ЛАД написав:Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время. Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023.
Ну да, ну да.. Друга армія світу накивала п’ятами з-під Києва через місяць після вторгнення, до якого українська армія, як кажуть, не готувалася зовсім. Не кажучи про те, скільки зброї, техніки та людей було на момент нападу у обох армій.
ЛАД написав: Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина.
“Звільнення” Авдіївки за два роки - це ганьба чи досягнення другої армії світу? Звільнення Херсону за 8 місяців - це ганьба чи досягнення для української армії?
ЛАД написав: Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.
Я стільки чула про лендліз, який США надавали СРСР протягом 1941-1945рр... А також я багато чула про “крапельну” допомогу зброєю Україні від партнерів. Цікаво порівняти, як Чехія протягом року “збирала” 1 млн. артснарядів “по всьому світу” і як лише Півн.Корея поставила рф за цей час понад 3,5 млн. снарядів...
Faceless написав:В моєму світі це вибір обох сторін, і не схоже на базар, але не звертайте увагу на цю паралельну реальність.
оба одновременно проявили 1ю инициативу? Заходит мужчина в купе, видит женщину и сразу говорит вы мне подходите, будьте моей половиной, и в это же время она ему говорит тоже самое. То что вы живете в идеальном мире для меня не новость.
Наразі, з'явилося таке цікаве явище серед жінок, як знайди чоловіка зі статками, вийди заміж, здай його ТЦК в піхоту для отримання статків та виплат.
Та шо вы говорите? Чоловик из статками не забронирован? Это только Бетон, но таких прям мало. Зачем уменьшать осознанно свой выбор до трёх калек? Берешь постарше и готово ))) ПС: Кстати, приведите мне пожалуйста пример высказывания людей из списка и Арестовича на одну и ту же тему как контраргумент?
Дюрі-бачі написав:Ось тут Ви праві. Сиджу, обираю яке податкове резиденсво буде кращим...
як добре жити на Закарпатті, а не десь в Харкові...
А вы точно сейчас в Харькове а не подменяете Песда-кота на черниговском потужном турбодиване? И это - мы с вами пока выжили, я со своими ногами и спиной точно штабная крыса, а вы как себя видете - НКВДистом или карьеристом? И это - если эта власть всё делает по экономике для пересичного абсолютно правильно (в плане -"никаких майданов!вы раскачиваете "Велюр") и абсолютно законно - когда вы сообразно своему мотопехотному ВУСу будете её защищать рядом с тем же Кэндлом, Бандерлогом и прочими? И какие комитеты швондеров и татаровых будут решать какой ФОП фиктивный, а какой для уклонения от налогов(на пенсии прокурорам-инвалидам)?
а я гадаю, чого барабашов так збудився? а це на святого ФОПа замахнулися
ні спочатку пан барабашов почне формувати свій підрозділ, а я подумаю брати його під командування чи ні. але краще формуйте підрозділ по перетину кордону - я так розумію, що якщо розженетесь, то колючий дріт здолаєте легко в гіршому випадку його здолають ті, хто буде йти після вас (по вам)
та й взагалі в мене не мотопіхотна ВОС
а з приводу податку та пенсій - якщо ви порівняєте спецпенсії та загальний обсяг пенсій, то здивуєтесь, які вони різні. але це українська фішка - як можна жити на пенсію 3 т грн - так давайте платити податки, щоб пенсії стали більші - а до чого тут я, в мене ФОП
Shaman написав:.............. я вас неодноразово питав - ви так й не відповіли. а чого Сталін поклав МІЛЬЙОНИ людей. навіщо? чому відразу не здався? й не було б цих жертв .
Этот вопрос оставил отдельно, т.к. предыдущий и так получался слишком длинным. 1. Во 2 МВ у нас не было "партнёров". Были союзники. Практически сразу. 2. Были расчёты на открытие второго фронта в Европе. Они оправдались с большой задержкой, но они были. Уже с начала 1942. 3. Ленд-лиз был распространён на СССР с ноября 1941 года. И по нему нам давали все виды оружия без ограничений - и автомобили, и орудия, и танки, и самолёты. И в больших количествах, которые ограничивались действительно только производственными возможностями США и возможностями доставки. И никакими другими "соображениями". 4. У СССР была промышленность, способная делать оружие. В 1941 она эвакуировалась и производство резко упало. Но уже в 1942 эти заводы начали работать и выпускать продукцию. 5. У СССР были огромные человеческие ресурсы, превосходившие ресурсы Германии. И я нигде не встречал никаких сообщений о проблемах с мобилизацией. Хотя, думаю, "ухилянты" были и тогда, но это были относительно редкие случаи, не превращавшиеся в проблему. Почему так, это другой вопрос и сейчас обсуждать не будем. 6. Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время. Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023. Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. По нашему календарю это было бы в мае 2024. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина. Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.
Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
ви скажете, що вчусь у вас, але насправді - ні, не відповіли. бо якщо прибрати цю словісні плетива, то реальна відповідь така. - "огромные человеческие ресурсы" й повна відсутність берегти життя. тому оці м'ясні штурми, штрафбати (про таке чули, й скільки людей там залишалось в живих?), й загороджувальні загони, й "ни шагу назад". до речі, це й зараз перевага Раші над нами. так, щоб заманити людей, використовують гроші. але коли вони вже потрапили до лав руської армії - все перелічене вище.
з приводу ситуації - які Курськ та Сталінград? в термінах 2СВ Раша десь в своєму наступі ще до Києва не дійшла. тому єдине, на чому спекулюють алармісти - це наш відступ. й що багато захопили? я бачу критичним лише втрату Покровська, яка ще не сталася. а які втрати Раші - на таке захоплення доволі великі?
й це зараз так очевидно - а в 41-42 була суцільна проблема. але людей клали й клали мільйонами, бо ніхто просто не збирався здаватися, отам дійсно воювали до останнього. а з такими ідеями, як у Вас, швиденько б до стіночки.
висновок - коли воює Раша - воювати треба до останнього (бо людські ресурси нескінчені - це теж велика помилка путіна), що в 2СВ, що зараз. а всі, з ким Раша воює - мають здатися.
ви оцю вашу логіку спробуйте застосувати до Раші - чого вона досягла за ці 3 роки, й що втратила. й хто зараз її партнер, а хто супротивник. воювати з розвиненою частиною світу - ідея погана. але чому вони тоді не здаються?
ви зараз скажете, що Раша вас не цікавить. але насправді, ви змінюєте логіку в залежності від того, про що пишете. за Сталіна - треба до останнього, а от за Україну - краще здатися, бо вам ця мова й так не потрібна
Простите, так беседовать не интересно. 1. Вы пользуетесь отработанными методами инструктора райкома партии по идеологии. На мои вопросы о том, на что вы рассчитываете при продолжении войны, вы не ответили. Просто их "обошли". 2. В моём относительно подробном ответе на ваш вопрос вы почему-то выделили только один п.5, походя назвав остальные 4 "словісними плетивами" и ни слова не возразив по сути. Вы действительно считаете наличие союзников, расчёты на открытие 3-го фронта, практически неограниченные поставки оружия, наличие собственной оборонной промышленности не важными? Простите но это либо глупость (не верю), либо чистой воды демагогия.
3.
в термінах 2СВ Раша десь в своєму наступі ще до Києва не дійшла
Опять, забывчивость или демагогия? Дошла и была отброшена. Так же, как немцы от Москвы. Разница только в том, что во время ВОВ это произошло через полгода после начала войны, а сейчас дошли до Киева через 3 дня и через месяц были отброшены.
4. Вы сами не замечаете, что повторяете "путинские нарративы". В 1941-45 воевала не "Раша", а СССР. в т.ч. и Украина. Или будете утверждать как Путин, что воевала одна (или главным образом) Россия, а Украина тут не при чём? Так же, как западные союзники. "Россия" победила бы и сама? При такой пропаганде мы потом удивляемся, что на Западе помнят о том, что "нацистов победила Россия", и объясняем это "путинской пропагандой" и работой "фабрик ботов", "Раша тудей" и прочих пропагандонов. Хотя сами помогаем им в этом. Мы очень много говорим в мире о жертвах Голодомора, но практически никогда не говорим о жертвах и потерях Украины и наших заслугах и роли в борьбе с нацизмом.
5. Ну и под завязку вишенка на тортике. Отработанный приём ещё с 1937 или даже раньше - обвинить в работе на "японскую разведку".
але насправді, ви змінюєте логіку в залежності від того, про що пишете. за Сталіна - треба до останнього, а от за Україну - краще здатися, бо вам ця мова й так не потрібна
О том, что "за Сталіна - треба до останнього", это вы придумали, как раньше придумывали "японскую разведку".
А вот за Украину совсем интересно. За Украину вы воюете (ой, простите, конечно, не вы, а Успіх, русскоязычный freeze, не пойму какой язычный Banderlog) исключительно за "мову"??? Боюсь, они вас не поймут. Из-за "мови" мы уже потеряли десятки (сотни?) тысяч убитых, сотни тысяч раненых и контуженных, десятки тысяч стали инвалидами? Из-за "мови" воюют сотни тысяч русскоязычных граждан Украины? Воюют не на диване, а на фронте. Ну, всё-таки глупость должна иметь хоть какие-то пределы. Хотя, читая форум, я уже почти потерял надежду на это.
Треба перестати жерти з Ля-сільпо , і ногам буде легше, да і спині тримати 120-кг-у тушку також. Ніхто тобі не винуватий, лейтенант, що ти розгодувався як не в себе. Дніпро з квартирами і шубами чекає їх власника в пікселі!!
«Якщо у 2025-му році буде мир, то це насправді не буде мир, це буде перемир'я. Війна не закінчиться у 2025-му. Путін має плани набагато довші (на війну). Тому дуже важливо розуміти, що наша перемога, це буде перемогою у кінцевій війні, яка триватиме довго», – зауважив історик. ......
оце наша мета, якій путін хоче завадити за будь-яку ціну. й ЛАД наприклад теж не дуже хоче в Європу.
1. Історик Грицак, мабуть, як і ви, пише із окопу, в якому готовий сидіти "довго". 2. Не нужно столько раз повторять, уже все поняли, что я "японский шпион". Или не японский?
ЛАД написав:Простите, так беседовать не интересно. 1. Вы пользуетесь отработанными методами инструктора райкома партии по идеологии. На мои вопросы о том, на что вы рассчитываете при продолжении войны, вы не ответили. Просто их "обошли". 2. В моём относительно подробном ответе на ваш вопрос вы почему-то выделили только один п.5, походя назвав остальные 4 "словісними плетивами" и ни слова не возразив по сути. Вы действительно считаете наличие союзников, расчёты на открытие 3-го фронта, практически неограниченные поставки оружия, наличие собственной оборонной промышленности не важными? Простите но это либо глупость (не верю), либо чистой воды демагогия.
бо треба вміти виділяти головне - а головне, це наявність ресурсів та повна відсутність будь яких перешкод класти людей. чого очікувати від країна, яка влаштувала 37-38 роки. тому воювали б у будь-якому разі. допомога союзників- так руські кажуть, що скільки там тієї допомоги - мене в школі так вчили, та й вас теж
а ми так, й очікуємо продовження допомоги, й подальшу підтримку союзників (ще одна гра слів) - підстав очікувати не менше, ніж в 2СВ.
3.
в термінах 2СВ Раша десь в своєму наступі ще до Києва не дійшла
Опять, забывчивость или демагогия? Дошла и была отброшена. Так же, как немцы от Москвы. Разница только в том, что во время ВОВ это произошло через полгода после начала войны, а сейчас дошли до Киева через 3 дня и через месяц были отброшены.
не треба ховатися за аналогіями - втрата декількох райцентрів на Донбасі не є військовою проблемою, а для панікерів так, привід
4. Вы сами не замечаете, что повторяете "путинские нарративы". В 1941-45 воевала не "Раша", а СССР. в т.ч. и Украина. Или будете утверждать как Путин, что воевала одна (или главным образом) Россия, а Украина тут не при чём? Так же, как западные союзники. "Россия" победила бы и сама? При такой пропаганде мы потом удивляемся, что на Западе помнят о том, что "нацистов победила Россия", и объясняем это "путинской пропагандой" и работой "фабрик ботов", "Раша тудей" и прочих пропагандонов. Хотя сами помогаем им в этом. Мы очень много говорим в мире о жертвах Голодомора, но практически никогда не говорим о жертвах и потерях Украины и наших заслугах и роли в борьбе с нацизмом.
воювала Російська імперія в одній зі своїх інкарнацій - тоді вона називалася срср. як зараз воюють буряти, якути, тувинці. чеченці вже не воюють, вони лише слідкують, щоб руські з позицій нікуди не поділися.
за вашої логікою у 2СВ треба було не воювати, а чекати, як Франція чи Польща...
5. Ну и под завязку вишенка на тортике. Отработанный приём ещё с 1937 или даже раньше - обвинить в работе на "японскую разведку".
але насправді, ви змінюєте логіку в залежності від того, про що пишете. за Сталіна - треба до останнього, а от за Україну - краще здатися, бо вам ця мова й так не потрібна
О том, что "за Сталіна - треба до останнього", это вы придумали, как раньше придумывали "японскую разведку".
А вот за Украину совсем интересно. За Украину вы воюете (ой, простите, конечно, не вы, а Успіх, русскоязычный freeze, не пойму какой язычный Banderlog) исключительно за "мову"??? Боюсь, они вас не поймут. Из-за "мови" мы уже потеряли десятки (сотни?) тысяч убитых, сотни тысяч раненых и контуженных, десятки тысяч стали инвалидами? Из-за "мови" воюют сотни тысяч русскоязычных граждан Украины? Воюют не на диване, а на фронте. Ну, всё-таки глупость должна иметь хоть какие-то пределы. Хотя, читая форум, я уже почти потерял надежду на это.
як вас мова зачепила ще раз поясню - в окупації, якщо потрапиш, але розмовляєш російською - можна пропетляти. а от якщо будеш свідомо розмовляти українською - то в кращому випадку підвал або фільтраційний табір, доки не навчишся російською. над вами так зараз знущаються, бо ви не розмовляєте українською? напевно, ні.
тому про мову це більше нагадування що буде, якщо здатися. тому так, воюють й за те, щоб українці могли розмовляти українською - але ви це не хочете бачити.
ще ми воюємо за право жити у вільному світі, у Європі.
й тепер моє питання - а що нам робити, коли Раша відмовляється вести перемовини. мо готові, Раша не хоче. так що робити? слухаю