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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 118581185911860118611186211863>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 107
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 21:16

  Shaman написав:ЦПД: на Росію очікує розпад у найближчі 50 років
"Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ", — розповідає він.

Коваленко підкреслює, що він є прихильником такого сценарію, бо "від нього виграли б всі".

Від цього, на його думку виграла б і сама РФ, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі.

"Для Росії і росіян — це взагалі єдиний шанс на життя. Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять, в майбутні покоління"

за 50 років або ішак або падішах, прогноз мегатурбопотужно
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 21:18

  flyman написав:
  Shaman написав:ЦПД: на Росію очікує розпад у найближчі 50 років
"Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ", — розповідає він.

Коваленко підкреслює, що він є прихильником такого сценарію, бо "від нього виграли б всі".

Від цього, на його думку виграла б і сама РФ, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі.

"Для Росії і росіян — це взагалі єдиний шанс на життя. Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять, в майбутні покоління"

за 50 років або ішак або падішах, прогноз мегатурбопотужно

або Раша :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 21:45

  Shaman написав:ЦПД: на Росію очікує розпад у найближчі 50 років
"Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ", — розповідає він.

Коваленко підкреслює, що він є прихильником такого сценарію, бо "від нього виграли б всі".

Від цього, на його думку виграла б і сама РФ, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі.

"Для Росії і росіян — це взагалі єдиний шанс на життя. Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять, в майбутні покоління"
поки процеси по всьому світу це анулювання національних держав і укрупнення наддержавних утворень а не розпад.
Типу обєднання євросоюзу, сша поглинає канаду ,мексику і гренладію, росія обєднається з китаєм.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:04

  Banderlog написав:Якшо москалі окупують Україну за тобою прийдуть. Ніфіга собі 2,5 р проти них воював. Є всі шанси шо бусифікатори здадуть бази фсб.
Вчи історію, коновалець втік в берлін, петлюра і махно до парижу, бандера в берлін... тобі шо більше нравиться париж, берлін ріодеженеро? Буенос айрес?
З підліткового віку хотів у Францію...
І от дружина там побувала, то каже, що найбрудніше було біля Ейфелової вежі і в готелі у Франції!(хоч екскурсія проходила також через Німеччину, Австрію, Чехію, Угорщину і Польщу)
Ага, і ще дуже брудний туалет був на кордоні Угорщини(десь там, де ухилянти пробують перепливати Тису) :)
  fox767676 написав:❗️ Ми проситимемо Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб залучити сотні тисяч нових військових, – радник Трампа Вольц.

Хочеш сильну позицію і тим більше НАТУ - приготов бадьорих юних натіаців в товарних кількостях
Таке враження, що там умовна Флер всім нашіптує на вуха, як треба чужими руками воювати!🤦
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:04

  Banderlog написав:
  Shaman написав:ЦПД: на Росію очікує розпад у найближчі 50 років
"Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ", — розповідає він.

Коваленко підкреслює, що він є прихильником такого сценарію, бо "від нього виграли б всі".

Від цього, на його думку виграла б і сама РФ, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі.

"Для Росії і росіян — це взагалі єдиний шанс на життя. Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять, в майбутні покоління"
поки процеси по всьому світу це анулювання національних держав і укрупнення наддержавних утворень а не розпад.
Типу обєднання євросоюзу, сша поглинає канаду ,мексику і гренладію, росія обєднається з китаєм.

це світові тенденції. Євросоюз - головний приклад. але це тренд розвинених країн. в країнах третього світу зараз навпаки - парад націоналізму. й Китай, й Індія, й Туреччина. ба навіть в Європі багато приколів.

Китай може хіба поглинути Рашу. але навіщо - Китаю треба поглинути Саха-Якутію. Японії Курили та Сахалін. а Московія нікуди не дінеться - піде в Європу, коли стане нормальною країною, а не імперією
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:12

Це - "нєможліво"!©))

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  jump написав:п. Успіх, що саме Вам не сподобалось у тилу старого дорого Лємберга?
Ви ж самі все бачите навколо... і чуєте("бравих" переселенців)
  jump написав:Ви вже зайнялись своїм оздоровленням?
Так ще зразу, як тільки приїхав.
Але виявилось, що "нерви"(не кажучи про мій хребет, шлунок, серце....) саме важче лікувати🙃

Нерви лічить не трудно, на вечір файний кусок мнєса грам 350, дес до 300 грам доброго коняку і в спокійній обстановці щовечора тиждень, а потом через день.
Жінку з дітьми геть с хати, на час процедур би тя не нервувала. :lol:

Повністю погоджуюсь з рецептом☝️ :D
Та от не хочуть вони мене залишати самого ні на крок!
А разом з ними лікувати нерви - це те саме, що пробувати утримуватись від сексу, при цьому весь час/щоденно переглядати різне порно! :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:14

  Успіх написав:З підліткового віку хотів у Францію...
франция уже не та
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В найближчі декілька мільярдів років, сонце розшириться до гіганта, а земля стане як венера з температурою 460 °C.
Нашо вам ця бредятина про 50 років?
Нікого з тих хто тут пише вже не буде на цій землі.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:16

  Бетон написав:В найближчі декілька мільярдів років, сонце розшириться до гіганта, а земля стане як венера з температурою 460 °C.
Нашо вам ця бредятина про 50 років?
Нікого з тих хто тут пише вже не буде на цій землі.

розпад Раші ми ще побачимо 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ох ці враження туристів з екскурсії 10 країн за три дні. Найпотужніші враження- як болить срака сидіти по добі в автобусі та нюанси привокзальних сортирів різних країн. Францію вони побачили :mrgreen:
Faceless
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