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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:45
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
тут купа людей без Резерву. ви що, реально постійно сидіть дома? так, є такі, але відносно їх небагато.
Зову ж таки наведу приклад одного із родичів із села: сидів, вдома, ховався від ТЦК десь 6 місяців без грошей і роботи, потім через "сарафанне радіо" знайшов роботу в Мукачеві на будівництві. Каже, що там все огорожено, камери всюди, охорона зі зброєю, яка ТЦК на територію не пускає. А майстри 6 днів не виходять з території. І возять їх додому в кузові "фур"
є й таке. але будівництва все одно працюють - а там непахане поле для ТЦК
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:46
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:52
pesikot написав: Бетон написав:
Я вообще стараюсь держаться подальше от государства.
Зачем оно мне нужно? Для чего? Я за всё всю жизнь плачу
Оп-па
Какой типочек ))
От государства подальше
То есть - налоги по минимуму, про обязаности не знаю и знать не хочу
Но свои права имею
Так и государство к тебе аналогично
К чему потом удивления ? )
Бетон написав:
Не хватало, чтобы я клоунам прислуживался
Ну так будешь прислуживать пидарасам, в качестве клоуна
Селявуха такая )
PS. Бетон, я тебе открою один секрет. Твой адвокат на тебе тупо наживается.
Адвокат знает, что дело гнилое, но такого жирного, во всех смыслах, лоха упускать нельзя.
Когда ещё такого удастся побрить на бабло
налогов я заплатил много. твой режим сам заставил закрыть ТОВ. какие претензии?
прораба кстати убили 2 месяца назад. штукатур пол года лежал в житомире, уже выписали - нет руки, нет ноги.
что ещё ты хочешь?
по поводу адвоката я впервые с тобой согласен.
не буду прислуживать. я поеду к себе домой - в Варшаву. это кажется эгоистичным, но и государство мне не помогало, а всячески препятствовало. запрет на запрете
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:55
Успіх написав: jump написав:
п. Успіх, що саме Вам не сподобалось у тилу старого дорого Лємберга?
Ви ж самі все бачите навколо... і чуєте("бравих" переселенців)
jump написав:
Ви вже зайнялись своїм оздоровленням?
Так ще зразу, як тільки приїхав.
Але виявилось, що "нерви"(не кажучи про мій хребет, шлунок, серце....) саме важче лікувати🙃
Нерви лічить не трудно, на вечір файний кусок мнєса грам 350, дес до 300 грам доброго коняку і в спокійній обстановці щовечора тиждень, а потом через день.
Жінку з дітьми геть с хати, на час процедур би тя не нервувала.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:57
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Ресурсы бывают не только людские. То, что я перечислил в пп.1-4 не менее важно. Люди лопатами много не навоюют.
це ви так вважаєте, а в радянській та руській армії - навоюють. як так - здобудете зброю в бою? наступ штрафбатів. коли завдання мобіку ставлять - донести ящик з набоями до певної точки - й автомат не дають, навіщо. а як вони розміновують проходи.
Я так понял, что вы воевали в "радянській та руській армії".
Уточните, пожалуйста - в "руській" современной или времён империи до 1917?
сучасна, сучасна російська армія орків або підарів, як кажуть військові.
давайте домовимось - якщо ви починаєте оце - а ви там були, то не треба мені розповідати про військові злочини США - вас там ніде не було - ні у В'єтнамі, ні в Іраку, ні деінде інше. а розумним людям не обов'язково бути особисто присутнім, щоб володіти інфо. ви ж на Майдані теж не були, але здається теж в таборі тих, хто вважає, що там всі за гроші. оці всі десятки чи сотні тисяч, які збиралися на вихідних. я там був не за гроші - а на Антимайдані навпаки не приховували, що там лише організовані групи
я так розумію, бізнес у вас не пішов саме через такі перемовини.
Что касается моего бизнеса, то вы о нём ничего не знаете. Так и не говорите.
але ж припущення я можу зробити - робота в мене така - бізнеси аналізувати
добре, не пішов через інші причини
якщо перемовини починають з віддайте нам 4 області, то назустріч треба - кордони 91 роки - й там десь посередині зійдемося. а якщо почати - давайте по лінію зіткнення, то по лінії зіткнення не буде домовленостей. про об'явити перемир'я - посміявся
я не спец по перемовинам, але таке розумію
Здесь верно только: "я не спец по перемовинам".
ви бачите, що у вас лише такі аргументи - а щось суттєвіше є?
А хотите посмеяться - на фронт. После того, как побудете там хотя бы месяца три, поговорим, смеяться или не надо.
от на фронті й розповідайте, що вони мають припинити стріляти - але оркам забули про це сказати. вже це проходили.
Вы знаете, я наслушался всяких замполитов и идеологических работников ещё в советские времена. Надоело ещё тогда. Когда вас ещё вообще не было. Сейчас выслушивать такое же, поверьте, совсем не интересно.
Вы как-то обижались, когда я вас сравнивал с инструктором райкома партии по идеологии. Я верю, что вы, вероятно, прекрасный специалист в своей области, но в идеологии, к сожалению, уровень точно такой. Как это получается с учётом вашего возраста и того, что вы точно не работали в райкоме и даже не были в партии, сам не пойму.
я навпаки, з такими людьми майже не спілкуюся, мені пощастило жити у більш вільній країні. з приводу образився - то ви помилитися, мене це більше розважає
але ще раз зверну увагу - ви робите хитрий хід конем - кажете на мої аргументи - пропаганда, й користуючись цим, не наводите свої. тому ви менше про пропаганду, більше про аргументи. або слово пропаганда у вас - це ознака відсутності аргументів
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 12 січ, 2025 20:00, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 19:58
_Mykola_ написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
В моєму світі це вибір обох сторін, і не схоже на базар, але не звертайте увагу на цю паралельну реальність.
оба одновременно проявили 1ю инициативу? Заходит мужчина в купе, видит женщину и сразу говорит вы мне подходите, будьте моей половиной, и в это же время она ему говорит тоже самое. То что вы живете в идеальном мире для меня не новость.
Наразі, з'явилося таке цікаве явище серед жінок, як знайди чоловіка зі статками, вийди заміж, здай його ТЦК в піхоту для отримання статків та виплат.
щас вроде уже можно писать завещиние на выплаты. так шо все на маму )))
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:06
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GALeon
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:09
GALeon написав:
https://ppi.international/statistic/socziologichne-opytuvannya-19-24-grudnya/
інщий це, вибачте на слові, Гордон?
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:14
GALeon написав:
https://ppi.international/statistic/socziologichne-opytuvannya-19-24-grudnya/
тепер ми точно знаєм відсоток психічно хворих в країні. рівно 16.07%
дякую
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Бетон
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:15
Hotab написав:Бетон
Я вообще стараюсь держаться подальше от государства.
Позиція зрозуміла.
Не зрозумілий лише праведний гнів, коли держава подібних нігілістів ставить раком. Мав би ставитись з розумінням: «я швирнув державі в обличчя будівельну перчатку, став на доріжку війни, з нею, а вона виявилась хитріша і поставила мене раком. Все чесно, я ж був морально готовий , що так буде». А ти ведеш себе не послідовно, як каже pesikot, як сіфілітічка на прийому у венеролога, стидливо ховаючи коліна
все это очень просто решается.
для госслужащих категории А должно быть три человека из первого круга родственников на фронте. для категории Б должно быть два. для категории В - один.
вот тогда и посмотрим как они про лопаты говорить будут. что бы у ермака
все родычи были на фронте. нету таких родственников - нехрен лезть управлять страной во время войны.
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