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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:14
Hotab написав:Бетон
наприклад в Кривбасі тітушня на пікапах товче людей ногами як худобу відправляючи на утилізацію.
бусифікація перетворюється на відкритий загін худоби. все попереду
Резерв+ встановив? Дані оновив? Кажуть, що за ніздрі як худобу тягнуть хитрих (6 млн?) які не збираються оновлювати. Хай навіть в Україні їх не більше 3 млн. Все одно є де розгулятися.
Встановлення Резерву+ чи оновлення данних ніяк не вплине на забаранювання ресурсу, ба більше - воно його прискорить.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:20
Успіх написав: Banderlog написав:
jump написав:
1.Що Вас заставляє там бути "пожизнєнно?
Успіх якось вирішив це питання для себе
причому законним способом.
Якби Ви мали таке бажання, міркую, що давно би п
в успіха хвора жінка. І був час щоб все то провернути. В мене законних підстав нема.
Єдине що я міг би це перевестись в тил. Особого смислу сидіти в тилу не бачу, тут я хоч не зря міняю свій час.
Но ставати майором в мене шось натхнення нема...
Ясно.
Значить, ще/покищо "все влаштовує"
Ну тоді, поки "в зоні відносного комфорту"... як мені тут колись деякі форумчани писали - "будеш, як Шевченко - 25р!"
>>>
Bobua написав:
І так же ж до кінця життя
===================
п.с.
...і лише, коли замайорить на горизонті "переведення в піхоту", так зразу почнуться пошуки "за будь-яку ціну" дембельнутись))
Навіть, якщо прийдеться одягати робу "газовщика, чи електриа" і йти горОдами, горОдами...))) - робити "втечу з Шоушенка"))
) поки переведення в піхоту не майорить а капітаніє)
спокойно дружище, я справлюсь я сильний) а за втечу городами ти зря либенишся. Якшо москалі окупують Україну за тобою прийдуть. Ніфіга собі 2,5 р проти них воював. Є всі шанси шо бусифікатори здадуть бази фсб.
Вчи історію, коновалець втік в берлін, петлюра і махно до парижу, бандера в берлін... тобі шо більше нравиться париж, берлін ріодеженеро? Буенос айрес?
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:30
❗️ Ми проситимемо Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб залучити сотні тисяч нових військових, – радник Трампа Вольц.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:42
ЛАД написав: Shaman написав:
................Ізраіль
теж має поганих сусідів, але він з ними не домовляється
. ані з ХАМАС, ані з Хезбола, ані Іран. бо не можна домовитися - якщо хтось хоче знищити країну загалом. ви постійно уникаєте, що Раша збирається знищити Україну як країну й бачить її лише как російську губернію.
"а оце повна брехня чи чиста" безграмотність?
Он не домовився с Египтом, с Бахрейном, с Иорданией, с Марокко, с ОАЭ? Пытаются договориться с Сауд. Аравией, сотрудничают с ФАТХ.
так й ми домовляємось з усіма, окрім тих, хто хоче знищити нас, як країну. якось й з Лукашенком домовлялися раніше, зараз вже ні.
що я не так сказав? де в вашому переліку Іран чи його проксі? де зрада? тому читайте уважніше, й не чіпляйте на мене ярлики
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:45
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
тут купа людей без Резерву. ви що, реально постійно сидіть дома? так, є такі, але відносно їх небагато.
Зову ж таки наведу приклад одного із родичів із села: сидів, вдома, ховався від ТЦК десь 6 місяців без грошей і роботи, потім через "сарафанне радіо" знайшов роботу в Мукачеві на будівництві. Каже, що там все огорожено, камери всюди, охорона зі зброєю, яка ТЦК на територію не пускає. А майстри 6 днів не виходять з території. І возять їх додому в кузові "фур"
є й таке. але будівництва все одно працюють - а там непахане поле для ТЦК
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