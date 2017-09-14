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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 січ, 2025 23:03
flyman
то смотря як подивитись.
Одночасно женитись дійсно нізя. В нас законодавчо прописана серійна моногамія)
От набридла тобі стара жінка, вигнав її і взяв нову. Шо хорошого в тім щоб ще і стару кормити?
Нє, понятно, якщо там діти, але щоб так, чисто за билі заслуги)
тут чоловіки і раз женитись не хотять а Ви прєдлагаєте їм дозволити багато жінок і одночасно?
Востаннє редагувалось Banderlog
в Нед 12 січ, 2025 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 23:23
Хочуть запустити процесс очищення першого сору від випадкових осіб
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Додано: Нед 12 січ, 2025 23:25
_hunter
Вранье: приняли "Указ о защите народа и государства" - про выборы там ни слова не было.
І дозволили діяльність хоч якихось партій, крім НСДАП?
Це точно варто порівняння з Україною?
Бетон вже сидить за свої слова, як сидів би в фашистскій Німеччині?
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Додано: Нед 12 січ, 2025 23:31
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
................Ізраіль
теж має поганих сусідів, але він з ними не домовляється
. ані з ХАМАС, ані з Хезбола, ані Іран. бо не можна домовитися - якщо хтось хоче знищити країну загалом. ви постійно уникаєте, що Раша збирається знищити Україну як країну й бачить її лише как російську губернію.
"а оце повна брехня чи чиста" безграмотність?
Он не домовився с Египтом, с Бахрейном, с Иорданией, с Марокко, с ОАЭ? Пытаются договориться с Сауд. Аравией, сотрудничают с ФАТХ.
так й ми домовляємось з усіма, окрім тих, хто хоче знищити нас, як країну. якось й з Лукашенком домовлялися раніше, зараз вже ні.
що я не так сказав? де в вашому переліку Іран чи його проксі? де зрада? тому читайте уважніше, й не чіпляйте на мене ярлики
Все перечисленные мной тоже были врагами Израиля и тоже хотели его уничтожить. С Египтом воевали, по-моему, 4 раза.
И какой ярлык я вам причепив? Вроде, ни одного.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 23:36
Banderlog написав: Shaman написав:
це світові тенденції. Євросоюз - головний приклад. але це тренд розвинених країн. в країнах третього світу зараз навпаки - парад націоналізму. й Китай, й Індія, й Туреччина. ба навіть в Європі багато приколів.
Китай може хіба поглинути Рашу. але навіщо - Китаю треба поглинути Саха-Якутію. Японії Курили та Сахалін. а Московія нікуди не дінеться - піде в Європу, коли стане нормальною країною, а не імперією
які критерії розвинутої країни?
І китай, чи індія це вже багатонаціональні країни типу євросоюзу. І сша це сполучені держави америки. В євросоюз вступить турція, вони підписали євроасоціацію років 60 тому і є членом нато з часів сталіна.
Росія не імперія з 17року це федеративна республіка, капіталістична демократія. Поглинання китаєм недоцільне, це буде щось як конфедерація або британська співдружність
зараз не буду заморочуватися формальними ознаками розвинених країн - але гадаю складений список в більшості буде однаковий
й з ознаками, що таке нація - а то раптово виявиться, що армовір був не просто так. Євросоюз - це реально союз багатьох країн зі своїми реальними правительствами. Індія та Китай - це все-таки одна країна. так, там купа діалектів та мов. але до речі, 91% в Китаї - це Хань, яка ще багатонаціональність. й щось уйгурці та тібетці не надто себе там почувають. та й в Індія чого індуси на ножах з індусами в Пакистані (ну там через віру).
США своєрідний союз.
Туреччина гадаю не скоро стане членом ЄС, бо надто Ердоган робить крен в сторону Великої країни. це й посилення мусульманського впливу, яке було обмежено з часів Ататюрка. а от об'єднати в якусь групу всі тюркські країни - оце цікаве завдання з точки зору Ердогана.
Раша - це ніяка не федерація по суті. й зараз вже взагалі не демократія, а сама вже звичайна диктатура. З Китаєм мети співпали ситуативно - а там хоп, й новий Даманський ділять. тому коли розвал Раші піде - а Китай цьому не завадить - то його завдання Саха-Якутія, ну й які ще там регіони за китайськими картами.
тому зараз буде трохи відкат від глобалізації до країн - загалом рано чи пізно глобалізація переможе - але коли саме - таке питання. й на яких умовах - бо оцей дисбаланс - Китай фабрика світу, й йому всі платять - призвів до величезних структурних економічних перекосів - які ще не розв'язані. й навіть ідеї немає
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Додано: Нед 12 січ, 2025 23:40
Hotab написав:_hunter
Вранье: приняли "Указ о защите народа и государства" - про выборы там ни слова не было.
І дозволили діяльність хоч якихось партій, крім НСДАП?
Це точно варто порівняння з Україною?
Бетон вже сидить за свої слова, як сидів би в фашистскій Німеччині?
скоріш би був десь забитий в пивничці в спробі вирвати щелепу якомусь штурмовику
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Shaman
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Додано: Нед 12 січ, 2025 23:44
tester7336 написав:
.............
все это очень просто решается.
для госслужащих категории А должно быть три человека из первого круга родственников на фронте. для категории Б должно быть два. для категории В - один.
вот тогда и посмотрим как они про лопаты говорить будут. что бы у ермака
все родычи были на фронте. нету таких родственников - нехрен лезть управлять страной во время войны.
Тут уже предлагался более универсальный методю
Провести референдум с единственным вопросом: "Вы за продолжение войны до границ91 (или 22)". Все, кто "за" - в армию.
Заодно решится и проблема с мобилизацией.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 23:45
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
"а оце повна брехня чи чиста" безграмотність?
Он не домовився с Египтом, с Бахрейном, с Иорданией, с Марокко, с ОАЭ? Пытаются договориться с Сауд. Аравией, сотрудничают с ФАТХ.
так й ми домовляємось з усіма, окрім тих, хто хоче знищити нас, як країну. якось й з Лукашенком домовлялися раніше, зараз вже ні.
що я не так сказав? де в вашому переліку Іран чи його проксі? де зрада? тому читайте уважніше, й не чіпляйте на мене ярлики
Все перечисленные мной тоже были врагами Израиля и тоже хотели его уничтожить. С Египтом воевали, по-моему, 4 раза.
И какой ярлык я вам причепив? Вроде, ни одного.
уважно слідкуємо за руками - спочатку вони відмовились від ідеї знищення країни, а потім вже перемовини. або просто удар в щелепу від Ізраїлі під час всіх цих війн - як Єгипет чи Сирія наприклад.
тому, коли Раша визнає наше право на незалежне існування в Європі - тоді й поговоримо. на удар в щелепу поки сил не вистачає, на жаль
як це ніякого - пропагандист дуже собі ярлик
я кажу, я не сильно переймаюсь, але чомусь після цього слова аргументів немає
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Додано: Нед 12 січ, 2025 23:46
Бетон
Маме моей еще пожалуйся
Дзвінок свекрусі:
- мамо, а хто в сімʼї має прибирати і перевдягати, коли дитина упісялась?
- звісно що мама
- ну то приїжджайте і прибирайте, ваш син обісцявся!
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Hotab
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