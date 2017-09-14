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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 118511185211853118541185511856>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:18

  Hotab написав:Бетон


наприклад в Кривбасі тітушня на пікапах товче людей ногами як худобу відправляючи на утилізацію.
бусифікація перетворюється на відкритий загін худоби. все попереду


Резерв+ встановив? Дані оновив? Кажуть, що за ніздрі як худобу тягнуть хитрих (6 млн?) які не збираються оновлювати. Хай навіть в Україні їх не більше 3 млн. Все одно є де розгулятися.

Я троянского коня, разный скам ставить не собираюсь.
Я вообще стараюсь держаться подальше от государства.
Зачем оно мне нужно? Для чего? Я за всё всю жизнь плачу
Не хватало, чтобы я клоунам прислуживался
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:24

  fler написав:
  ЛАД написав:Сегодня наша война идёт уже 3 года (без 1,5 месяцев). По календарю ВОВ это уже май 1944. Надеюсь, не надо напоминать положение на фронте в то время.
Победа под Сталинградом была 02.02.1943 - через 1 год 7 мес. после начала войны. Если переводить не наши сроки это было бы в октябре 2023.

Ну да, ну да.. Друга армія світу накивала п’ятами з-під Києва через місяць після вторгнення, до якого українська армія, як кажуть, не готувалася зовсім.
Не кажучи про те, скільки зброї, техніки та людей було на момент нападу у обох армій.

  ЛАД написав: Курская дуга - 23 августа 1943 года - через 2 года 2 мес. после начала войны. К этому моменту была освобождена уже почти вся Украина.

“Звільнення” Авдіївки за два роки - це ганьба чи досягнення другої армії світу?
Звільнення Херсону за 8 місяців - це ганьба чи досягнення для української армії?

  ЛАД написав: Сегодня уже январь 2025 и мы пока отступаем.

Я стільки чула про лендліз, який США надавали СРСР протягом 1941-1945рр...
А також я багато чула про “крапельну” допомогу зброєю Україні від партнерів. Цікаво порівняти, як Чехія протягом року “збирала” 1 млн. артснарядів “по всьому світу” і як лише Півн.Корея поставила рф за цей час понад 3,5 млн. снарядів...

За считанные дни окупировано, разграьлено, унистожено сколько. То, что их выбили чудо. Случайность.
Рассказчица
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:26

Бетон

Я вообще стараюсь держаться подальше от государства.


Позиція зрозуміла.
Не зрозумілий лише праведний гнів, коли держава подібних нігілістів ставить раком. Мав би ставитись з розумінням: «я швирнув державі в обличчя будівельну перчатку, став на доріжку війни, з нею, а вона виявилась хитріша і поставила мене раком. Все чесно, я ж був морально готовий , що так буде». А ти ведеш себе не послідовно, як каже pesikot, як сіфілітічка на прийому у венеролога, стидливо ховаючи коліна
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:30

  Hotab написав:Бетон

Я вообще стараюсь держаться подальше от государства.


Позиція зрозуміла.
Не зрозумілий лише праведний гнів, коли держава подібних нігілістів ставить раком. Мав би ставитись з розумінням: я швирнув державі в обличчя будівельну перчатку, став на доріжку війни, з нею, а вона виявилась хитріша і поставила мене раком. Все чесно, я ж був морально готовий , що так буде». А ти ведеш себе не послідовно, як каже pesikot, як сіфілітічка га прийому у венеролога.

чесно буде, якщо 6 млн дозволять використовувати зброю і захищатись самообороною.
отоді побачимо, хто кого поставить раком.
я і без зброї любу тітушню вирву щелепу однією рукою.
розумні 6 тітушок і троє ментів на одного без зброї.

послідовно ти себе ведеш. в тандемі з зеком. по понятіям
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 12 січ, 2025 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:31

  Banderlog написав:.
Но ставати майором в мене шось натхнення нема...


Чому ?
Напрацювали б портфоліо корисне для політичної кар'єри
Стали б кривавим диктатором Буковини )
Започаткували б реформи - ввели у широкий народний вжиток мєтаксу + віротерпимість = політичний успіх та народна любов
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:32

Бетон

чесно буде, якщо 6 млн дозволять використовувати зброю


Тоді тебе не битимуть (у шістьох) а розстрілюватимуть. І їм нічого не буде, бо права всі у них. А ти плюєш на закони.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:34

«У мене завжди було запитання до Зеленського: чому ви не мобілізували своїх людей? 1939 року ми мобілізували чоловіків. А 1940 року ми ухвалили закон про жінок на війні. Ми мобілізували жінок», – розповів колишній міністр оборони Британії, додавши: «Якщо ви виступаєте проти ворога, який хоче вас знищити, як це робив Адольф Гітлер, то чому ви не провели мобілізацію?»
https://sud.ua/uk/news/abroad/320481-ek ... yy-vozrast
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:35

  Hotab написав:Бетон

чесно буде, якщо 6 млн дозволять використовувати зброю


Тоді тебе не битимуть (у шістьох) а розстрілюватимуть. І їм нічого не буде, бо права всі у них. А ти плюєш на закони.

виконувати злочинні закони і накази - злочин.
вони і так стріляють. нерідко. батька хлопця вбили? застрелили.
смішно. які закони дозволяють бандитам пхати людину в кузов авто?
тітушня сциклива. десяток застрелять, інші розбіжаться. чи ти вже забув де янукович? і де беркут?
так вам нагадають. так нагадають, мало не покажеться
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:41

Бетон

так вам нагадають. так нагадають, мало не покажеться


На відміну від тебе я живу в правовому полі. Піклуйся про себе. І не ний, коли тебе зубами до асфальту притиснуть. Ти сам вибрав цей шлях, тримай мужньо удар, а не як ганчірка.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 16:42

Тобто, після повернення «Укрпоштою» неврученого виклику ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф, без необхідності складати протокол.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після того, як поштар поклав у поштову скриньку повідомлення про необхідність отримати повістку на пошті, в особи є 3 дні на її отримання, інакше вона повертається з відповідною відміткою, і така особа фактично вважається повідомленою. Після цього ТЦК може винести постанову про штраф, а виконавець почати процес арешту коштів ухилянта.

І + ще 3 пункти нововведень
https://sud.ua/uk/news/publication/3203 ... e_vignette
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