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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1185911860118611186211863>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 107
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:18

Бетон

налогов я заплатил много

Невже на нинішню війну з її сотнями ярдів долларів лише матеріальних витрат, не рахуючи людських, заплатив наперед??

. твой режим


Це який «твой»? Це який «режим»?? Ти там скабєєву не передивився?
Модерація, може нарешті будемо давати гідну оцінку оцьому?? У нас «режим» , чи законно народно-обрана влада?

сам заставил закрыть ТОВ.



Що значить «заставіл»?? Країна себе обороняє. Не треба було? Головне має бути, щоб Бетон за наступні 10 років ще 0.5 млн доларів накосив в країні, яку не збирався захищати??
прораба кстати убили 2 месяца назад. штукатур пол года лежал в житомире, уже выписали - нет руки, нет ноги.
что ещё ты хочешь


В смислі?? Що від тебе особисто хочуть? Захист своїх зароблених статків і своєї держави. Яким чином ти собі в актив записуєш чужі руки/ноги і життя, питаючи «що іще ти хочеш?»
А ти щось дав уже??

но и государство мне не помогало, а всячески препятствовало. запрет на запрет


Тобто активів на пів ляма доларів ти заробив під заборонами? А якщо б тобі держава ще й «не заважала», ти б в злиденній Україні зробив би лям за 10 років??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:21

  Hotab написав:У нас «режим» , чи законно народно-обрана влада?
Гитлер тоже был выбран законно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:24

  Shaman написав:
  Бетон написав:В найближчі декілька мільярдів років, сонце розшириться до гіганта, а земля стане як венера з температурою 460 °C.
Нашо вам ця бредятина про 50 років?
Нікого з тих хто тут пише вже не буде на цій землі.

розпад Раші ми ще побачимо 8)

А я мрію побачити Україну - економічним чудом, де люди будуть жити не ненавистю, не насолодою від смерті співгромадянина, не радістю що десь в росії погано, не заборонами користуватись грошима, не підняттям податків. Я мрію, щоб Україна стала економічним раєм, щоб в Україні відкривали офіси всесвітніх компаній. І це все с монополтною владою можна було б робити навіть зараз. Я мрію побачити українського Хавьєра Мілея.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:25

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:У нас «режим» , чи законно народно-обрана влада?
Гитлер тоже был выбран законно.

але потім відразу вибори відмінив - й створив режим. такий же трюк й ХАМАС провернув
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:25

  Бетон написав:
  GALeon написав:https://ppi.international/statistic/socziologichne-opytuvannya-19-24-grudnya/

тепер ми точно знаєм відсоток психічно хворих в країні. рівно 16.07%
дякую

Люди бояться казати що вони не за нього. Особливо старше покоління.
Думаю, реально, бвба Ю на другому місці.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:27

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:В найближчі декілька мільярдів років, сонце розшириться до гіганта, а земля стане як венера з температурою 460 °C.
Нашо вам ця бредятина про 50 років?
Нікого з тих хто тут пише вже не буде на цій землі.

розпад Раші ми ще побачимо 8)

А я мрію побачити Україну - економічним чудом, де люди будуть жити не ненавистю, не насолодою від смерті співгромадянина, не радістю що десь в росії погано, не заборонами користуватись грошима, не підняттям податків. Я мрію, щоб Україна стала економічним раєм, щоб в Україні відкривали офіси всесвітніх компаній. І це все с монополтною владою можна було б робити навіть зараз. Я мрію побачити українського Хавьєра Мілея.

всі за це.

але доки Раша бути при силі вона буде перешкоджати нам це зробити - такі реалії. для Раші успішна Україна - це смерть...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:28

Не дивуйтесь - перший раз вчителька підкоряла Європу!)))

  Faceless написав:Ох ці враження туристів з екскурсії 10 країн за три дні. Найпотужніші враження- як болить срака сидіти по добі в автобусі та нюанси привокзальних сортирів різних країн. Францію вони побачили :mrgreen:

Ну, не 3 дні, а тиждень! :lol:

А так, то так - дружина каже(зрозуміла після цього туру) що треба їхати в одну країну на такий час, а не "галопом по Європах" :mrgreen:



Ну і їй ще Діснейленд в Парижі сподобався :D
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хотаб, ты не модерации, ты ещё моей маме пожалуйся.

Можешь за её юбкой ещё спрятаться. Военный блин. Которого мы заслужили.

Какая избранная влада? Ты на календарь смотрел? Или у тя косоокость

У меня активов не на пол ляма. Математик блин. А на лям. Я их заработал вопреки, а не благодаря. В США у меня был было с моей башкой лямов 10 уже
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 12 січ, 2025 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:29

  Бетон написав:
  Shaman написав:розпад Раші ми ще побачимо 8)

А я мрію побачити Україну - економічним чудом, де люди будуть жити не ненавистю, не насолодою від смерті співгромадянина, не радістю що десь в росії погано, не заборонами користуватись грошима, не підняттям податків. Я мрію, щоб Україна стала економічним раєм, щоб в Україні відкривали офіси всесвітніх компаній. І це все с монополтною владою можна було б робити навіть зараз. Я мрію побачити українського Хавьєра Мілея.

Між типовим москалем глядачем Помета Рудольфовича та аудиторією украинского Марафона різниці немає. Совки.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:31

  Shaman написав:

це світові тенденції. Євросоюз - головний приклад. але це тренд розвинених країн. в країнах третього світу зараз навпаки - парад націоналізму. й Китай, й Індія, й Туреччина. ба навіть в Європі багато приколів.

Китай може хіба поглинути Рашу. але навіщо - Китаю треба поглинути Саха-Якутію. Японії Курили та Сахалін. а Московія нікуди не дінеться - піде в Європу, коли стане нормальною країною, а не імперією
які критерії розвинутої країни?
І китай, чи індія це вже багатонаціональні країни типу євросоюзу. І сша це сполучені держави америки. В євросоюз вступить турція, вони підписали євроасоціацію років 60 тому і є членом нато з часів сталіна.
Росія не імперія з 17року це федеративна республіка, капіталістична демократія. Поглинання китаєм недоцільне, це буде щось як конфедерація або британська співдружність
Banderlog
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