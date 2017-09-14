Саме беззаконня: як приклад візьмемо податки, то мені не важко платити +1% чи +3%, а от грубе порушення закону обурює
Пункт 4.1.9 Податкового кодексу України передбачає, що зміни до податкового законодавства, які впливають на показники бюджету, повинні бути прийняті та опубліковані не пізніше ніж за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду.
Зміни до податкового законодавства, що передбачають нові податки, збори, або зміну ставок, можуть набувати чинності виключно з початку нового бюджетного року.
Тобто прийняті в листопаді 2024 зміни і потім вправлені в грудні косяки, мають діяти з 1 січня 2026 року.
А коли банкам вгатили розмір податку заднім числом, ти де був ? Чому тоді не протестував ? А зараз репетуєшь )
Shaman написав:................ Ізраіль теж має поганих сусідів, але він з ними не домовляється. ані з ХАМАС, ані з Хезбола, ані Іран. бо не можна домовитися - якщо хтось хоче знищити країну загалом. ви постійно уникаєте, що Раша збирається знищити Україну як країну й бачить її лише как російську губернію.
"а оце повна брехня чи чиста" безграмотність? Он не домовився с Египтом, с Бахрейном, с Иорданией, с Марокко, с ОАЭ? Пытаются договориться с Сауд. Аравией, сотрудничают с ФАТХ.