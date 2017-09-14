serg1974 написав:А Киеве целый заповедник. Уже даже интересно, что будет раньше : власть распространит бусификация и в Киеве либо же таки снизит нижний порог моб возраста.
Ви помиляєтесь, як мінімум з початку літа йде у різних районах.
Периодичноски бываю.В предание верится с трудом. Разве что на уровне исключений каких-то. Давайте перефразирую — что наступит раньше — власть по-настоящему распространит бусификацию и в Киеве либо же таки снизит нижний порог моб возраста и продолжит выгребать с периферии по новому кругу.
ЛАД написав:........... 1. Історик Грицак, мабуть, як і ви, пише із окопу, в якому готовий сидіти "довго". 2. Не нужно столько раз повторять, уже все поняли, что я "японский шпион". Или не японский?
не так пише Грицак, тому не авторитет. та визнайте, що ви все одно вважаєте, що нам треба бути з Рашею, а не в Європі - чи зараз таке політичне не можна казати? але ж думаєте ви так, це ж видно з усіх дописів, як США та Європа живуть якісно лише за рахунок інших, а не тому, що побудували правильне суспільство
Не лише, но во многом благодаря этому. То, что нам надо быть с Европой, я писал ещё задолго до войны на политветке. И объяснял почему (не для того, чтобы "жити якісно за рахунок інших").
в першу чергу завдяки організації суспільства. Раша теж багато чого захопила, але здається населення там ніколи багато не жило
а Грицак хоче, щоб після сьогоднішніх окопів наші діти та онуки не сиділи в окопах, й шлях до цього очевидний - подалі від Раші. а от для вас таке чомусь неприйнятне. бо ви радянська людина, один нарід та таке інше. вибачте, ви не громадянин сучасної України - де маніфест до братів трохи інший
То, что я не "громадянин сучасної України", вы уже установили. Да признайте меня уже японским (или не японским) шпионом и успокойтесь. И да, если у вас в голове главная и единственная идея "подалі від Раші", то я не хочу, чтобы в Украине верховодили такие люди. Хотя бы потому, что это нереальная идея - другого глобуса для вас нет, а на этом мы находимся рядом. И если ваше примитивное видео для вас символ веры, то это печально. Это то же самое, что у восточных соседей, только с изменением знака. Вы якобы хотите уйти от них, а фактически проповедуете их идеологию.
подалі від Раші - це єдиний спосіб побудувати нормальне суспільство та нормальну державу. ви не бачите, що там відбувається? й найближчі 40-50 років буде те саме. вибачте, це вони свою країну просрали та дозволили побудувати там диктатуру. й вже так просто вони з цього стану не виберуться.
Ізраіль теж має поганих сусідів, але він з ними не домовляється. ані з ХАМАС, ані з Хезбола, ані Іран. бо не можна домовитися - якщо хтось хоче знищити країну загалом. ви постійно уникаєте, що Раша збирається знищити Україну як країну й бачить її лише как російську губернію.
а оце повна брехня й чиста демагогія, "у вас негров линчуют". те, що я кажу й близько не їх ідеологія, а ви мене оббріхуєте - мол доводь, що не верблюд. я десь сказав, що руських треба знищити? а вони постійно кажуть, й що українців не існує. тому так "ров та крокодили". й НАТО
jump написав:Наступного тижня Верховна Рада може проголосувати за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.
Воєнний стан та мобілізацію продовжать з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
Згідно з процедурою, президент має подати відповідні два законопроєкти про затвердження своїх указів. За словами Железняка, найімовірніше документи вже з’являться у понеділок.
Після того, Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки повинен схвалити законопроєкти. Пізніше їх винесуть на голосування в Раду. Для продовження воєнного стану та мобілізації президент має підписати законопроєкти.
Це буде 14 раз, коли Рада проголосує за продовження воєнного стану та мобілізацію. Востаннє парламент голосував за це у жовтні – до 7 лютого 2025 року.
цікаво чи протягнуть знову загальну бусифікацію чи обмежаться лише воєнним станом?
нібито до Великодня чи до дня пабєди мало б бути припинення вогню і мирні перемовини
наприклад в Кривбасі тітушня на пікапах товче людей ногами як худобу відправляючи на утилізацію. бусифікація перетворюється на відкритий загін худоби. все попереду
Гетьманщина у всій свої шлахетності і романтичності
Shaman написав:тут купа людей без Резерву. ви що, реально постійно сидіть дома? так, є такі, але відносно їх небагато.
Зову ж таки наведу приклад одного із родичів із села: сидів, вдома, ховався від ТЦК десь 6 місяців без грошей і роботи, потім через "сарафанне радіо" знайшов роботу в Мукачеві на будівництві. Каже, що там все огорожено, камери всюди, охорона зі зброєю, яка ТЦК на територію не пускає. А майстри 6 днів не виходять з території. І возять їх додому в кузові "фур"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 12 січ, 2025 17:48, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:бо треба вміти виділяти головне - а головне, це наявність ресурсів та повна відсутність будь яких перешкод класти людей.
Ресурсы бывают не только людские. То, что я перечислил в пп.1-4 не менее важно. Люди лопатами много не навоюют.
це ви так вважаєте, а в радянській та руській армії - навоюють. як так - здобудете зброю в бою? наступ штрафбатів. коли завдання мобіку ставлять - донести ящик з набоями до певної точки - й автомат не дають, навіщо. а як вони розміновують проходи.
Я так понял, что вы воевали в "радянській та руській армії". Уточните, пожалуйста - в "руській" современной или времён империи до 1917?
я так розумію, бізнес у вас не пішов саме через такі перемовини.
Что касается моего бизнеса, то вы о нём ничего не знаете. Так и не говорите.
якщо перемовини починають з віддайте нам 4 області, то назустріч треба - кордони 91 роки - й там десь посередині зійдемося. а якщо почати - давайте по лінію зіткнення, то по лінії зіткнення не буде домовленостей. про об'явити перемир'я - посміявся
я не спец по перемовинам, але таке розумію
Здесь верно только: "я не спец по перемовинам". А хотите посмеяться - на фронт. После того, как побудете там хотя бы месяца три, поговорим, смеяться или не надо.
Вы знаете, я наслушался всяких замполитов и идеологических работников ещё в советские времена. Надоело ещё тогда. Когда вас ещё вообще не было. Сейчас выслушивать такое же, поверьте, совсем не интересно. Вы как-то обижались, когда я вас сравнивал с инструктором райкома партии по идеологии. Я верю, что вы, вероятно, прекрасный специалист в своей области, но в идеологии, к сожалению, уровень точно такой. Как это получается с учётом вашего возраста и того, что вы точно не работали в райкоме и даже не были в партии, сам не пойму.
flyman написав:Щелін каже Шелєсту, що Трамп шатає британський шпіндєль
А без щелина не видно было ? Что ты в рот кацапам заглядываешь , неужто не полноценный чтобы самому думать? Последней глупостью для Украины будет ориентация на британских лузеров и их ставленников. ЖЕЛЕЗНЫЙ конь идёт на смену на британской лошадке, и новый Цезарь на смену одряхлевшим королям
Пациент полностью безнадёжен .... как работал американские компании, так и продолжает
Это даже троллинг тупой, как для столичного сноба личностного роста