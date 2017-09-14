Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:33
Wirująświatła написав: Hotab написав:
У нас «режим» , чи законно народно-обрана влада?
Гитлер тоже был выбран законно.
Юрист Хуйло теж оформлює своє фюрерство законодавчо.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:36
Hotab написав: Бетон
налогов я заплатил много
Невже на нинішню війну з її сотнями ярдів долларів лише матеріальних витрат, не рахуючи людських, заплатив наперед??
а ти скільки податків сплатив за своє життя?
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:36
Бетон написав:
А я мрію побачити Україну - економічним чудом, де люди будуть жити не ненавистю, не насолодою від смерті співгромадянина, не радістю що десь в росії погано, не заборонами користуватись грошима, не підняттям податків. Я мрію, щоб Україна стала економічним раєм, щоб в Україні відкривали офіси всесвітніх компаній. І це все с монополтною владою можна було б робити навіть зараз
+100500!
Бетон написав:
Хотаб, ты не модерации, ты ещё моей маме пожалуйся.
Можешь за её юбкой ещё спрятаться. Военный блин. Которого мы заслужили.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:37
UA написав: Wirująświatła написав: Hotab написав:
У нас «режим» , чи законно народно-обрана влада?
Гитлер тоже был выбран законно.
Юрист Хуйло теж оформлює своє фюрерство законодавчо.
Вони хоч вибори проводять.
А його законно обрана взагалі клала. В тупу зібрались десятиріччя сидіти.
Це ж треба так кукухой поїхать. Чи йому платять. Шо з ним? Був же нормальним
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в Нед 12 січ, 2025 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:37
Бетон написав:
У меня активов не на пол ляма. Математик блин. А на лям. Я их заработал вопреки, а не благодаря. В США у меня был было с моей башкой лямов 10 уже
нельзя такое писать на форуме.
_Mykola_ написав:
Наразі, з'явилося таке цікаве явище серед жінок, як знайди чоловіка зі статками, вийди заміж, здай його ТЦК в піхоту для отримання статків та виплат.
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Wirująświatła
в Нед 12 січ, 2025 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:37
UA написав: Hotab написав: Бетон
налогов я заплатил много
Невже на нинішню війну з її сотнями ярдів долларів лише матеріальних витрат, не рахуючи людських, заплатив наперед??
а ти скільки податків сплатив за своє життя?
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:39
Успіх написав:
fler нашіптує
Здоров'я Вам , дружині та дітям.
Щоб врешті-решт все владналося, а fler відбулася переляком (легким але не дуже
)
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:40
UA написав: Hotab написав: Бетон
налогов я заплатил много
Невже на нинішню війну з її сотнями ярдів долларів лише матеріальних витрат, не рахуючи людських, заплатив наперед??
а ти скільки податків сплатив за своє життя?
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иждивенец, нахлібник, дармоїд
Американские налогоплательщики ярды отдают. Чтобы за их бабки строили демократию. Их ценности. Их систему обороны.
А вы за западные бабки строите росию и подвалы на тцк
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Бетон
в Нед 12 січ, 2025 22:47, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:41
Успіх написав: Banderlog написав:
Вчи історію, коновалець втік в берлін, петлюра і махно до парижу, бандера в берлін... тобі шо більше нравиться париж, берлін ріодеженеро? Буенос айрес?
З підліткового віку хотів у Францію...
Мож в гіспанію?!
Не помниш куди Пилип Орлик втік?
Мір так хорош і так широк і столько разних в ньом дорог...
https://youtu.be/vxmpt_utSeg?si=PBtXYBYNjkcOAkLl
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:43
Shaman написав: Wirująświatła написав: Hotab написав:
У нас «режим» , чи законно народно-обрана влада?
Гитлер тоже был выбран законно.
але потім відразу вибори відмінив
Вранье: приняли "Указ о защите народа и государства" - про выборы там ни слова не было.
Что-то мне это напоминает, кстати...
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