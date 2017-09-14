Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:36
Бетон написав:
А я мрію побачити Україну - економічним чудом, де люди будуть жити не ненавистю, не насолодою від смерті співгромадянина, не радістю що десь в росії погано, не заборонами користуватись грошима, не підняттям податків. Я мрію, щоб Україна стала економічним раєм, щоб в Україні відкривали офіси всесвітніх компаній. І це все с монополтною владою можна було б робити навіть зараз
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:37
Бетон написав:
У меня активов не на пол ляма. Математик блин. А на лям. Я их заработал вопреки, а не благодаря. В США у меня был было с моей башкой лямов 10 уже
нельзя такое писать на форуме.
_Mykola_ написав:
Наразі, з'явилося таке цікаве явище серед жінок, як знайди чоловіка зі статками, вийди заміж, здай його ТЦК в піхоту для отримання статків та виплат.
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Wirująświatła
в Нед 12 січ, 2025 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:39
Успіх написав:
fler нашіптує
Здоров'я Вам , дружині та дітям.
Щоб врешті-решт все владналося, а fler відбулася переляком (легким але не дуже
)
fox767676
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:41
Успіх написав: Banderlog написав:
Вчи історію, коновалець втік в берлін, петлюра і махно до парижу, бандера в берлін... тобі шо більше нравиться париж, берлін ріодеженеро? Буенос айрес?
З підліткового віку хотів у Францію...
Мож в гіспанію?!
Не помниш куди Пилип Орлик втік?
Мір так хорош і так широк і столько разних в ньом дорог...
https://youtu.be/vxmpt_utSeg?si=PBtXYBYNjkcOAkLl
Banderlog
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:43
Shaman написав: Wirująświatła написав: Hotab написав:
У нас «режим» , чи законно народно-обрана влада?
Гитлер тоже был выбран законно.
але потім відразу вибори відмінив
Вранье: приняли "Указ о защите народа и государства" - про выборы там ни слова не было.
Что-то мне это напоминает, кстати...
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:52
Shaman написав: Wirująświatła написав: Hotab написав:
У нас «режим» , чи законно народно-обрана влада?
Гитлер тоже был выбран законно.
але потім відразу вибори відмінив - й створив режим. такий же трюк й ХАМАС провернув
ну хло выборы проводит. не отменяет.
так че тогда там пуйла режим?
может таки режим определяется не галочками в бюллетенях?
tester7336
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:52
flyman Він безсумнівно поза м2560 Раніше я був впеанений що >60( навіть 70), але можливо і <25
fox767676
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:57
fox767676 написав: flyman
Він безсумнівно поза м2560
Раніше я був впеанений що >60( навіть 70), але можливо і <25
Із розмова діда в Карпатах та туриста.
- Хлопче, а скільки тобі років?
- В февралє будєт восємнадцать.
- Оптиміст ти.
flyman
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Додано: Нед 12 січ, 2025 22:59
Успіх написав:
Думаєш СТМ возбудиться?
она тут на днях плакалась, что типа "подруга" выгнала приемного бомжа. Ага верим, за подругу переживает.
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Wirująświatła
в Нед 12 січ, 2025 23:00, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Додано: Нед 12 січ, 2025 23:00
fox767676 написав: Успіх написав:
fler нашіптує
Здоров'я Вам , дружині та дітям.
Щоб врешті-решт все владналося, а fler відбулася переляком (
легким але не дуже
)
Дякую!
І от Ви нехотячи, але цією виділеною фразою нагадали: "Це ж не за гроші!!! А за подарунок(окуляри)"
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