detroytred написав:Тобто, після повернення «Укрпоштою» неврученого виклику ТЦК зможе відразу скласти постанову про штраф, без необхідності складати протокол.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», після того, як поштар поклав у поштову скриньку повідомлення про необхідність отримати повістку на пошті, в особи є 3 дні на її отримання, інакше вона повертається з відповідною відміткою, і така особа фактично вважається повідомленою. Після цього ТЦК може винести постанову про штраф, а виконавець почати процес арешту коштів ухилянта.
Я вообще стараюсь держаться подальше от государства.
Позиція зрозуміла. Не зрозумілий лише праведний гнів, коли держава подібних нігілістів ставить раком. Мав би ставитись з розумінням: «я швирнув державі в обличчя будівельну перчатку, став на доріжку війни, з нею, а вона виявилась хитріша і поставила мене раком. Все чесно, я ж був морально готовий , що так буде». А ти ведеш себе не послідовно, як каже pesikot, як сіфілітічка на прийому у венеролога, стидливо ховаючи коліна
все это очень просто решается. для госслужащих категории А должно быть три человека из первого круга родственников на фронте. для категории Б должно быть два. для категории В - один. вот тогда и посмотрим как они про лопаты говорить будут. что бы у ермака все родычи были на фронте. нету таких родственников - нехрен лезть управлять страной во время войны.
справедливо. поддерживаю в этой же логике должно быть не продление особливого періоду, который вводится единожды при угрозе, а стан війни. тогда все чиновники отправляются на фронт но Хотаба это не беспокоит. ему побольше строителей загнать в утиль. это зависть или комплекс, интересно
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 12 січ, 2025 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Останні 3 дня взялися вже і за Київських "мажорів" На в'їзді зі сторони Борисполя почали перевіряти вже водіїв активно. І на кпп там вже з десяток кинутих автівок за ці 2 дні (хазяїни поїхали чілити в тцк)