ЛАД написав:Простите, так беседовать не интересно. ............. 2. В моём относительно подробном ответе на ваш вопрос вы почему-то выделили только один п.5, походя назвав остальные 4 "словісними плетивами" и ни слова не возразив по сути. Вы действительно считаете наличие союзников, расчёты на открытие 3-го фронта, практически неограниченные поставки оружия, наличие собственной оборонной промышленности не важными? Простите но это либо глупость (не верю), либо чистой воды демагогия.
бо треба вміти виділяти головне - а головне, це наявність ресурсів та повна відсутність будь яких перешкод класти людей.
Ресурсы бывают не только людские. То, что я перечислил в пп.1-4 не менее важно. Люди лопатами много не навоюют.
допомога союзників- так руські кажуть, що скільки там тієї допомоги - мене в школі так вчили, та й вас теж
Как "вони кажуть" и как "в школі вчили", то другой вопрос. Но помощь была, и большая.
а ми так, й очікуємо продовження допомоги, й подальшу підтримку союзників (ще одна гра слів) - підстав очікувати не менше, ніж в 2СВ.
"ми очікуємо", а тогда реально была.
........... не треба ховатися за аналогіями - втрата декількох райцентрів на Донбасі не є військовою проблемою, а для панікерів так, привід
Возможно, вы пропустили, но я недавно писал то же самое - успехи росс. армии пока тактического (сейчас, вероятно, оперативно-тактического) уровня и паниковать пока рано. Но тут главное, чтобы потом не стало поздно. Тенденции сегодня нехорошие. Темпы российского наступления выросли, пока не впечатляют, но тем не менее. Сколько времени обороняли Бахмут и сколько Курахово. Курахово, конечно, городок поменьше - по площади почти вдвое, по населению до войны почти вчетверо. Соответственно, там, скорее всего, значительно меньше больших домов и капитальных сооружений, т.е. меньше опорных пунктов, сложнее оборонять. Но всё же.
як вас мова зачепила ще раз поясню - в окупації, якщо потрапиш, але розмовляєш російською - можна пропетляти. а от якщо будеш свідомо розмовляти українською - то в кращому випадку підвал або фільтраційний табір, доки не навчишся російською. над вами так зараз знущаються, бо ви не розмовляєте українською? напевно, ні.
тому про мову це більше нагадування що буде, якщо здатися. тому так, воюють й за те, щоб українці могли розмовляти українською - але ви це не хочете бачити.
Не крутите хвостом. Меня не "мова зачепила", а ваш подход. Это вы написали:
за Україну - краще здатися, бо вам ця мова й так не потрібна
А я возразил, что воюем не за это. Теперь вы пишете:
ще ми воюємо за право жити у вільному світі, у Європі.
Вот с этим могу согласиться. Только без всякого "ще", именно за это. Это основное, а не "мова". Я тут приводил на днях цитату об обвинении в адрес "главы купянской администрации" (оккупационной). Так вот он в оккупированном Купянске объявил украинский язык региональным, а не "запретным". Вы не были в оккупации, но почему-то очень уверенно рассказываете, как там живут.
й тепер моє питання - а що нам робити, коли Раша відмовляється вести перемовини. мо готові, Раша не хоче. так що робити? слухаю
Хотя бы пытаться со своей стороны начать переговоры. А не заявлять: " Никаких уступок и переговоров, пока не выведут войска". Тут хотя бы объявить перемирие как условие начала переговоров.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 12 січ, 2025 16:56, всього редагувалось 2 разів.
Простий черговий приклад 1 З точки зору читача економічних книжок - прихід зовнішннього капіталу - дасть можливість ЙОМУ( і таким як він ОТРИМАТИ свій капітал) Він так хоче - але чому так має статись він пояснити не зможе 2 Якщо сильний хижак(зовнішній капітал) заходить в якийсь ареал - то він ВИТИСКУЄ всіх хто а - слабіший від нього б - йому заважає. Ясно що внутрішній капітал , буде пробувати забирати якісь доходи в зовнішнього а раз так- то зовнішній буде давити внутрішній. Уявляєте Наш фантазер мріє що захід сильного конкурента- дасть можливість розвинутись слабкому... і це на тих територіях де слабкий повільно розвивався не маючи конкуренції сильного 3 Є два типи внутрішніх капіталістів (корисні і не корисні) Ті хто діють на розвиток тутешнього ринку- тобто ті хто все що отримав від вкладення своїх капіталів реінвестує тут - КОРИСНІ І ті хто діють на розвиток іноземного - те що отримали тут - реінвестують там-НЕ КОРИСНІ
А зовнішній капітал ЗАВЖДИ буде діяти таким чином щоб ВСЕ що він вклав тут+відсотки (прибуток) від вкладеного - він виведе=діє так само як внутрішній НЕ Корисний. Тобто зовнішній капітал це копія поганого внутрішнього
4 І останнє Найпростіше визначення - ЗВІДКИ береться КАПІТАЛ Будь який капітал це різниця між створеним і спожитим при створенні. Тобто Якщо будь-який капітал будує завод(створює технологію чи нову послугу) і на цьому заводі працюють люди - то тільки дуже мала кількість працівників зможе СТВОРИТИ СОБІ СВІЙ капітал. Тому що їх капітал це їх дохід - їх витрати. Саме тому , що кількість тих хто може жити не витрачаючи весь дохід - кількість капіталістів порівняно не велика до загальної кількості суспільства Ба більше- якби 100% працюючих - відкладали б 5% від заробленого - то в світі відбулась би стагнація .
«Якщо у 2025-му році буде мир, то це насправді не буде мир, це буде перемир'я. Війна не закінчиться у 2025-му. Путін має плани набагато довші (на війну). Тому дуже важливо розуміти, що наша перемога, це буде перемогою у кінцевій війні, яка триватиме довго», – зауважив історик. ......
оце наша мета, якій путін хоче завадити за будь-яку ціну. й ЛАД наприклад теж не дуже хоче в Європу.
1. Історик Грицак, мабуть, як і ви, пише із окопу, в якому готовий сидіти "довго". 2. Не нужно столько раз повторять, уже все поняли, что я "японский шпион". Или не японский?
Історик Грицак крім того що говорить - ще й перечислив два своїх гонорари за книжки в яких надруковано те що він говорить а це 562 000 грн - на ЗСУ
Так, ранее издание FT со ссылкой на свои источники писало, что Путин на любых переговорах будет придерживаться своих довоенных требований - не допустить вступления Украины в НАТО и заставить НАТО отказаться от развертывания войск в Восточной Европе, чтобы обеспечить "отсутствие угроз для России".
Отмечается, что это напоминает ультиматум, который Путин выдвинул США в декабре 2021 года перед полномасштабным вторжением в Украину.
Так, тогда Путин потребовал, чтобы НАТО обязалась не принимать Украину и другие страны в качестве новых членов; чтобы США обязались соблюдать запрет на расширение НАТО; чтобы НАТО не размещала вооруженные силы в странах, которые стали членами НАТО после мая 1997 года; запрет на любую военную деятельность НАТО в Украине, Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии; запрет на размещение ракет средней дальности в районах, которые могут достичь территории России.
"Требования Путина, выдвинутые в декабре 2021 г., заметно выходят за пределы Украины и направлены на свертывание НАТО… Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 10 января вновь заявил, что Кремль готов провести переговоры с Трампом без каких-либо "предварительных условий", но ISW продолжает считать, что никакие переговоры не приведут к значимому или устойчивому миру, пока Путин остается верен своим предвоенным требованиям о полной капитуляции Украины и ослаблении НАТО", - говорится в отчете.
Путин не хочет переговоров, Путин хочет капитуляции Украины
И наши местные полезные хомячки, под "переговорами", понимают именно капитуляцию Украины. И стыдливо об этом молчат. Но скоро начнут говорить об этом.
Тетяна Жовток показує нам пошкодження, які її будинок отримав унаслідок ракетного удару по Чернігову 3 січня 2025 року. Вибиті вікна, понівечені двері та стіни будинку, де-не-де порушено каркас будівлі, через що між стінами та дахом утворилися тріщини.
ЛАД написав:........... 1. Історик Грицак, мабуть, як і ви, пише із окопу, в якому готовий сидіти "довго". 2. Не нужно столько раз повторять, уже все поняли, что я "японский шпион". Или не японский?
не так пише Грицак, тому не авторитет. та визнайте, що ви все одно вважаєте, що нам треба бути з Рашею, а не в Європі - чи зараз таке політичне не можна казати? але ж думаєте ви так, це ж видно з усіх дописів, як США та Європа живуть якісно лише за рахунок інших, а не тому, що побудували правильне суспільство
Не лише, но во многом благодаря этому. То, что нам надо быть с Европой, я писал ещё задолго до войны на политветке. И объяснял почему (не для того, чтобы "жити якісно за рахунок інших").
а Грицак хоче, щоб після сьогоднішніх окопів наші діти та онуки не сиділи в окопах, й шлях до цього очевидний - подалі від Раші. а от для вас таке чомусь неприйнятне. бо ви радянська людина, один нарід та таке інше. вибачте, ви не громадянин сучасної України - де маніфест до братів трохи інший [youtube]ziRX6-9eAjg[/youtu..]
То, что я не "громадянин сучасної України", вы уже установили. Да признайте меня уже японским (или не японским) шпионом и успокойтесь. И да, если у вас в голове главная и единственная идея "подалі від Раші", то я не хочу, чтобы в Украине верховодили такие люди. Хотя бы потому, что это нереальная идея - другого глобуса для вас нет, а на этом мы находимся рядом. И если ваше примитивное видео для вас символ веры, то это печально. Это то же самое, что у восточных соседей, только с изменением знака. Вы якобы хотите уйти от них, а фактически проповедуете их идеологию.
detroytred написав:Свого часу кольт урівняв... Тепер пульт керування дроном урівнює чахлика-очкарика з крутим спецназівцем, який обвішаний кольтами.
Чахлика уравнивает, а очкарика не очень. Это я как очкарик говорю. Пробовал я смотреть глазами оператора дрона - ничего не разобрать. Там и с идеальным зрением видимость далеко не идеальна.
крім операторів дронів є іще оператори операторів. Но там теж не мед. По півсутки тупити в монітори і керувати з 8ма стрімами одночасно, не кожен зможе. Хотя є в мене тут такі що після цього ще і вонлайн ігри грають. Раз приходжу сидя 2 убиванці ще один одного бють в якісь грі ненавбивались за зміну. Питаю нема такої шоб вони трахнути одне одного могли? харашо шо вони дрищі, но по відкритому просторі тепер надо акуратно
І так же ж до кінця життя. Їдьте краще в Барселону. Їдьте...
ЛАД написав:И да, если у вас в голове главная и единственная идея "подалі від Раші", то я не хочу, чтобы в Украине верховодили такие люди. Хотя бы потому, что это нереальная идея - другого глобуса для вас нет, а на этом мы находимся рядом. И если ваше примитивное видео для вас символ веры, то это печально. Это то же самое, что у восточных соседей, только с изменением знака. Вы якобы хотите уйти от них, а фактически проповедуете их идеологию.
++ "Якщо між ними немає різниці, навіщо платити більше?" (с)
наприклад в Кривбасі тітушня на пікапах товче людей ногами як худобу відправляючи на утилізацію. бусифікація перетворюється на відкритий загін худоби. все попереду
Резерв+ встановив? Дані оновив? Кажуть, що за ніздрі як худобу тягнуть хитрих (6 млн?) які не збираються оновлювати. Хай навіть в Україні їх не більше 3 млн. Все одно є де розгулятися.
Я троянского коня, разный скам ставить не собираюсь. Я вообще стараюсь держаться подальше от государства. Зачем оно мне нужно? Для чего? Я за всё всю жизнь плачу Не хватало, чтобы я клоунам прислуживался
Даа, уж. С трудом представляю себе кого-нибудь в Харькове без Резерва и не сидящего дома безвылазно. А Киеве целый заповедник. Уже даже интересно, что будет раньше : власть распространит бусификация и в Киеве либо же таки снизит нижний порог моб возраста.
Востаннє редагувалось serg1974 в Нед 12 січ, 2025 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:бо треба вміти виділяти головне - а головне, це наявність ресурсів та повна відсутність будь яких перешкод класти людей.
Ресурсы бывают не только людские. То, что я перечислил в пп.1-4 не менее важно. Люди лопатами много не навоюют.
це ви так вважаєте, а в радянській та руській армії - навоюють. як так - здобудете зброю в бою? наступ штрафбатів. коли завдання мобіку ставлять - донести ящик з набоями до певної точки - й автомат не дають, навіщо. а як вони розміновують проходи.
допомога союзників- так руські кажуть, що скільки там тієї допомоги - мене в школі так вчили, та й вас теж
Как "вони кажуть" и как "в школі вчили", то другой вопрос. Но помощь была, и большая.
а ми так, й очікуємо продовження допомоги, й подальшу підтримку союзників (ще одна гра слів) - підстав очікувати не менше, ніж в 2СВ.
"ми очікуємо", а тогда реально была.
так й ми зараз реально отримуємо, не бачите. й тоді вони теж очікували, що й далі будуть надавати. я оце все - дають по краплям - у вас інфо - немає. тому - дають скільки можуть. тоді теж США свою армію без зброї не залишили, а давали лише те, що надлищок
........... не треба ховатися за аналогіями - втрата декількох райцентрів на Донбасі не є військовою проблемою, а для панікерів так, привід
Возможно, вы пропустили, но я недавно писал то же самое - успехи росс. армии пока тактического (сейчас, вероятно, оперативно-тактического) уровня и паниковать пока рано. Но тут главное, чтобы потом не стало поздно. Тенденции сегодня нехорошие. Темпы российского наступления выросли, пока не впечатляют, но тем не менее. Сколько времени обороняли Бахмут и сколько Курахово. Курахово, конечно, городок поменьше - по площади почти вдвое, по населению до войны почти вчетверо. Соответственно, там, скорее всего, значительно меньше больших домов и капитальных сооружений, т.е. меньше опорных пунктов, сложнее оборонять. Но всё же.
темпи зросли порівняно з чим? в грудні здається вже зменшилися. а от втрати порівняно з минулим роком зросли значно. оцими наступами на жигулях оперативний наступ не зробиш. й як показує контрнаступ на Курщині - резервів там немає.
як вас мова зачепила ще раз поясню - в окупації, якщо потрапиш, але розмовляєш російською - можна пропетляти. а от якщо будеш свідомо розмовляти українською - то в кращому випадку підвал або фільтраційний табір, доки не навчишся російською. над вами так зараз знущаються, бо ви не розмовляєте українською? напевно, ні.
тому про мову це більше нагадування що буде, якщо здатися. тому так, воюють й за те, щоб українці могли розмовляти українською - але ви це не хочете бачити.
Не крутите хвостом. Меня не "мова зачепила", а ваш подход. Это вы написали:
за Україну - краще здатися, бо вам ця мова й так не потрібна
А я возразил, что воюем не за это. Теперь вы пишете:
ще ми воюємо за право жити у вільному світі, у Європі.
Вот с этим могу согласиться. Только без всякого "ще", именно за это. Это основное, а не "мова". Я тут приводил на днях цитату об обвинении в адрес "главы купянской администрации" (оккупационной). Так вот он в оккупированном Купянске объявил украинский язык региональным, а не "запретным". Вы не были в оккупации, но почему-то очень уверенно рассказываете, как там живут.
я не був. родичі та знайомі були - це як, достатньо? оце про українську мову - мені вже наводили. теоретично в школах на ТОТ можна навчатися українською мовою, але як вони чесно кажуть - ніхто не пише відповідні заяви. самі здогадаєтесь чому? чи підказати, що після такої заяви буде візит з ФСБ з погрозами позбавити батьківських прав й іншими наслідками. вони там й так змушують школи шпигувати та виявляти нелояльних.
й тепер моє питання - а що нам робити, коли Раша відмовляється вести перемовини. мо готові, Раша не хоче. так що робити? слухаю
Хотя бы пытаться со своей стороны начать переговоры. А не заявлять: " Никаких уступок и переговоров, пока не выведут войска". Тут хотя бы объявить перемирие как условие начала переговоров.
я так розумію, бізнес у вас не пішов саме через такі перемовини. якщо перемовини починають з віддайте нам 4 області, то назустріч треба - кордони 91 роки - й там десь посередині зійдемося. а якщо почати - давайте по лінію зіткнення, то по лінії зіткнення не буде домовленостей. про об'явити перемир'я - посміявся