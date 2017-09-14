чесно буде, якщо 6 млн дозволять використовувати зброю
Тоді тебе не битимуть (у шістьох) а розстрілюватимуть. І їм нічого не буде, бо права всі у них. А ти плюєш на закони.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 16:32
Бетон
Тоді тебе не битимуть (у шістьох) а розстрілюватимуть. І їм нічого не буде, бо права всі у них. А ти плюєш на закони.
Додано: Нед 12 січ, 2025 16:34
«У мене завжди було запитання до Зеленського: чому ви не мобілізували своїх людей? 1939 року ми мобілізували чоловіків. А 1940 року ми ухвалили закон про жінок на війні. Ми мобілізували жінок», – розповів колишній міністр оборони Британії, додавши: «Якщо ви виступаєте проти ворога, який хоче вас знищити, як це робив Адольф Гітлер, то чому ви не провели мобілізацію?»
Додано: Нед 12 січ, 2025 16:35
виконувати злочинні закони і накази - злочин.
вони і так стріляють. нерідко. батька хлопця вбили? застрелили.
смішно. які закони дозволяють бандитам пхати людину в кузов авто?
тітушня сциклива. десяток застрелять, інші розбіжаться. чи ти вже забув де янукович? і де беркут?
так вам нагадають. так нагадають, мало не покажеться
Додано: Нед 12 січ, 2025 16:41
Бетон
На відміну від тебе я живу в правовому полі. Піклуйся про себе. І не ний, коли тебе зубами до асфальту притиснуть. Ти сам вибрав цей шлях, тримай мужньо удар, а не як ганчірка.
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