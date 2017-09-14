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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11853118541185511856

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:32

Бетон

чесно буде, якщо 6 млн дозволять використовувати зброю


Тоді тебе не битимуть (у шістьох) а розстрілюватимуть. І їм нічого не буде, бо права всі у них. А ти плюєш на закони.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:34

«У мене завжди було запитання до Зеленського: чому ви не мобілізували своїх людей? 1939 року ми мобілізували чоловіків. А 1940 року ми ухвалили закон про жінок на війні. Ми мобілізували жінок», – розповів колишній міністр оборони Британії, додавши: «Якщо ви виступаєте проти ворога, який хоче вас знищити, як це робив Адольф Гітлер, то чому ви не провели мобілізацію?»
https://sud.ua/uk/news/abroad/320481-ek ... yy-vozrast
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:35

  Hotab написав:Бетон

чесно буде, якщо 6 млн дозволять використовувати зброю


Тоді тебе не битимуть (у шістьох) а розстрілюватимуть. І їм нічого не буде, бо права всі у них. А ти плюєш на закони.

виконувати злочинні закони і накази - злочин.
вони і так стріляють. нерідко. батька хлопця вбили? застрелили.
смішно. які закони дозволяють бандитам пхати людину в кузов авто?
тітушня сциклива. десяток застрелять, інші розбіжаться. чи ти вже забув де янукович? і де беркут?
так вам нагадають. так нагадають, мало не покажеться
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:41

Бетон

так вам нагадають. так нагадають, мало не покажеться


На відміну від тебе я живу в правовому полі. Піклуйся про себе. І не ний, коли тебе зубами до асфальту притиснуть. Ти сам вибрав цей шлях, тримай мужньо удар, а не як ганчірка.
Hotab
 
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