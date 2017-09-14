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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11857118581185911860>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 107
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 20:18

  Бетон написав:
  GALeon написав:https://ppi.international/statistic/socziologichne-opytuvannya-19-24-grudnya/

тепер ми точно знаєм відсоток психічно хворих в країні. рівно 16.07%
дякую

На жаль, більше 53%+
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 12 січ, 2025 20:20, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 20:20

  detroytred написав:Тобто, після повернення «Укрпоштою» неврученого виклику ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф, без необхідності складати протокол.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після того, як поштар поклав у поштову скриньку повідомлення про необхідність отримати повістку на пошті, в особи є 3 дні на її отримання, інакше вона повертається з відповідною відміткою, і така особа фактично вважається повідомленою. Після цього ТЦК може винести постанову про штраф, а виконавець почати процес арешту коштів ухилянта.

І + ще 3 пункти нововведень
https://sud.ua/uk/news/publication/3203 ... e_vignette


если тцк будет идти законным путем - кучу бумаг оформляй им а бабло заработают менты, судьи и адвокаты. вся суть в деньгах.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 20:21

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Бетон

Я вообще стараюсь держаться подальше от государства.


Позиція зрозуміла.
Не зрозумілий лише праведний гнів, коли держава подібних нігілістів ставить раком. Мав би ставитись з розумінням: «я швирнув державі в обличчя будівельну перчатку, став на доріжку війни, з нею, а вона виявилась хитріша і поставила мене раком. Все чесно, я ж був морально готовий , що так буде». А ти ведеш себе не послідовно, як каже pesikot, як сіфілітічка на прийому у венеролога, стидливо ховаючи коліна


все это очень просто решается.
для госслужащих категории А должно быть три человека из первого круга родственников на фронте. для категории Б должно быть два. для категории В - один.
вот тогда и посмотрим как они про лопаты говорить будут. что бы у ермака
все родычи были на фронте. нету таких родственников - нехрен лезть управлять страной во время войны.

справедливо. поддерживаю
в этой же логике должно быть не продление особливого періоду, который вводится единожды при угрозе, а стан війни. тогда все чиновники отправляются на фронт
но Хотаба это не беспокоит.
ему побольше строителей загнать в утиль.
это зависть или комплекс, интересно
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 12 січ, 2025 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 20:24

  Hotab написав:Бетон

чесно буде, якщо 6 млн дозволять використовувати зброю


Тоді тебе не битимуть (у шістьох) а розстрілюватимуть. І їм нічого не буде, бо права всі у них. А ти плюєш на закони.


хло тоже себе много че в стране напринимало что бы быть в правовом поле. но вы же говорите что то не правильно? или все то правильно и вы согласны с их законами?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 20:26

Останні 3 дня взялися вже і за Київських "мажорів"
На в'їзді зі сторони Борисполя почали перевіряти вже водіїв активно.
І на кпп там вже з десяток кинутих автівок за ці 2 дні (хазяїни поїхали чілити в тцк)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 20:32

  _Mykola_ написав:
  Бетон написав:
  GALeon написав:https://ppi.international/statistic/socziologichne-opytuvannya-19-24-grudnya/

тепер ми точно знаєм відсоток психічно хворих в країні. рівно 16.07%
дякую

На жаль, більше 53%+

Почему не 73%? Что за неуважение к цифрам, Николай. Я всё ещё жду пример список контраргумент Арестович, на любую тему. Вы ж не Лучики добра, в конце-то концов!
stm
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 20:43

  stm написав:Я всё ещё жду
обманутые ожидания...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 20:51

  Wirująświatła написав:
  stm написав:Я всё ещё жду
обманутые ожидания...

Николай гетеросексуал, так что ничего в нашей схватке за внимание ещё не закончено. Рада, что уж не первый раз понимаете что Лучики добра - это про вас )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 21:00

  stm написав:
  Wirująświatła написав:
  stm написав:Я всё ещё жду
обманутые ожидания...

Николай гетеросексуал, так что ничего в нашей схватке за внимание ещё не закончено.
ок, пока ждете гляньте видео..
https://www.youtube.com/watch?v=QWAABIxoAls
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЦПД: на Росію очікує розпад у найближчі 50 років
"Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ", — розповідає він.

Коваленко підкреслює, що він є прихильником такого сценарію, бо "від нього виграли б всі".

Від цього, на його думку виграла б і сама РФ, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі.

"Для Росії і росіян — це взагалі єдиний шанс на життя. Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять, в майбутні покоління"
Shaman
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