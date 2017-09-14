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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:18
Бетон
налогов я заплатил много
Невже на нинішню війну з її сотнями ярдів долларів лише матеріальних витрат, не рахуючи людських, заплатив наперед??
. твой режим
Це який «твой»? Це який «режим»?? Ти там скабєєву не передивився?
Модерація, може нарешті будемо давати гідну оцінку оцьому?? У нас «режим» , чи законно народно-обрана влада?
сам заставил закрыть ТОВ.
Що значить «заставіл»?? Країна себе обороняє. Не треба було? Головне має бути, щоб Бетон за наступні 10 років ще 0.5 млн доларів накосив в країні, яку не збирався захищати??
прораба кстати убили 2 месяца назад. штукатур пол года лежал в житомире, уже выписали - нет руки, нет ноги.
что ещё ты хочешь
В смислі?? Що від тебе
особисто хочуть? Захист своїх зароблених статків і своєї держави. Яким чином ти собі в актив записуєш чужі руки/ноги і життя, питаючи «що іще ти хочеш?»
А ти щось дав уже??
но и государство мне не помогало, а всячески препятствовало. запрет на запрет
Тобто активів на пів ляма доларів ти заробив під заборонами? А якщо б тобі держава ще й «не заважала», ти б в злиденній Україні зробив би лям за 10 років??
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Hotab
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:21
Hotab написав:
У нас «режим» , чи законно народно-обрана влада?
Гитлер тоже был выбран законно.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:24
Shaman написав: Бетон написав:
В найближчі декілька мільярдів років, сонце розшириться до гіганта, а земля стане як венера з температурою 460 °C.
Нашо вам ця бредятина про 50 років?
Нікого з тих хто тут пише вже не буде на цій землі.
розпад Раші ми ще побачимо
А я мрію побачити Україну - економічним чудом, де люди будуть жити не ненавистю, не насолодою від смерті співгромадянина, не радістю що десь в росії погано, не заборонами користуватись грошима, не підняттям податків. Я мрію, щоб Україна стала економічним раєм, щоб в Україні відкривали офіси всесвітніх компаній. І це все с монополтною владою можна було б робити навіть зараз. Я мрію побачити українського Хавьєра Мілея.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:25
Wirująświatła написав: Hotab написав:
У нас «режим» , чи законно народно-обрана влада?
Гитлер тоже был выбран законно.
але потім відразу вибори відмінив - й створив режим. такий же трюк й ХАМАС провернув
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Shaman
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:25
Бетон написав: GALeon написав:
https://ppi.international/statistic/socziologichne-opytuvannya-19-24-grudnya/
тепер ми точно знаєм відсоток психічно хворих в країні. рівно 16.07%
дякую
Люди бояться казати що вони не за нього. Особливо старше покоління.
Думаю, реально, бвба Ю на другому місці.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:27
Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав:
В найближчі декілька мільярдів років, сонце розшириться до гіганта, а земля стане як венера з температурою 460 °C.
Нашо вам ця бредятина про 50 років?
Нікого з тих хто тут пише вже не буде на цій землі.
розпад Раші ми ще побачимо
А я мрію побачити Україну - економічним чудом, де люди будуть жити не ненавистю, не насолодою від смерті співгромадянина, не радістю що десь в росії погано, не заборонами користуватись грошима, не підняттям податків. Я мрію, щоб Україна стала економічним раєм, щоб в Україні відкривали офіси всесвітніх компаній. І це все с монополтною владою можна було б робити навіть зараз. Я мрію побачити українського Хавьєра Мілея.
всі за це.
але доки Раша бути при силі вона буде перешкоджати нам це зробити - такі реалії. для Раші успішна Україна - це смерть...
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:28
Faceless написав:
Ох ці враження туристів з екскурсії 10 країн за три дні. Найпотужніші враження- як болить срака сидіти по добі в автобусі та нюанси привокзальних сортирів різних країн. Францію вони побачили
Ну, не 3 дні, а тиждень!
А так, то так - дружина каже(зрозуміла після цього туру) що треба їхати в одну країну на такий час, а не "галопом по Європах"
Ну і їй ще Діснейленд в Парижі сподобався
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:29
Хотаб, ты не модерации, ты ещё моей маме пожалуйся.
Можешь за её юбкой ещё спрятаться. Военный блин. Которого мы заслужили.
Какая избранная влада? Ты на календарь смотрел? Или у тя косоокость
У меня активов не на пол ляма. Математик блин. А на лям. Я их заработал вопреки, а не благодаря. В США у меня был было с моей башкой лямов 10 уже
Востаннє редагувалось Бетон
в Нед 12 січ, 2025 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:29
Бетон написав: Shaman написав:
розпад Раші ми ще побачимо
А я мрію побачити Україну - економічним чудом, де люди будуть жити не ненавистю, не насолодою від смерті співгромадянина, не радістю що десь в росії погано, не заборонами користуватись грошима, не підняттям податків. Я мрію, щоб Україна стала економічним раєм, щоб в Україні відкривали офіси всесвітніх компаній. І це все с монополтною владою можна було б робити навіть зараз. Я мрію побачити українського Хавьєра Мілея.
Між типовим москалем глядачем Помета Рудольфовича та аудиторією украинского Марафона різниці немає. Совки.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:31
Shaman написав:
це світові тенденції. Євросоюз - головний приклад. але це тренд розвинених країн. в країнах третього світу зараз навпаки - парад націоналізму. й Китай, й Індія, й Туреччина. ба навіть в Європі багато приколів.
Китай може хіба поглинути Рашу. але навіщо - Китаю треба поглинути Саха-Якутію. Японії Курили та Сахалін. а Московія нікуди не дінеться - піде в Європу, коли стане нормальною країною, а не імперією
які критерії розвинутої країни?
І китай, чи індія це вже багатонаціональні країни типу євросоюзу. І сша це сполучені держави америки. В євросоюз вступить турція, вони підписали євроасоціацію років 60 тому і є членом нато з часів сталіна.
Росія не імперія з 17року це федеративна республіка, капіталістична демократія. Поглинання китаєм недоцільне, це буде щось як конфедерація або британська співдружність
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