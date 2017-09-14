Додано: Нед 12 січ, 2025 19:57

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Ресурсы бывают не только людские. То, что я перечислил в пп.1-4 не менее важно. Люди лопатами много не навоюют. Ресурсы бывают не только людские. То, что я перечислил в пп.1-4 не менее важно. Люди лопатами много не навоюют.

це ви так вважаєте, а в радянській та руській армії - навоюють. як так - здобудете зброю в бою? наступ штрафбатів. коли завдання мобіку ставлять - донести ящик з набоями до певної точки - й автомат не дають, навіщо. а як вони розміновують проходи. це ви так вважаєте, а в радянській та руській армії - навоюють. як так - здобудете зброю в бою? наступ штрафбатів. коли завдання мобіку ставлять - донести ящик з набоями до певної точки - й автомат не дають, навіщо. а як вони розміновують проходи. Я так понял, что вы воевали в "радянській та руській армії".

Уточните, пожалуйста - в "руській" современной или времён империи до 1917? Я так понял, что вы воевали в "радянській та руській армії".Уточните, пожалуйста - в "руській" современной или времён империи до 1917?

я так розумію, бізнес у вас не пішов саме через такі перемовини. Что касается моего бизнеса, то вы о нём ничего не знаете. Так и не говорите. Что касается моего бизнеса, то вы о нём ничего не знаете. Так и не говорите.

якщо перемовини починають з віддайте нам 4 області, то назустріч треба - кордони 91 роки - й там десь посередині зійдемося. а якщо почати - давайте по лінію зіткнення, то по лінії зіткнення не буде домовленостей. про об'явити перемир'я - посміявся



я не спец по перемовинам, але таке розумію Здесь верно только: "я не спец по перемовинам". Здесь верно только: "я не спец по перемовинам".

А хотите посмеяться - на фронт. После того, как побудете там хотя бы месяца три, поговорим, смеяться или не надо.

Вы знаете, я наслушался всяких замполитов и идеологических работников ещё в советские времена. Надоело ещё тогда. Когда вас ещё вообще не было. Сейчас выслушивать такое же, поверьте, совсем не интересно.

Вы как-то обижались, когда я вас сравнивал с инструктором райкома партии по идеологии. Я верю, что вы, вероятно, прекрасный специалист в своей области, но в идеологии, к сожалению, уровень точно такой. Как это получается с учётом вашего возраста и того, что вы точно не работали в райкоме и даже не были в партии, сам не пойму.

сучасна, сучасна російська армія орків або підарів, як кажуть військові.давайте домовимось - якщо ви починаєте оце - а ви там були, то не треба мені розповідати про військові злочини США - вас там ніде не було - ні у В'єтнамі, ні в Іраку, ні деінде інше. а розумним людям не обов'язково бути особисто присутнім, щоб володіти інфо. ви ж на Майдані теж не були, але здається теж в таборі тих, хто вважає, що там всі за гроші. оці всі десятки чи сотні тисяч, які збиралися на вихідних. я там був не за гроші - а на Антимайдані навпаки не приховували, що там лише організовані групиале ж припущення я можу зробити - робота в мене така - бізнеси аналізуватидобре, не пішов через інші причиниви бачите, що у вас лише такі аргументи - а щось суттєвіше є?от на фронті й розповідайте, що вони мають припинити стріляти - але оркам забули про це сказати. вже це проходили.я навпаки, з такими людьми майже не спілкуюся, мені пощастило жити у більш вільній країні. з приводу образився - то ви помилитися, мене це більше розважаєале ще раз зверну увагу - ви робите хитрий хід конем - кажете на мої аргументи - пропаганда, й користуючись цим, не наводите свої. тому ви менше про пропаганду, більше про аргументи. або слово пропаганда у вас - це ознака відсутності аргументів