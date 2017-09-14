«Якщо у 2025-му році буде мир, то це насправді не буде мир, це буде перемир'я. Війна не закінчиться у 2025-му. Путін має плани набагато довші (на війну). Тому дуже важливо розуміти, що наша перемога, це буде перемогою у кінцевій війні, яка триватиме довго», – зауважив історик. ......
оце наша мета, якій путін хоче завадити за будь-яку ціну. й ЛАД наприклад теж не дуже хоче в Європу.
1. Історик Грицак, мабуть, як і ви, пише із окопу, в якому готовий сидіти "довго". 2. Не нужно столько раз повторять, уже все поняли, что я "японский шпион". Или не японский?
не так пише Грицак, тому не авторитет. та визнайте, що ви все одно вважаєте, що нам треба бути з Рашею, а не в Європі - чи зараз таке політичне не можна казати? але ж думаєте ви так, це ж видно з усіх дописів, як США та Європа живуть якісно лише за рахунок інших, а не тому, що побудували правильне суспільство
а Грицак хоче, щоб після сьогоднішніх окопів наші діти та онуки не сиділи в окопах, й шлях до цього очевидний - подалі від Раші. а от для вас таке чомусь неприйнятне. бо ви радянська людина, один нарід та таке інше. вибачте, ви не громадянин сучасної України - де маніфест до братів трохи інший
наприклад в Кривбасі тітушня на пікапах товче людей ногами як худобу відправляючи на утилізацію. бусифікація перетворюється на відкритий загін худоби. все попереду
Резерв+ встановив? Дані оновив? Кажуть, що за ніздрі як худобу тягнуть хитрих (6 млн?) які не збираються оновлювати. Хай навіть в Україні їх не більше 3 млн. Все одно є де розгулятися.
Я троянского коня, разный скам ставить не собираюсь. Я вообще стараюсь держаться подальше от государства. Зачем оно мне нужно? Для чего? Я за всё всю жизнь плачу Не хватало, чтобы я клоунам прислуживался
ЛАД написав:Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время. Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023.
Ну да, ну да.. Друга армія світу накивала п’ятами з-під Києва через місяць після вторгнення, до якого українська армія, як кажуть, не готувалася зовсім. Не кажучи про те, скільки зброї, техніки та людей було на момент нападу у обох армій.
ЛАД написав: Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина.
“Звільнення” Авдіївки за два роки - це ганьба чи досягнення другої армії світу? Звільнення Херсону за 8 місяців - це ганьба чи досягнення для української армії?
ЛАД написав: Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.
Я стільки чула про лендліз, який США надавали СРСР протягом 1941-1945рр... А також я багато чула про “крапельну” допомогу зброєю Україні від партнерів. Цікаво порівняти, як Чехія протягом року “збирала” 1 млн. артснарядів “по всьому світу” і як лише Півн.Корея поставила рф за цей час понад 3,5 млн. снарядів...
За считанные дни окупировано, разграьлено, унистожено сколько. То, что их выбили чудо. Случайность. Рассказчица
Я вообще стараюсь держаться подальше от государства.
Позиція зрозуміла. Не зрозумілий лише праведний гнів, коли держава подібних нігілістів ставить раком. Мав би ставитись з розумінням: «я швирнув державі в обличчя будівельну перчатку, став на доріжку війни, з нею, а вона виявилась хитріша і поставила мене раком. Все чесно, я ж був морально готовий , що так буде». А ти ведеш себе не послідовно, як каже pesikot, як сіфілітічка на прийому у венеролога, стидливо ховаючи коліна
Я вообще стараюсь держаться подальше от государства.
Позиція зрозуміла. Не зрозумілий лише праведний гнів, коли держава подібних нігілістів ставить раком. Мав би ставитись з розумінням: я швирнув державі в обличчя будівельну перчатку, став на доріжку війни, з нею, а вона виявилась хитріша і поставила мене раком. Все чесно, я ж був морально готовий , що так буде». А ти ведеш себе не послідовно, як каже pesikot, як сіфілітічка га прийому у венеролога.
чесно буде, якщо 6 млн дозволять використовувати зброю і захищатись самообороною. отоді побачимо, хто кого поставить раком. я і без зброї любу тітушню вирву щелепу однією рукою. розумні 6 тітушок і троє ментів на одного без зброї.
послідовно ти себе ведеш. в тандемі з зеком. по понятіям
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 12 січ, 2025 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:. Но ставати майором в мене шось натхнення нема...
Чому ? Напрацювали б портфоліо корисне для політичної кар'єри Стали б кривавим диктатором Буковини ) Започаткували б реформи - ввели у широкий народний вжиток мєтаксу + віротерпимість = політичний успіх та народна любов