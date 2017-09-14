Shaman написав:................ Ізраіль теж має поганих сусідів, але він з ними не домовляється. ані з ХАМАС, ані з Хезбола, ані Іран. бо не можна домовитися - якщо хтось хоче знищити країну загалом. ви постійно уникаєте, що Раша збирається знищити Україну як країну й бачить її лише как російську губернію.
"а оце повна брехня чи чиста" безграмотність? Он не домовився с Египтом, с Бахрейном, с Иорданией, с Марокко, с ОАЭ? Пытаются договориться с Сауд. Аравией, сотрудничают с ФАТХ.
Бетон написав:Я вообще стараюсь держаться подальше от государства. Зачем оно мне нужно? Для чего? Я за всё всю жизнь плачу
Оп-па
Какой типочек )) От государства подальше То есть - налоги по минимуму, про обязаности не знаю и знать не хочу Но свои права имею
Так и государство к тебе аналогично К чему потом удивления ? )
Бетон написав:Не хватало, чтобы я клоунам прислуживался
Ну так будешь прислуживать пидарасам, в качестве клоуна
Селявуха такая )
PS. Бетон, я тебе открою один секрет. Твой адвокат на тебе тупо наживается. Адвокат знает, что дело гнилое, но такого жирного, во всех смыслах, лоха упускать нельзя. Когда ещё такого удастся побрить на бабло
Shaman написав:тут купа людей без Резерву. ви що, реально постійно сидіть дома? так, є такі, але відносно їх небагато.
Зову ж таки наведу приклад одного із родичів із села: сидів, вдома, ховався від ТЦК десь 6 місяців без грошей і роботи, потім через "сарафанне радіо" знайшов роботу в Мукачеві на будівництві. Каже, що там все огорожено, камери всюди, охорона зі зброєю, яка ТЦК на територію не пускає. А майстри 6 днів не виходять з території. І возять їх додому в кузові "фур"
Це, мабуть, вже перемога!
А якщо серйозно, то прийшовши додому за майже 3р. побачив, що на жаль, тиловики НЕ ВТРИМАЛИ фронт від внутрішнього ворога! Прийшов, наче, в розруху... Хоч, візуально її, наче, не видно... але вона проявляється у всьому. Спілкуюсь з родичами, знайомими, друзями... - тиловий бардак НЕ менший, ніж там, з-відки я прийшов...
Я вообще стараюсь держаться подальше от государства.
Позиція зрозуміла. Не зрозумілий лише праведний гнів, коли держава подібних нігілістів ставить раком. Мав би ставитись з розумінням: я швирнув державі в обличчя будівельну перчатку, став на доріжку війни, з нею, а вона виявилась хитріша і поставила мене раком. Все чесно, я ж був морально готовий , що так буде». А ти ведеш себе не послідовно, як каже pesikot, як сіфілітічка га прийому у венеролога.
чесно буде, якщо 6 млн дозволять використовувати зброю і захищатись самообороною. отоді побачимо, хто кого поставить раком. я і без зброї любу тітушню вирву щелепу однією рукою. розумні 6 тітушок і троє ментів на одного без зброї.
послідовно ти себе ведеш. в тандемі з зеком. по понятіям
Який рембо у нас )
Таки мої здогадки, що Бетон десь биканув, де цього не потрібно було робити, підтвердились
Успіх написав:Прийшов, наче, в розруху... Хоч, візуально її, наче, не видно... але вона проявляється у всьому. Спілкуюсь з родичами, знайомими, друзями... - тиловий бардак НЕ менший, ніж там, з-відки я прийшов...
Успіх написав:А якщо серйозно, то прийшовши додому за майже 3р. побачив, що на жаль, тиловики НЕ ВТРИМАЛИ фронт від внутрішнього ворога! Прийшов, наче, в розруху... Хоч, візуально її, наче, не видно... але вона проявляється у всьому. Спілкуюсь з родичами, знайомими, друзями... - тиловий бардак НЕ менший, ніж там, з-відки я прийшов...
budivelnik написав:Простий черговий приклад 1 З точки зору читача економічних книжок - прихід зовнішннього капіталу - дасть можливість ЙОМУ( і таким як він ОТРИМАТИ свій капітал) Він так хоче - але чому так має статись він пояснити не зможе
Якому йому?
Да тобі, особисто тобі захід зовнішнього капіталу дасть можливість ще більшого росту твого капіталу. Це в тебе буде ще більший рост. І ти, отак важко працюючи 30 років, при заході в наш ринок значного зовнішнього капіталу мав би зараз не 10-14 млн., а на порядок більше. 100-140.
І це не моя точка зору, а отих, хто оті "книжки" написав. І написав не, як ти зі стелі відсеб'ятину вигадав, а реально практично розвивав ринки країн.
Тому я їх читаю, а не тебе слухаю з твоїми вигадками. А от якщо мені стане цікаво, як приростити капітал малим підприємництвом, то я тебе буду слухати, кіосак та ін. Саме тебе, а не отих кейнсів, бальцеровичів і Ко, які фахівці по розвитку ринку країни.
Зав'язуй свої екстраполяції мікро- на макро- (сову на глобус). Вивчай фахівців.