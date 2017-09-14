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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11853118541185511856>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 17:36

  Бетон написав:
  jump написав:Наступного тижня Верховна Рада може проголосувати за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Воєнний стан та мобілізацію продовжать з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Згідно з процедурою, президент має подати відповідні два законопроєкти про затвердження своїх указів. За словами Железняка, найімовірніше документи вже з’являться у понеділок.

Після того, Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки повинен схвалити законопроєкти. Пізніше їх винесуть на голосування в Раду. Для продовження воєнного стану та мобілізації президент має підписати законопроєкти.

Це буде 14 раз, коли Рада проголосує за продовження воєнного стану та мобілізацію. Востаннє парламент голосував за це у жовтні – до 7 лютого 2025 року.


цікаво чи протягнуть знову загальну бусифікацію чи обмежаться лише воєнним станом? :?

нібито до Великодня чи до дня пабєди мало б бути припинення вогню і мирні перемовини :roll:

наприклад в Кривбасі тітушня на пікапах товче людей ногами як худобу відправляючи на утилізацію.
бусифікація перетворюється на відкритий загін худоби. все попереду

Гетьманщина у всій свої шлахетності і романтичності
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тут купа людей без Резерву. ви що, реально постійно сидіть дома? так, є такі, але відносно їх небагато.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 17:41

  Shaman написав:тут купа людей без Резерву. ви що, реально постійно сидіть дома? так, є такі, але відносно їх небагато.

Ну и в Харькове таких куча. Конечно, сидят дома. Иначе бы уже отловили. А где еще кроме Киева можно не сидеть, еще и на авто ездить ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 17:45

  serg1974 написав:
  Shaman написав:тут купа людей без Резерву. ви що, реально постійно сидіть дома? так, є такі, але відносно їх небагато.

Ну и в Харькове таких куча. Конечно, сидят дома. Иначе бы уже отловили. А где еще кроме Киева можно не сидеть, еще и на авто ездить ?

не всі сидять. багато, але все одно треба жити й заробляти гроші. тому виходять навіть без резерву.

всі - це як синонім ніхто. а от який відсоток сидить дома - цікаво, але ніхто не порахує
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 17:45

  Banderlog написав:Який шлях до розвязки війни?

То що там з Пуйлом ? Коли почнешь про нього хоч щось писати )

Та про 9 хрестів з ініціалами Пуйла на ланцюжку, які благословив Гундяй, теж я хочу почути ? Де там православья ? Де там христианство ? )

Кагору прими і починай писати )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:тут купа людей без Резерву. ви що, реально постійно сидіть дома? так, є такі, але відносно їх небагато.

Зову ж таки наведу приклад одного із родичів із села: сидів, вдома, ховався від ТЦК десь 6 місяців без грошей і роботи, потім через "сарафанне радіо" знайшов роботу в Мукачеві на будівництві. Каже, що там все огорожено, камери всюди, охорона зі зброєю, яка ТЦК на територію не пускає. А майстри 6 днів не виходять з території. І возять їх додому в кузові "фур"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 12 січ, 2025 17:48, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 17:46

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:бо треба вміти виділяти головне - а головне, це наявність ресурсів та повна відсутність будь яких перешкод класти людей.
Ресурсы бывают не только людские. То, что я перечислил в пп.1-4 не менее важно. Люди лопатами много не навоюют.

це ви так вважаєте, а в радянській та руській армії - навоюють. як так - здобудете зброю в бою? наступ штрафбатів. коли завдання мобіку ставлять - донести ящик з набоями до певної точки - й автомат не дають, навіщо. а як вони розміновують проходи.
Я так понял, что вы воевали в "радянській та руській армії".
Уточните, пожалуйста - в "руській" современной или времён империи до 1917?

я так розумію, бізнес у вас не пішов саме через такі перемовини.
Что касается моего бизнеса, то вы о нём ничего не знаете. Так и не говорите.
якщо перемовини починають з віддайте нам 4 області, то назустріч треба - кордони 91 роки - й там десь посередині зійдемося. а якщо почати - давайте по лінію зіткнення, то по лінії зіткнення не буде домовленостей. про об'явити перемир'я - посміявся

я не спец по перемовинам, але таке розумію 8)
Здесь верно только: "я не спец по перемовинам". :)
А хотите посмеяться - на фронт. После того, как побудете там хотя бы месяца три, поговорим, смеяться или не надо.

Вы знаете, я наслушался всяких замполитов и идеологических работников ещё в советские времена. Надоело ещё тогда. Когда вас ещё вообще не было. Сейчас выслушивать такое же, поверьте, совсем не интересно.
Вы как-то обижались, когда я вас сравнивал с инструктором райкома партии по идеологии. Я верю, что вы, вероятно, прекрасный специалист в своей области, но в идеологии, к сожалению, уровень точно такой. Как это получается с учётом вашего возраста и того, что вы точно не работали в райкоме и даже не были в партии, сам не пойму.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 17:48

  fox767676 написав:
  flyman написав:Щелін каже Шелєсту, що Трамп шатає британський шпіндєль

А без щелина не видно было ?
Что ты в рот кацапам заглядываешь , неужто не полноценный чтобы самому думать?
Последней глупостью для Украины будет ориентация на британских лузеров и их ставленников.
ЖЕЛЕЗНЫЙ конь идёт на смену на британской лошадке, и новый Цезарь на смену одряхлевшим королям

Зображення

Пациент полностью безнадёжен .... как работал американские компании, так и продолжает

Это даже троллинг тупой, как для столичного сноба личностного роста
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 17:52

  fox767676 написав:detroytred

Индикатором былой мощи европейских домов были спецоперации - усмирение всяких сипаев в бантустанах или табакерки с шарфиками конкурирующим домам . Вот если б медведев прокусил путину горло, а мишустин накормил медведева вкуснейшим новичком - вот я бы поверил в силу Короны. Но корона сейчас способна воздействовать только на тех кто хотел быть воздействавным, типа украинских фанатов Залужного и Арестовичча
А гдобализм - есть теоретики, есть практики, а есть борьба и единство противоположностей. Демократы и соросовцы ушли в схоластику став ничтожными на практике, трамписты же изгоняют теории переходят к практике

Пациент неизлечим ...
Святой Трампоний и секта его

За 24 часа война Трампом закончена ? нет

Практика - критерий истины.

Всё твое словесное словоблудие не выдерживает даже малейшей критики
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 17:54

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав: и Арестовича

Но-но-но))
Арестович ногами й руками за Трампа. І категорично проти демів.


Засланный казачок на задании, ему не впервой
Я как генетический трампист примазашуюся соросятню нюхом чую

Отсыпь и мне такого ))

И давно ты генетический трампист ?
Ах да, я забыл, от дедушки НКВДиста ты поддерживаешь фашистские взгляды Трампа )

Теперь всё на своих местах )
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