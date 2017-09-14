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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11860118611186211863>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 107
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:33

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:У нас «режим» , чи законно народно-обрана влада?
Гитлер тоже был выбран законно.

Юрист Хуйло теж оформлює своє фюрерство законодавчо.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:36

  Hotab написав:Бетон

налогов я заплатил много

Невже на нинішню війну з її сотнями ярдів долларів лише матеріальних витрат, не рахуючи людських, заплатив наперед??


а ти скільки податків сплатив за своє життя?
0,00 грн
иждивенец, нахлібник, дармоїд
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:36

  Бетон написав:А я мрію побачити Україну - економічним чудом, де люди будуть жити не ненавистю, не насолодою від смерті співгромадянина, не радістю що десь в росії погано, не заборонами користуватись грошима, не підняттям податків. Я мрію, щоб Україна стала економічним раєм, щоб в Україні відкривали офіси всесвітніх компаній. І це все с монополтною владою можна було б робити навіть зараз
+100500!
  Бетон написав:Хотаб, ты не модерации, ты ещё моей маме пожалуйся.

Можешь за её юбкой ещё спрятаться. Военный блин. Которого мы заслужили.
+100500!
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:37

  UA написав:
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:У нас «режим» , чи законно народно-обрана влада?
Гитлер тоже был выбран законно.

Юрист Хуйло теж оформлює своє фюрерство законодавчо.

Вони хоч вибори проводять.
А його законно обрана взагалі клала. В тупу зібрались десятиріччя сидіти.
Це ж треба так кукухой поїхать. Чи йому платять. Шо з ним? Був же нормальним
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 12 січ, 2025 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:37

  Бетон написав:У меня активов не на пол ляма. Математик блин. А на лям. Я их заработал вопреки, а не благодаря. В США у меня был было с моей башкой лямов 10 уже
нельзя такое писать на форуме.
  _Mykola_ написав:Наразі, з'явилося таке цікаве явище серед жінок, як знайди чоловіка зі статками, вийди заміж, здай його ТЦК в піхоту для отримання статків та виплат.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 12 січ, 2025 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:37

  UA написав:
  Hotab написав:Бетон

налогов я заплатил много

Невже на нинішню війну з її сотнями ярдів долларів лише матеріальних витрат, не рахуючи людських, заплатив наперед??


а ти скільки податків сплатив за своє життя?
0,00 грн
иждивенец, нахлібник, дармоїд

+100500! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:fler нашіптує


Здоров'я Вам , дружині та дітям.
Щоб врешті-решт все владналося, а fler відбулася переляком (легким але не дуже :) )
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:40

  UA написав:
  Hotab написав:Бетон

налогов я заплатил много

Невже на нинішню війну з її сотнями ярдів долларів лише матеріальних витрат, не рахуючи людських, заплатив наперед??


а ти скільки податків сплатив за своє життя?
0,00 грн
иждивенец, нахлібник, дармоїд

Американские налогоплательщики ярды отдают. Чтобы за их бабки строили демократию. Их ценности. Их систему обороны.
А вы за западные бабки строите росию и подвалы на тцк
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 12 січ, 2025 22:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:41

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Вчи історію, коновалець втік в берлін, петлюра і махно до парижу, бандера в берлін... тобі шо більше нравиться париж, берлін ріодеженеро? Буенос айрес?
З підліткового віку хотів у Францію...

Мож в гіспанію?!
Не помниш куди Пилип Орлик втік?
Мір так хорош і так широк і столько разних в ньом дорог... :lol: https://youtu.be/vxmpt_utSeg?si=PBtXYBYNjkcOAkLl
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 22:43

  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:У нас «режим» , чи законно народно-обрана влада?
Гитлер тоже был выбран законно.

але потім відразу вибори відмінив

Вранье: приняли "Указ о защите народа и государства" - про выборы там ни слова не было.
Что-то мне это напоминает, кстати...
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