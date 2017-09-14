RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11853118541185511856

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 106
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:02

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:не вигадуйте. чи не беззаконня...

Саме беззаконня: як приклад візьмемо податки, то мені не важко платити +1% чи +3%, а от грубе порушення закону обурює

Пункт 4.1.9 Податкового кодексу України передбачає, що зміни до податкового законодавства, які впливають на показники бюджету, повинні бути прийняті та опубліковані не пізніше ніж за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду.

Зміни до податкового законодавства, що передбачають нові податки, збори, або зміну ставок, можуть набувати чинності виключно з початку нового бюджетного року.


Тобто прийняті в листопаді 2024 зміни і потім вправлені в грудні косяки, мають діяти з 1 січня 2026 року.

А коли банкам вгатили розмір податку заднім числом, ти де був ?
Чому тоді не протестував ? А зараз репетуєшь )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10993
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:05

Доброго вечора - ми з України!©

Радий бачити, що Фріз - живий!
Бажаю йому швидше одужати


п.с.
Ну і не забуваємо(а я буду періодично нагадувати), що відомий журналіст Го - з 1.01.2025р - став презервативом! :lol:
Тобто, доєднався до Кримського кавомана Бу :lol:
Тож, тепер маємо два - Біба і Боба!© :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7353
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:10

  Shaman написав:................
Ізраіль теж має поганих сусідів, але він з ними не домовляється. ані з ХАМАС, ані з Хезбола, ані Іран. бо не можна домовитися - якщо хтось хоче знищити країну загалом. ви постійно уникаєте, що Раша збирається знищити Україну як країну й бачить її лише как російську губернію.
"а оце повна брехня чи чиста" безграмотність?
Он не домовився с Египтом, с Бахрейном, с Иорданией, с Марокко, с ОАЭ? Пытаются договориться с Сауд. Аравией, сотрудничают с ФАТХ.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32436
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:12

  pesikot написав:
  Бетон написав:наприклад в Кривбасі тітушня на пікапах товче людей ногами як худобу відправляючи на утилізацію.
бусифікація перетворюється на відкритий загін худоби. все попереду

Бетон, рішення суду по тобі в студію

До речі, Кривбас - це яке місто ?


""рішення суду""
Може на таке схоже - https://sud.ua/uk/news/publication/3104 ... ret-vyezda
alibob
 
Повідомлень: 565
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11853118541185511856
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alibob, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80873
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254635
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 898505
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13436)
12.01.2025 17:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.