Додано: Нед 12 січ, 2025 17:34

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: ...........

1. Історик Грицак, мабуть, як і ви, пише із окопу, в якому готовий сидіти "довго".

2. Не нужно столько раз повторять, уже все поняли, что я "японский шпион". Или не японский? ...........1. Історик Грицак, мабуть, як і ви, пише із окопу, в якому готовий сидіти "довго".2. Не нужно столько раз повторять, уже все поняли, что я "японский шпион". Или не японский?

не так пише Грицак, тому не авторитет. та визнайте, що ви все одно вважаєте, що нам треба бути з Рашею, а не в Європі - чи зараз таке політичне не можна казати? але ж думаєте ви так, це ж видно з усіх дописів, як США та Європа живуть якісно лише за рахунок інших, а не тому, що побудували правильне суспільство не так пише Грицак, тому не авторитет. та визнайте, що ви все одно вважаєте, що нам треба бути з Рашею, а не в Європі - чи зараз таке політичне не можна казати?але ж думаєте ви так, це ж видно з усіх дописів, як США та Європа живуть якісно лише за рахунок інших, а не тому, що побудували правильне суспільство Не лише, но во многом благодаря этому.

То, что нам надо быть с Европой, я писал ещё задолго до войны на политветке. И объяснял почему (не для того, чтобы "жити якісно за рахунок інших"). Не лише, но во многом благодаря этому.То, что нам надо быть с Европой, я писал ещё задолго до войны на политветке. И объяснял почему (не для того, чтобы "жити якісно за рахунок інших").



а Грицак хоче, щоб після сьогоднішніх окопів наші діти та онуки не сиділи в окопах, й шлях до цього очевидний - подалі від Раші. а от для вас таке чомусь неприйнятне. бо ви радянська людина, один нарід та таке інше. вибачте, ви не громадянин сучасної України - де маніфест до братів трохи інший

То, что я не "громадянин сучасної України", вы уже установили. Да признайте меня уже японским (или не японским) шпионом и успокойтесь.

И да, если у вас в голове главная и единственная идея "подалі від Раші", то я не хочу, чтобы в Украине верховодили такие люди. Хотя бы потому, что это нереальная идея - другого глобуса для вас нет, а на этом мы находимся рядом.

И если ваше примитивное видео для вас символ веры, то это печально. Это то же самое, что у восточных соседей, только с изменением знака. Вы якобы хотите уйти от них, а фактически проповедуете их идеологию. То, что я не "громадянин сучасної України", вы уже установили. Да признайте меня уже японским (или не японским) шпионом и успокойтесь.И да, если у вас в голове главная и единственная идея "подалі від Раші", то я не хочу, чтобы в Украине верховодили такие люди. Хотя бы потому, что это нереальная идея - другого глобуса для вас нет, а на этом мы находимся рядом.И если ваше примитивное видео для вас символ веры, то это печально. Это то же самое, что у восточных соседей, только с изменением знака. Вы якобы хотите уйти от них, а фактически проповедуете их идеологию.

в першу чергу завдяки організації суспільства. Раша теж багато чого захопила, але здається населення там ніколи багато не жилоподалі від Раші - це єдиний спосіб побудувати нормальне суспільство та нормальну державу. ви не бачите, що там відбувається? й найближчі 40-50 років буде те саме. вибачте, це вони свою країну просрали та дозволили побудувати там диктатуру. й вже так просто вони з цього стану не виберуться.Ізраіль теж має поганих сусідів, але він з ними не домовляється. ані з ХАМАС, ані з Хезбола, ані Іран. бо не можна домовитися - якщо хтось хоче знищити країну загалом. ви постійно уникаєте, що Раша збирається знищити Україну як країну й бачить її лише как російську губернію.а оце повна брехня й чиста демагогія, "у вас негров линчуют". те, що я кажу й близько не їх ідеологія, а ви мене оббріхуєте - мол доводь, що не верблюд. я десь сказав, що руських треба знищити? а вони постійно кажуть, й що українців не існує. тому так "ров та крокодили". й НАТО