наприклад в Кривбасі тітушня на пікапах товче людей ногами як худобу відправляючи на утилізацію. бусифікація перетворюється на відкритий загін худоби. все попереду
Резерв+ встановив? Дані оновив? Кажуть, що за ніздрі як худобу тягнуть хитрих (6 млн?) які не збираються оновлювати. Хай навіть в Україні їх не більше 3 млн. Все одно є де розгулятися.
Я троянского коня, разный скам ставить не собираюсь. Я вообще стараюсь держаться подальше от государства. Зачем оно мне нужно? Для чего? Я за всё всю жизнь плачу Не хватало, чтобы я клоунам прислуживался
ЛАД написав:Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время. Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023.
Ну да, ну да.. Друга армія світу накивала п’ятами з-під Києва через місяць після вторгнення, до якого українська армія, як кажуть, не готувалася зовсім. Не кажучи про те, скільки зброї, техніки та людей було на момент нападу у обох армій.
ЛАД написав: Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина.
“Звільнення” Авдіївки за два роки - це ганьба чи досягнення другої армії світу? Звільнення Херсону за 8 місяців - це ганьба чи досягнення для української армії?
ЛАД написав: Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.
Я стільки чула про лендліз, який США надавали СРСР протягом 1941-1945рр... А також я багато чула про “крапельну” допомогу зброєю Україні від партнерів. Цікаво порівняти, як Чехія протягом року “збирала” 1 млн. артснарядів “по всьому світу” і як лише Півн.Корея поставила рф за цей час понад 3,5 млн. снарядів...
За считанные дни окупировано, разграьлено, унистожено сколько. То, что их выбили чудо. Случайность. Рассказчица
Я вообще стараюсь держаться подальше от государства.
Позиція зрозуміла. Не зрозумілий лише праведний гнів, коли держава подібних нігілістів ставить раком. Мав би ставитись з розумінням: «я швирнув державі в обличчя будівельну перчатку, став на доріжку війни, з нею, а вона виявилась хитріша і поставила мене раком. Все чесно, я ж був морально готовий , що так буде». А ти ведеш себе не послідовно, як каже pesikot, як сіфілітічка на прийому у венеролога, стидливо ховаючи коліна
Я вообще стараюсь держаться подальше от государства.
Позиція зрозуміла. Не зрозумілий лише праведний гнів, коли держава подібних нігілістів ставить раком. Мав би ставитись з розумінням: я швирнув державі в обличчя будівельну перчатку, став на доріжку війни, з нею, а вона виявилась хитріша і поставила мене раком. Все чесно, я ж був морально готовий , що так буде». А ти ведеш себе не послідовно, як каже pesikot, як сіфілітічка га прийому у венеролога.
чесно буде, якщо 6 млн дозволять використовувати зброю і захищатись самообороною. отоді побачимо, хто кого поставить раком. я і без зброї любу тітушню вирву щелепу однією рукою. розумні 6 тітушок і троє ментів на одного без зброї.
послідовно ти себе ведеш. в тандемі з зеком. по понятіям
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 12 січ, 2025 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:. Но ставати майором в мене шось натхнення нема...
Чому ? Напрацювали б портфоліо корисне для політичної кар'єри Стали б кривавим диктатором Буковини ) Започаткували б реформи - ввели у широкий народний вжиток мєтаксу + віротерпимість = політичний успіх та народна любов
«У мене завжди було запитання до Зеленського: чому ви не мобілізували своїх людей? 1939 року ми мобілізували чоловіків. А 1940 року ми ухвалили закон про жінок на війні. Ми мобілізували жінок», – розповів колишній міністр оборони Британії, додавши: «Якщо ви виступаєте проти ворога, який хоче вас знищити, як це робив Адольф Гітлер, то чому ви не провели мобілізацію?» https://sud.ua/uk/news/abroad/320481-ek ... yy-vozrast
чесно буде, якщо 6 млн дозволять використовувати зброю
Тоді тебе не битимуть (у шістьох) а розстрілюватимуть. І їм нічого не буде, бо права всі у них. А ти плюєш на закони.
виконувати злочинні закони і накази - злочин. вони і так стріляють. нерідко. батька хлопця вбили? застрелили. смішно. які закони дозволяють бандитам пхати людину в кузов авто? тітушня сциклива. десяток застрелять, інші розбіжаться. чи ти вже забув де янукович? і де беркут? так вам нагадають. так нагадають, мало не покажеться
Тобто, після повернення «Укрпоштою» неврученого виклику ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф, без необхідності складати протокол.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», після того, як поштар поклав у поштову скриньку повідомлення про необхідність отримати повістку на пошті, в особи є 3 дні на її отримання, інакше вона повертається з відповідною відміткою, і така особа фактично вважається повідомленою. Після цього ТЦК може винести постанову про штраф, а виконавець почати процес арешту коштів ухилянта.