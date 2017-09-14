Shaman написав:тут купа людей без Резерву. ви що, реально постійно сидіть дома? так, є такі, але відносно їх небагато.
Зову ж таки наведу приклад одного із родичів із села: сидів, вдома, ховався від ТЦК десь 6 місяців без грошей і роботи, потім через "сарафанне радіо" знайшов роботу в Мукачеві на будівництві. Каже, що там все огорожено, камери всюди, охорона зі зброєю, яка ТЦК на територію не пускає. А майстри 6 днів не виходять з території. І возять їх додому в кузові "фур"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 12 січ, 2025 17:48, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:бо треба вміти виділяти головне - а головне, це наявність ресурсів та повна відсутність будь яких перешкод класти людей.
Ресурсы бывают не только людские. То, что я перечислил в пп.1-4 не менее важно. Люди лопатами много не навоюют.
це ви так вважаєте, а в радянській та руській армії - навоюють. як так - здобудете зброю в бою? наступ штрафбатів. коли завдання мобіку ставлять - донести ящик з набоями до певної точки - й автомат не дають, навіщо. а як вони розміновують проходи.
Я так понял, что вы воевали в "радянській та руській армії". Уточните, пожалуйста - в "руській" современной или времён империи до 1917?
я так розумію, бізнес у вас не пішов саме через такі перемовини.
Что касается моего бизнеса, то вы о нём ничего не знаете. Так и не говорите.
якщо перемовини починають з віддайте нам 4 області, то назустріч треба - кордони 91 роки - й там десь посередині зійдемося. а якщо почати - давайте по лінію зіткнення, то по лінії зіткнення не буде домовленостей. про об'явити перемир'я - посміявся
я не спец по перемовинам, але таке розумію
Здесь верно только: "я не спец по перемовинам". А хотите посмеяться - на фронт. После того, как побудете там хотя бы месяца три, поговорим, смеяться или не надо.
Вы знаете, я наслушался всяких замполитов и идеологических работников ещё в советские времена. Надоело ещё тогда. Когда вас ещё вообще не было. Сейчас выслушивать такое же, поверьте, совсем не интересно. Вы как-то обижались, когда я вас сравнивал с инструктором райкома партии по идеологии. Я верю, что вы, вероятно, прекрасный специалист в своей области, но в идеологии, к сожалению, уровень точно такой. Как это получается с учётом вашего возраста и того, что вы точно не работали в райкоме и даже не были в партии, сам не пойму.
flyman написав:Щелін каже Шелєсту, що Трамп шатає британський шпіндєль
А без щелина не видно было ? Что ты в рот кацапам заглядываешь , неужто не полноценный чтобы самому думать? Последней глупостью для Украины будет ориентация на британских лузеров и их ставленников. ЖЕЛЕЗНЫЙ конь идёт на смену на британской лошадке, и новый Цезарь на смену одряхлевшим королям
Пациент полностью безнадёжен .... как работал американские компании, так и продолжает
Это даже троллинг тупой, как для столичного сноба личностного роста
Индикатором былой мощи европейских домов были спецоперации - усмирение всяких сипаев в бантустанах или табакерки с шарфиками конкурирующим домам . Вот если б медведев прокусил путину горло, а мишустин накормил медведева вкуснейшим новичком - вот я бы поверил в силу Короны. Но корона сейчас способна воздействовать только на тех кто хотел быть воздействавным, типа украинских фанатов Залужного и Арестовичча А гдобализм - есть теоретики, есть практики, а есть борьба и единство противоположностей. Демократы и соросовцы ушли в схоластику став ничтожными на практике, трамписты же изгоняют теории переходят к практике
Пациент неизлечим ... Святой Трампоний и секта его
За 24 часа война Трампом закончена ? нет
Практика - критерий истины.
Всё твое словесное словоблудие не выдерживает даже малейшей критики