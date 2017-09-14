Додано: Нед 12 січ, 2025 16:54

Простий черговий приклад

1 З точки зору читача економічних книжок - прихід зовнішннього капіталу - дасть можливість ЙОМУ( і таким як він ОТРИМАТИ свій капітал)

Він так хоче - але чому так має статись він пояснити не зможе

2 Якщо сильний хижак(зовнішній капітал) заходить в якийсь ареал - то він ВИТИСКУЄ всіх хто

а - слабіший від нього

б - йому заважає.

Ясно що внутрішній капітал , буде пробувати забирати якісь доходи в зовнішнього а раз так- то зовнішній буде давити внутрішній.

Уявляєте

Наш фантазер мріє що захід сильного конкурента- дасть можливість розвинутись слабкому... і це на тих територіях де слабкий повільно розвивався не маючи конкуренції сильного

3 Є два типи внутрішніх капіталістів (корисні і не корисні)

Ті хто діють на розвиток тутешнього ринку- тобто ті хто все що отримав від вкладення своїх капіталів реінвестує тут - КОРИСНІ

І ті хто діють на розвиток іноземного - те що отримали тут - реінвестують там-НЕ КОРИСНІ



А зовнішній капітал ЗАВЖДИ буде діяти таким чином щоб ВСЕ що він вклав тут+відсотки (прибуток) від вкладеного - він виведе=діє так само як внутрішній НЕ Корисний.

Тобто зовнішній капітал це копія поганого внутрішнього



4 І останнє

Найпростіше визначення - ЗВІДКИ береться КАПІТАЛ

Будь який капітал це різниця між створеним і спожитим при створенні.

Тобто

Якщо будь-який капітал будує завод(створює технологію чи нову послугу) і на цьому заводі працюють люди - то тільки дуже мала кількість працівників зможе СТВОРИТИ СОБІ СВІЙ капітал.

Тому що їх капітал це їх дохід - їх витрати.

Саме тому , що кількість тих хто може жити не витрачаючи весь дохід - кількість капіталістів порівняно не велика до загальної кількості суспільства

Ба більше- якби 100% працюючих - відкладали б 5% від заробленого - то в світі відбулась би стагнація .