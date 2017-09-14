Давайте про позитив: схоже єдиний шанс на нашу перемогу починає реалізовуватись https://abcnews.go.com/ThisWeek/video/1 ... -117598228 Радник Трампа попередив хуйло про те, що якщо він й далі не буде хотіти домовлятись, то нам дозволять стріляти куди хочемо і введуть нормальні санкції проти москальської нафти.
jump написав: 1.Що Вас заставляє там бути "пожизнєнно? Успіх якось вирішив це питання для себе причому законним способом. Якби Ви мали таке бажання, міркую, що давно би п
в успіха хвора жінка. І був час щоб все то провернути. В мене законних підстав нема. Єдине що я міг би це перевестись в тил. Особого смислу сидіти в тилу не бачу, тут я хоч не зря міняю свій час. Но ставати майором в мене шось натхнення нема...
Ясно. Значить, ще/покищо "все влаштовує" Ну тоді, поки "в зоні відносного комфорту"... як мені тут колись деякі форумчани писали - "будеш, як Шевченко - 25р!" >>>
Bobua написав:І так же ж до кінця життя
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п.с. ...і лише, коли замайорить на горизонті "переведення в піхоту", так зразу почнуться пошуки "за будь-яку ціну" дембельнутись)) Навіть, якщо прийдеться одягати робу "газовщика, чи електриа" і йти горОдами, горОдами...))) - робити "втечу з Шоушенка"))
Дюрі-бачі написав:Давайте про позитив: схоже єдиний шанс на нашу перемогу починає реалізовуватись https://abcnews.go.com/ThisWeek/video/1 ... -117598228 Радник Трампа попередив хуйло про те, що якщо він й далі не буде хотіти домовлятись, то нам дозволять стріляти куди хочемо і введуть нормальні санкції проти москальської нафти.
От і вся "нова політика" Трампа Пуйло діє, вони язиком по сраці відповідають.
Президент США Байден, відповідаючи в суботу на запитання журналістів, заявив, що 8 грудня попередив Володимира Путіна: Росії доведеться заплатити «страшну ціну» (цитата за «Голосом Америки»), якщо вона нападе на Україну. Президент США уточнив, що йдеться про такі економічні наслідки, які стануть для Росії руйнівними.
Востаннє редагувалось d44 в Нед 12 січ, 2025 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:Давайте про позитив: схоже єдиний шанс на нашу перемогу починає реалізовуватись https://abcnews.go.com/ThisWeek/video/1 ... -117598228 Радник Трампа попередив хуйло про те, що якщо він й далі не буде хотіти домовлятись, то нам дозволять стріляти куди хочемо і введуть нормальні санкції проти москальської нафти.
Дюрі-бачі написав:Давайте про позитив: схоже єдиний шанс на нашу перемогу починає реалізовуватись https://abcnews.go.com/ThisWeek/video/1 ... -117598228 Радник Трампа попередив хуйло про те, що якщо він й далі не буде хотіти домовлятись, то нам дозволять стріляти куди хочемо і введуть нормальні санкції проти москальської нафти.
"Перемога" це поразка но без капітуляції
Я щось забув, а Трамп вже при владі ? Як ні ?
То що якийсь ще не призначений радник там каже
А якщо Трамп вже при владі, то де 24 години закінчення війни )