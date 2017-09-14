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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11855118561185711858>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 107
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Да тобі, особисто тобі захід зовнішнього капіталу дасть можливість ще більшого росту твого капіталу.

Або смерть бізнесу в нерівній конкуренції (за рахунок дешевих кредитів).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:42

  Bobua написав:І так же ж до кінця життя.
Їдьте краще в Барселону.
Їдьте...
не повірите, один з
Їх товаришів їздив в отпуск в норвегію. І... не вернувся.
)
Все возможно
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Давайте про позитив: схоже єдиний шанс на нашу перемогу починає реалізовуватись
https://abcnews.go.com/ThisWeek/video/1 ... -117598228
Радник Трампа попередив хуйло про те, що якщо він й далі не буде хотіти домовлятись, то нам дозволять стріляти куди хочемо і введуть нормальні санкції проти москальської нафти.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:45

Зона відносного комфорту©

  Banderlog написав:
  jump написав:
1.Що Вас заставляє там бути "пожизнєнно?
Успіх якось вирішив це питання для себе 8) причому законним способом.
Якби Ви мали таке бажання, міркую, що давно би п


в успіха хвора жінка. І був час щоб все то провернути. В мене законних підстав нема.
Єдине що я міг би це перевестись в тил. Особого смислу сидіти в тилу не бачу, тут я хоч не зря міняю свій час.
Но ставати майором в мене шось натхнення нема...
Ясно.
Значить, ще/покищо "все влаштовує" ;)
Ну тоді, поки "в зоні відносного комфорту"... як мені тут колись деякі форумчани писали - "будеш, як Шевченко - 25р!" :D >>>
  Bobua написав:І так же ж до кінця життя


===================


п.с.
...і лише, коли замайорить на горизонті "переведення в піхоту", так зразу почнуться пошуки "за будь-яку ціну" дембельнутись))
Навіть, якщо прийдеться одягати робу "газовщика, чи електриа" і йти горОдами, горОдами...))) - робити "втечу з Шоушенка"))
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:54

  Успіх написав:Радий бачити, що Фріз - живий!
Бажаю йому швидше одужати


п.с.
Ну і не забуваємо(а я буду періодично нагадувати), що відомий журналіст Го - з 1.01.2025р - став презервативом! :lol:
Тобто, доєднався до Кримського кавомана Бу :lol:
Тож, тепер маємо два - Біба і Боба!© :lol:

Він таким і був, з часів кашпіровського живе з того що дурить людей.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:57

"А в остальном, прєкрасная Маркіза - всьо хорошо, да хорошо!

  jump написав:п. Успіх, що саме Вам не сподобалось у тилу старого дорого Лємберга?
Ви ж самі все бачите навколо... і чуєте("бравих" переселенців)
  jump написав:Ви вже зайнялись своїм оздоровленням?
Так ще зразу, як тільки приїхав.
Але виявилось, що "нерви"(не кажучи про мій хребет, шлунок, серце....) саме важче лікувати🙃
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:57

  Дюрі-бачі написав:Давайте про позитив: схоже єдиний шанс на нашу перемогу починає реалізовуватись
https://abcnews.go.com/ThisWeek/video/1 ... -117598228
Радник Трампа попередив хуйло про те, що якщо він й далі не буде хотіти домовлятись, то нам дозволять стріляти куди хочемо і введуть нормальні санкції проти москальської нафти.

От і вся "нова політика" Трампа :) Пуйло діє, вони язиком по сраці відповідають.
Президент США Байден, відповідаючи в суботу на запитання журналістів, заявив, що 8 грудня попередив Володимира Путіна: Росії доведеться заплатити «страшну ціну» (цитата за «Голосом Америки»), якщо вона нападе на Україну. Президент США уточнив, що йдеться про такі економічні наслідки, які стануть для Росії руйнівними.
Востаннє редагувалось d44 в Нед 12 січ, 2025 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 18:57

  Дюрі-бачі написав:Давайте про позитив: схоже єдиний шанс на нашу перемогу починає реалізовуватись
https://abcnews.go.com/ThisWeek/video/1 ... -117598228
Радник Трампа попередив хуйло про те, що якщо він й далі не буде хотіти домовлятись, то нам дозволять стріляти куди хочемо і введуть нормальні санкції проти москальської нафти.

"Перемога" це поразка но без капітуляції
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 19:08

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Давайте про позитив: схоже єдиний шанс на нашу перемогу починає реалізовуватись
https://abcnews.go.com/ThisWeek/video/1 ... -117598228
Радник Трампа попередив хуйло про те, що якщо він й далі не буде хотіти домовлятись, то нам дозволять стріляти куди хочемо і введуть нормальні санкції проти москальської нафти.

"Перемога" це поразка но без капітуляції


Я щось забув, а Трамп вже при владі ?
Як ні ?

То що якийсь ще не призначений радник там каже

А якщо Трамп вже при владі, то де 24 години закінчення війни )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 19:12

  Успіх написав:
  Успіх написав:Рад...

Приятно поговорить с умным человеком 😁
Сибарит
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  #<1 ... 11855118561185711858>
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