто супротивник. воювати з розвиненою частиною світу - ідея погана. але чому вони тоді не здаються?ви зараз скажете, що Раша вас не цікавить.але насправді, ви змінюєте логіку в залежності від того, про що пишете. за Сталіна - треба до останнього, а от за Україну - краще здатися, бо вам ця мова й так не потрібна

в термінах 2СВ Раша десь в своєму наступі ще до Києва не дійшла

але насправді, ви змінюєте логіку в залежності від того, про що пишете. за Сталіна - треба до останнього, а от за Україну - краще здатися, бо вам ця мова й так не потрібна

Простите, так беседовать не интересно.Вы пользуетесь отработанными методами инструктора райкома партии по идеологии.На мои вопросы о том, на что вы рассчитываете при продолжении войны, вы не ответили. Просто их "обошли".В моём относительно подробном ответе на ваш вопрос вы почему-то выделили только один п.5, походя назвав остальные 4 "словісними плетивами" и ни слова не возразив по сути.Простите но это либо глупость (не верю), либо чистой воды демагогия.Опять, забывчивость или демагогия?Дошла и была отброшена. Так же, как немцы от Москвы.Разница только в том, что во время ВОВ это произошло через полгода после начала войны, а сейчас дошли до Киева через 3 дня и через месяц были отброшены.Вы сами не замечаете, что повторяете "путинские нарративы".В 1941-45 воевала не "Раша", а СССР. в т.ч. и Украина. Или будете утверждать как Путин, что воевала одна (или главным образом) Россия, а Украина тут не при чём? Так же, как западные союзники."Россия" победила бы и сама?При такой пропаганде мы потом удивляемся, что на Западе помнят о том, что "нацистов победила Россия", и объясняем это "путинской пропагандой" и работой "фабрик ботов", "Раша тудей" и прочих пропагандонов. Хотя сами помогаем им в этом. Мы очень много говорим в мире о жертвах Голодомора, но практически никогда не говорим о жертвах и потерях Украины и наших заслугах и роли в борьбе с нацизмом.Ну и под завязку вишенка на тортике. Отработанный приём ещё с 1937 или даже раньше - обвинить в работе на "японскую разведку".О том, что "за Сталіна - треба до останнього", это вы придумали, как раньше придумывали "японскую разведку".А вот за Украину совсем интересно.За Украину вы воюете (ой, простите, конечно, не вы, а, русскоязычный, не пойму какой язычный) исключительно за "мову"??? Боюсь, они вас не поймут. Из-за "мови" мыпотеряли десятки (сотни?) тысяч убитых, сотни тысяч раненых и контуженных, десятки тысяч стали инвалидами? Из-за "мови" воюют сотни тысяч русскоязычных? Воюют не на диване, а на фронте.Ну, всё-таки глупость должна иметь хоть какие-то пределы.Хотя, читая форум, я уже почти потерял надежду на это.