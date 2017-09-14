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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11853118541185511856>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 15:57

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Оставили только веру. Но вы знаете, вера хороша, когда для неё есть хоть какие-то основания.

й взагалі, ЛАД, я вже забився на пляшку бренді, що буде якесь затишшя в першому півріччі 2025. чесно кажучи, зараз вже не так впевнений, але треба тримати покерфейс :D

можу й з вами забитися ;)

Не буду.
Я неверующий.
Я не знаю, когда "буде якесь затишшя". Да и пить уже почти бросил.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:00

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:можу й з вами забитися

с дедушками забиваться опасно
[youtube]Hf_UETwUuQA[/youtu..]

Пока хожу без палки. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:04

  ЛАД написав:
  Shaman написав:тому треба думати, не як здатися, а що робити далі
Мирні переговори? Історик Грицак протверезив українців
«Якщо у 2025-му році буде мир, то це насправді не буде мир, це буде перемир'я. Війна не закінчиться у 2025-му. Путін має плани набагато довші (на війну). Тому дуже важливо розуміти, що наша перемога, це буде перемогою у кінцевій війні, яка триватиме довго», – зауважив історик.
......

оце наша мета, якій путін хоче завадити за будь-яку ціну. й ЛАД наприклад теж не дуже хоче в Європу.

1. Історик Грицак, мабуть, як і ви, пише із окопу, в якому готовий сидіти "довго".
2. Не нужно столько раз повторять, уже все поняли, что я "японский шпион". Или не японский?

не так пише Грицак, тому не авторитет. та визнайте, що ви все одно вважаєте, що нам треба бути з Рашею, а не в Європі - чи зараз таке політичне не можна казати? :D але ж думаєте ви так, це ж видно з усіх дописів, як США та Європа живуть якісно лише за рахунок інших, а не тому, що побудували правильне суспільство 8)

а Грицак хоче, щоб після сьогоднішніх окопів наші діти та онуки не сиділи в окопах, й шлях до цього очевидний - подалі від Раші. а от для вас таке чомусь неприйнятне. бо ви радянська людина, один нарід та таке інше. вибачте, ви не громадянин сучасної України - де маніфест до братів трохи інший :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:06

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Оставили только веру. Но вы знаете, вера хороша, когда для неё есть хоть какие-то основания.

й взагалі, ЛАД, я вже забився на пляшку бренді, що буде якесь затишшя в першому півріччі 2025. чесно кажучи, зараз вже не так впевнений, але треба тримати покерфейс :D

можу й з вами забитися ;)

Не буду.
Я неверующий.
Я не знаю, когда "буде якесь затишшя". Да и пить уже почти бросил.

це як ліки, але я не примушую. ;)

а от слова "не знаю" правильні. ви не знаєте, що будете, якщо боротися далі. а у керівників держави інфо більше. ви ж у них вірите? так от, вірте 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:08

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Ось тут Ви праві. Сиджу, обираю яке податкове резиденсво буде кращим...

як добре жити на Закарпатті, а не десь в Харкові...

Так вы, вроде, тоже не в Харькове?

ні. але не роздумую, куди тікати з України. родичі навіть ближче до фронту.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:18

  Hotab написав:Бетон


наприклад в Кривбасі тітушня на пікапах товче людей ногами як худобу відправляючи на утилізацію.
бусифікація перетворюється на відкритий загін худоби. все попереду


Резерв+ встановив? Дані оновив? Кажуть, що за ніздрі як худобу тягнуть хитрих (6 млн?) які не збираються оновлювати. Хай навіть в Україні їх не більше 3 млн. Все одно є де розгулятися.

Я троянского коня, разный скам ставить не собираюсь.
Я вообще стараюсь держаться подальше от государства.
Зачем оно мне нужно? Для чего? Я за всё всю жизнь плачу
Не хватало, чтобы я клоунам прислуживался
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:24

  fler написав:
  ЛАД написав:Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время.
Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023.

Ну да, ну да.. Друга армія світу накивала п’ятами з-під Києва через місяць після вторгнення, до якого українська армія, як кажуть, не готувалася зовсім.
Не кажучи про те, скільки зброї, техніки та людей було на момент нападу у обох армій.

  ЛАД написав: Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина.

“Звільнення” Авдіївки за два роки - це ганьба чи досягнення другої армії світу?
Звільнення Херсону за 8 місяців - це ганьба чи досягнення для української армії?

  ЛАД написав: Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.

Я стільки чула про лендліз, який США надавали СРСР протягом 1941-1945рр...
А також я багато чула про “крапельну” допомогу зброєю Україні від партнерів. Цікаво порівняти, як Чехія протягом року “збирала” 1 млн. артснарядів “по всьому світу” і як лише Півн.Корея поставила рф за цей час понад 3,5 млн. снарядів...

За считанные дни окупировано, разграьлено, унистожено сколько. То, что их выбили чудо. Случайность.
Рассказчица
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:26

Бетон

Я вообще стараюсь держаться подальше от государства.


Позиція зрозуміла.
Не зрозумілий лише праведний гнів, коли держава подібних нігілістів ставить раком. Мав би ставитись з розумінням: «я швирнув державі в обличчя будівельну перчатку, став на доріжку війни, з нею, а вона виявилась хитріша і поставила мене раком. Все чесно, я ж був морально готовий , що так буде». А ти ведеш себе не послідовно, як каже pesikot, як сіфілітічка на прийому у венеролога, стидливо ховаючи коліна
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:30

  Hotab написав:Бетон

Я вообще стараюсь держаться подальше от государства.


Позиція зрозуміла.
Не зрозумілий лише праведний гнів, коли держава подібних нігілістів ставить раком. Мав би ставитись з розумінням: я швирнув державі в обличчя будівельну перчатку, став на доріжку війни, з нею, а вона виявилась хитріша і поставила мене раком. Все чесно, я ж був морально готовий , що так буде». А ти ведеш себе не послідовно, як каже pesikot, як сіфілітічка га прийому у венеролога.

чесно буде, якщо 6 млн дозволять використовувати зброю і захищатись самообороною.
отоді побачимо, хто кого поставить раком.
я і без зброї любу тітушню вирву щелепу однією рукою.
розумні 6 тітушок і троє ментів на одного без зброї.

послідовно ти себе ведеш. в тандемі з зеком. по понятіям
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 12 січ, 2025 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:31

  Banderlog написав:.
Но ставати майором в мене шось натхнення нема...


Чому ?
Напрацювали б портфоліо корисне для політичної кар'єри
Стали б кривавим диктатором Буковини )
Започаткували б реформи - ввели у широкий народний вжиток мєтаксу + віротерпимість = політичний успіх та народна любов
fox767676
 
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