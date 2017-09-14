"Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ", — розповідає він.
Коваленко підкреслює, що він є прихильником такого сценарію, бо "від нього виграли б всі".
Від цього, на його думку виграла б і сама РФ, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі.
"Для Росії і росіян — це взагалі єдиний шанс на життя. Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять, в майбутні покоління"
поки процеси по всьому світу це анулювання національних держав і укрупнення наддержавних утворень а не розпад. Типу обєднання євросоюзу, сша поглинає канаду ,мексику і гренладію, росія обєднається з китаєм.
Banderlog написав:Якшо москалі окупують Україну за тобою прийдуть. Ніфіга собі 2,5 р проти них воював. Є всі шанси шо бусифікатори здадуть бази фсб. Вчи історію, коновалець втік в берлін, петлюра і махно до парижу, бандера в берлін... тобі шо більше нравиться париж, берлін ріодеженеро? Буенос айрес?
З підліткового віку хотів у Францію... І от дружина там побувала, то каже, що найбрудніше було біля Ейфелової вежі і в готелі у Франції!(хоч екскурсія проходила також через Німеччину, Австрію, Чехію, Угорщину і Польщу) Ага, і ще дуже брудний туалет був на кордоні Угорщини(десь там, де ухилянти пробують перепливати Тису)
fox767676 написав:❗️ Ми проситимемо Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб залучити сотні тисяч нових військових, – радник Трампа Вольц.
Хочеш сильну позицію і тим більше НАТУ - приготов бадьорих юних натіаців в товарних кількостях
Таке враження, що там умовна Флер всім нашіптує на вуха, як треба чужими руками воювати!🤦
"Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ", — розповідає він.
Коваленко підкреслює, що він є прихильником такого сценарію, бо "від нього виграли б всі".
Від цього, на його думку виграла б і сама РФ, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі.
"Для Росії і росіян — це взагалі єдиний шанс на життя. Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять, в майбутні покоління"
поки процеси по всьому світу це анулювання національних держав і укрупнення наддержавних утворень а не розпад. Типу обєднання євросоюзу, сша поглинає канаду ,мексику і гренладію, росія обєднається з китаєм.
це світові тенденції. Євросоюз - головний приклад. але це тренд розвинених країн. в країнах третього світу зараз навпаки - парад націоналізму. й Китай, й Індія, й Туреччина. ба навіть в Європі багато приколів.
Китай може хіба поглинути Рашу. але навіщо - Китаю треба поглинути Саха-Якутію. Японії Курили та Сахалін. а Московія нікуди не дінеться - піде в Європу, коли стане нормальною країною, а не імперією
jump написав:п. Успіх, що саме Вам не сподобалось у тилу старого дорого Лємберга?
Ви ж самі все бачите навколо... і чуєте("бравих" переселенців)
jump написав:Ви вже зайнялись своїм оздоровленням?
Так ще зразу, як тільки приїхав. Але виявилось, що "нерви"(не кажучи про мій хребет, шлунок, серце....) саме важче лікувати🙃
Нерви лічить не трудно, на вечір файний кусок мнєса грам 350, дес до 300 грам доброго коняку і в спокійній обстановці щовечора тиждень, а потом через день. Жінку з дітьми геть с хати, на час процедур би тя не нервувала.
Повністю погоджуюсь з рецептом☝️ Та от не хочуть вони мене залишати самого ні на крок! А разом з ними лікувати нерви - це те саме, що пробувати утримуватись від сексу, при цьому весь час/щоденно переглядати різне порно!
В найближчі декілька мільярдів років, сонце розшириться до гіганта, а земля стане як венера з температурою 460 °C. Нашо вам ця бредятина про 50 років? Нікого з тих хто тут пише вже не буде на цій землі.
Бетон написав:В найближчі декілька мільярдів років, сонце розшириться до гіганта, а земля стане як венера з температурою 460 °C. Нашо вам ця бредятина про 50 років? Нікого з тих хто тут пише вже не буде на цій землі.