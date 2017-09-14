Додано: Нед 12 січ, 2025 17:46

Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: бо треба вміти виділяти головне - а головне, це наявність ресурсів та повна відсутність будь яких перешкод класти людей. бо треба вміти виділяти головне - а головне, це наявність ресурсів та повна відсутність будь яких перешкод класти людей. Ресурсы бывают не только людские. То, что я перечислил в пп.1-4 не менее важно. Люди лопатами много не навоюют. Ресурсы бывают не только людские. То, что я перечислил в пп.1-4 не менее важно. Люди лопатами много не навоюют.

це ви так вважаєте, а в радянській та руській армії - навоюють. як так - здобудете зброю в бою? наступ штрафбатів. коли завдання мобіку ставлять - донести ящик з набоями до певної точки - й автомат не дають, навіщо. а як вони розміновують проходи. це ви так вважаєте, а в радянській та руській армії - навоюють. як так - здобудете зброю в бою? наступ штрафбатів. коли завдання мобіку ставлять - донести ящик з набоями до певної точки - й автомат не дають, навіщо. а як вони розміновують проходи.

я так розумію, бізнес у вас не пішов саме через такі перемовини.





я не спец по перемовинам, але таке розумію якщо перемовини починають з віддайте нам 4 області, то назустріч треба - кордони 91 роки - й там десь посередині зійдемося. а якщо почати - давайте по лінію зіткнення, то по лінії зіткнення не буде домовленостей. про об'явити перемир'я - посміявсяя не спец по перемовинам, але таке розумію

Я так понял, что вы воевали в "радянській та руській армії".Уточните, пожалуйста - в "руській" современной или времён империи до 1917?Что касается моего бизнеса, то вы о нём ничего не знаете. Так и не говорите.Здесь верно только: "я не спец по перемовинам".А хотите посмеяться - на фронт. После того, как побудете там хотя бы месяца три, поговорим, смеяться или не надо.Вы знаете, я наслушался всяких замполитов и идеологических работников ещё в советские времена. Надоело ещё тогда. Когда вас ещё вообще не было. Сейчас выслушивать такое же, поверьте, совсем не интересно.Вы как-то обижались, когда я вас сравнивал с инструктором райкома партии по идеологии. Я верю, что вы, вероятно, прекрасный специалист в своей области, но в идеологии, к сожалению, уровень точно такой. Как это получается с учётом вашего возраста и того, что вы точно не работали в райкоме и даже не были в партии, сам не пойму.